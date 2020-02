Suuri määrä Jokerien kannattajia toivoo paluuta SM-liigaan

Moni jokerifani haluaisi joukkueen palaavan KHL:stä SM-liigaan, uudesta tutkimuksesta ilmenee.

Merkittävä osa Jokerien kotiyleisöstä toivoo joukkueen palaavan SM-liigaan.

Jokerien kotiotteluiden katsojien mielipiteitä tutkittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, johon vastanneista katsojista peräti 24 prosenttia toivoi paluuta SM-liigaan. Puolet paluuta toivovista katsojista haluaisi Jokerien palaavan kotimaan pääsarjaan välittömästi. Toinen puolisko odottaisi nykyisen KHL-sopimuksen (2017–2022) päättymistä.

Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia toivoi joukkueen pysyvän KHL:ssä. Runsas kolmannes (36 %) ei osannut sanoa, tai asia oli heille yhdentekevä.

– Kun huomioidaan, että aineiston keruussa hyödynnettiin Jokereiden pääsylippurekisteriä KHL-ajalta, Suomen Liigaan paluuta toivovien määrää voidaan pitää varsin suurena. Heitä, jotka ovat KHL-siirron myötä lopettaneet peleissä käymisen, ei ole tässä tutkimuksessa tavoitettu, hankkeen vastaava tutkija Antti Laine Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta korostaa.

Jokerien peli on kulkenut tällä kaudella hyvin, ja joukkueessa on yleisöä kiinnostavia pelaajia. Tässä Petri Kontiola ja Sami Lepistö tuulettavat maalia.

Vastaajista vajaa kolmannes oli aloittanut Jokerien seuraamisen vasta KHL-siirron jälkeen, mutta iso osa oli seurannut joukkuetta jo kauemmin. Kyselyyn vastasi 1 657 henkilöä.

Yhteispohjoismaiseen liigaan?

Tutkimukseen vastaajille esitettiin yhtenä sarjavaihtoehtona aika ajoin julkisuudessa väläyteltyä Pohjoismaiden yhteistä kiekkoliigaa. Ajatukseen Pohjoismaisen liigan perustamisesta suhtauduttiin jokerifanien keskuudessa positiivisesti.

Tällaisen sarjan joskus toteutuessa vain alle viidennes (18 %) toivoisi Jokerien jatkavan KHL:ssä ja vain reilu kymmenes (13 %) toivoisi seuran palaavan SM-liigaan. Yhteispohjoismaiseen liigaan siirtymistä kannatti 38 prosenttia vastaajista. 31 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Paljon ilmaislippuja

Tutkimuksessa selvitettiin myös katsojien kokemuksia Jokerien kotiotteluiden lippujen hinnoittelusta.

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että Jokerit on jakanut paljon vapaalippuja: seitsemän prosenttia vastaajista oli saanut lipun ilmaiseksi. Tutkimuksen mukaan Jokerit on myös myynyt ottelulippuja halvalla verrattuna esimerkiksi moniin SM-liigaseuroihin.

– Jokereille ja KHL:lle on ollut tärkeää luoda vaikutelma yleisöä kiinnostavasta tuotteesta, minkä takia lippuja on jaettu ilmaiseksi ja myyty edullisesti. Näin on saatu melko hyvin väkeä ja myös uusia katsojia kotiareenan lehtereille, mutta tällaisesta toimintakulttuurista normaalihintaisiin lippukäytäntöihin paluu – yleisöä samalla menettämättä – on haastavaa, tutkimushankkeessa maisterin tutkielman laatinut Annastiina Hemmi toteaa.

Täysi-ikäisistä vastaajista 16 prosenttia oli maksanut lipustaan keskimäärin korkeintaan 15 euroa, 34 prosenttia 16–25 euroa ja 35 prosenttia 26–40 euroa. Alle kymmenes täysi-ikäisistä vastaajista oli maksanut lipustaan yli 40 euroa.

Jokereilla on jäljellä vielä kolme runkosarjan ottelua tällä kaudella. Joukkueen taival jatkuu pudotuspeleihin.