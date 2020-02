Kommentti: Spekulaatiot pois, Jokerien tilanne rauhoittui

Nyt sen voi jo melkein kirkossa kuuluttaa, Jokerien vastustaja pudotuspelien avauskierroksella on Lokomotiv Jaroslavl, kirjoittaa Petri Seppä.

Jokerien kiivas kujanjuoksu läntisen konferenssin runkosarjasijoituksista päättyi käytännössä ilotulitusmaiseen 5–0-voittoon Moskovan Dinamosta.

Jokereissa laskelmat ja eri variaatiot voidaan nyt lopettaa, ja keskittyminen pudotuspelien avauskierroksen vastustajaan voi alkaa. Aikaa on mainiosti – lähes kaksi viikkoa.

On käytännössä varma, että Jokerien sijoitus läntisessä konferenssissa on kolmas. Yhtä varmaa on se, että Lokomotiv jää konferenssissa kuudenneksi.

Kun myös Pietarin SKA voitti oman ottelunsa Admiral Vladivostokia vastaan – yhtä murskaavasti 6–0 – Jokerien ero ylöspäin pysyi viidessä pisteessä, kun kolme ottelua on jäljellä. Jotta Jokerit voisi ohittaa SKA:n, Jokerien pitäisi voittaa loput kolme otteluaan – ja SKA:n hävitä kaikki. Hyvin epätodennäköinen vaihtoehto ja se kaatunee viimeistään torstaina, kun SKA kohtaa kotonaan Torpedo Nizhni Novgorodin.

Lauri Marjamäki on Jokerien päävalmentaja.

Näyttävän voiton ansiosta ero alaspäin Moskovan Dinamoon kasvoin niin ikään viiteen pisteeseen. Dinamolla on toki jäljellä vielä neljä ottelua ja vastassa kolme pudotuspelien ulkopuolelle jäävää joukkuetta, mutta silti. Tuskin Jokeritkaan kaikkia loppuja otteluitaan häviää.

Samoin Lokomotivin tilanne sekä ylös- että alaspäin on melkeinpä kiveen hakattu. Moskovan Spartak on yläpuolella kuuden pisteen päässä, ja alapuolella olevaan Vitjaz Podolskiin on eroa neljä viisi pinnaa.

Arpa voisi olla parempikin

Arpa voisi olla Jokereille parempikin. Lokomotiv on ollut Jokereille yksi tämän kauden hankalimmista vastustajista. Kauden kuudesta runkosarjakohtaamisesta Lokomotiv voitti neljä ja Jokerit kaksi.

Lokomotivilla on vielä yleensä taipumus parantaa pudotuspeleissä, mikä nähtiin viimeksi kolme vuotta sitten. Silloin Lokomotiv pudotti itsensä Moskovan TsSKA:n pois läntisen konferenssin loppuotteluista.

Mikko Lehtonen on Jokerien tärkeimpiä pelaajia.

Sarjasta on tulossa todella raastava, sillä jo runkosarjassa Lokomotivin ja Jokerien otteluista kolme päätyi jatkoajalle.

Kaavio näyttäisi myös siltä, että tänä keväänä Jokerit ja SKA vihdoin kohtaavat myös pudotuspeleissä – sikäli kuin molemmat avauskierroksen vastustajistaan selviävät.

SKA pysynee läntisessä konferenssissa toisena hallitsevan mestarin TsSKA:n takana, sillä eroa kolme kierrosta ennen runkosarjan loppua on kolme pistettä.

Hyviä merkkejä ilmassa

Jokerit käänsi pelillisen suuntansa Dinamoa vastaan selvään nousuun. Yleensä terrierimäinen ja Jokereille äärimmäisen paha Dinamo jäi täysin Jokerien jalkoihin. Jokerien liike sekä kiekollisena että kiekottomana sekä aktiivinen karvaus jättivät Dinamon täysin aseettomaksi.

Lisäksi joukkueen henkinen lataus oli huipussaan. Ottelu muistutti hyvin paljon sitä ottelua, kun Jokerit myrskysi yli Pietarin SKA:n tammikuun alussa 6–0. Sen jälkeen tuli muutama henkisesti vaikeiden ”välipelien” sarja, kunnes lataus löytyi jälleen Dinamoa vastaan täyteen liekkiinsä.

Se on hyvä merkki, että kaikista merkityksellisimmissä otteluissa Jokerit on näyttänyt kaukalossa parastaan.

Nyt kun Jokerit saa kaksi viikkoa keskittyä pelkästään Lokomotiv Jaroslavlin kohtaamisen, eikä sen tarvitse hukata voimiaan runkosarjan loppusijoitustaisteluun, voi odottaa, että maaliskuun alussa kaukalossa nähdään hyvin valmistautunut, täysin keskittynyt ja huippuiskussa oleva Jokerit.

Se on ideaali tilanne joukkueelle. Eikä anna häiriötekijöille tilaa.