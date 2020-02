Mikko Lehtonen myrskysi Jokerien murskavoitossa

Mikko Lehtonen on ollut kovassa vireessä kuluvalla kaudella.

Mikko Lehtonen johtaa KHL:n puolustajien maali-, syöttö- ja pistepörssiä.

Jokerit suorastaan roihusi kaukalossa, kun se kukisti verivihollisensa Moskovan Dinamon täysin yksipuolisen esityksen jälkeen 5–0.

Samalla Jokerit mitä todennäköisimmin ratkaisi läntisen konferenssin kolmannen tilan itselleen.

Jokerien näytöksen ykkösroihuaja oli puolustaja Mikko Lehtonen, joka keräsi ottelussa komeat tehopisteet 1+3.

Komeat tehopisteet vankistivat Lehtosen paikkaa KHL:n puolustajien pörssikärkenä. Lehtonen johti jo ennestään puolustajien maalinteko- ja pistetilastoa, ja Dinamoa vastaan annetut kolme syöttöpistettä nostivat Lehtosen myös puolustajien syöttöpörssin kärkeen ohi Avangard Omskin Vjatsheslav Voinovin.

Lehtosen tehot ovat nyt 17+31=48, kun Jokereilla on vielä kolme ottelua pelaamatta.

Jokerit otti tahtipuikon ottelussa heti alusta pitäen eikä luovuttanut sitä missään vaiheessa Dinamolle. Avauserässä Jokereille maalasivat turvallisen johdon Saku Mäenalanen ja Henrik Haapala, ja toisessa erässä lukemia täydensivät Jesse Joensuu, Nicklas Jensen ja Lehtonen.

Saku Mäenalanen teki avauserässä maalin.

Kolmas erä meni sitten jo enemmän tai vähemmän pelailuksi.

Dinamo turhautui ottelussa pahasti. Maalitykki Dmitri Jashkin ja ruotsalaishyökkääjä Andre Pettersson saivat turhautumisista johtuneista protestoinneistaan 10 minuutin käytösrangaistukset.

Jokerit selvitti päätöserässä myös viiden minuutin alivoiman ilman takaiskuja, kun Tommi Kivistö lensi suihkuun huitomisesta.

Janis Kalninsin sairastumista Jokerien maalilla tuurannut Antti Niemi torjui kauden ensimmäisen nollapelinsä. Niemen urakka oli helpohko, sillä vaisu Dinamo sai aikaan alle 20 laukausta kohti Niemen maalia. Nollapeli oli kuitenkin paljon vaikeuksia kauden aikana kohdanneelle Niemelle todella tärkeä.

Dinamolla sitä vastoin on paljon mietittävää, sillä yleensä tiiviisti puolustavana tunnetulle joukkueelle on kahdessa viime pelissä tehty omiin peräti 11 maalia. Dinamo on myös joutunut vaihtamaan maalivahtia molemmissa otteluissaan.