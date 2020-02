Kolumni: Jari Kurrin kasvot on balsamoinut eletty elämä – ”En kadehdi, joskus ihailin, yhä tunnen myötätuntoa”

Tuomas Manninen kirjoittaa tällä viikolla Jokereista.

Olipa kiinalainen juttu, tuo viikonloppu.

Perjantaina seurasin suoraa lähetystä Ivalosta, jossa paikallinen terveyskeskuslääkäri kertoi koronavirusepäilystä. Harmittelin, ettei pöydän taakse ollut tilattu joulupukkia, joka aikoinaan varasti show’n Inarinjärven ohjuskriisissä.

Sitten tsekkasin Oodin edustalla kiinalaisen uudenvuodenjuhlan, jossa esiintyi miekkatanssija. Sanomatalon torilla treenasi ohjelmaansa nutturapäinen kiinalainen lapsiryhmä. Sorrettujen uiguurien kannattajat kiinnittivät lakanoita kaiteeseen.

Lauantaina Jokerit sai vieraakseen Kunlun Red Starin, KHL:n kiinalaisjoukkueen. Lipputoimiston nurkalla tyyppi myi lippua vitosella.

Se oli ensimmäiselle riville, joka on usein huono paikka. En ostanut enkä muutenkaan. En pidä riskeistä. Sain 22 euron lipun vakioluolaani yläkatsomon kulmaan. Sinne on mukava pesiytyä. Väljää. Hyvät näköalat kiikareille. Toimituskulut olivat 3 euroa.

Mistä toimituksesta? Ostin tiskiltä.

***

Käyn Jokerien peleissä kerran pari kaudessa. Nuuhkimassa eksotiikkaa. Petyin alkuvideoon. Vanhassa soi Laulu katupoikien ja oli nostalgista kuvastoa Jokerien koko historian ajalta. Uudessa on välähdyksiä KHL-historiasta ja puuduttava kasvogalleria pelaajia ilman nimiä. Ja äänet kaakossa.

Meitä oli 9 016. Peli oli viihdyttävä. Kiinalaiset johtivat 3–0 ennen Jokerien neljää maalia.

Pusukamera toimii aina. Hämmentävää, kuinka reippaasti suomalaiset pussailevat julkisesti. Ja nuoret pojat tanssivat, kun kamera poimii heidät katsomosta. Suomi on avautunut.

Otin kiikarit, koska piippuhyllyllä pitää nauttia erilaisista asioista kuin alempana. Pelin intensiteetti ei välity ylös, mutta jos se olisi tärkeintä, tyytyisin televisioon.

Kun menen kiekkopeliin, haluan tarkkailla isoa kuvaa ja sen kaikkia yksityiskohtia. Kalja ei kiinnosta. Eikä nakki. Olen täydellisen surkea asiakas. Halvin lippu, en kuluta, en kannusta.

Yleisön ääripäät löytyvät päädyistä: on liikuttavan herttainen fanipääty ja on tyhjien penkkien pääty, jonka huomaamattomasta luukusta kurkkii peliä Jokerien omistaja Jari Kurri vierellään ikiaikainen pepsipullonsa ja kaksi pukumiestä.

Kolmikolla on samanväriset solmiot. He ovat kuin siitä agenttileffasta, jossa punaisen hämärän maan ruplardöörit tekevät diilejä siellä, missä varjot ovat pitkiä ja nikkelimyrkytys uhkaa. Kurrin kasvot on balsamoinut eletty elämä.

En kadehdi, joskus ihailin, yhä tunnen myötätuntoa, olenhan itsekin vanhasuomalaisen idänpolitiikan mies. Matka Oilersista öljy- ja kaasuliigaan on ollut kuluttava ja vienyt Gretzkyn laidalta Timtshenkon äärilaidalle.Sähläsin. Koska Hesarissa ei ole enää urheilun Tänään-palstaa, en hoksannut Jukurien pelaavan samaan aikaan Nordiksella (HIFK voitti 5–1). Eikä siinä kaikki. Ruutu näytti MP:tä Suomen cupissa (MyPa hävisi 1–5). Onneksi siitä on tallenne.

Ja vielä...

HSK:n tilanteesta ja Mirjami Penttisestä tuli mieleen kansakoulunopettajani Laitinen, vaativa ja räiskyvä nainen, jonka kanssa tulin toimeen, tunnollinen kun olin. Osa meistä ei tullut, ja koulun piti järjestää ylimääräinen vanhempainilta. Laitinen yritti hakea tukea vanhemmiltani. Adressia hän ei kerännyt. Se olisi ollut outoa.

Ruutu kuuluu samaan Sanoma-konserniin IS:n kanssa. Kirjoittaja teki gradunsa kenraalikuvernööri Fjodor Heidenin Suomen-politiikasta 1881–1889.

Lisää Tuomas Mannisen kolumneja voit lukea täältä.