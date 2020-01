Kommentti: Euroopan paras suomalaiskiekkoilija voi pudota lahjana NHL-seurojen syliin – unelman tiellä on yksi ongelma

Mikko Lehtonen dominoi KHL:n parhaana puolustajana. Seuraava looginen askel on NHL, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

KHL:n runkosarjaa on jäljellä vielä vajaa kuukausi, mutta jo tässä vaiheessa voi julistaa kauden ylivoimaisen suomalaiskuninkaan.

Jokerien ykköspuolustaja Mikko Lehtonen pelaa sanalla sanoen tykkikautta. Lehtonen on noussut paitsi Jokerien takalinjojen maestroksi, myös koko KHL:n parhaaksi puolustajaksi.

Jokaisen Euroopassa pelaava suomalaispelaajan jokaista vaihtoa en ole nähnyt, mutta uskallan väittää, että Mikko Lehtonen, 26, on tällä hetkellä Euroopan sarjoissa pelaavista suomalaisista jääkiekkoilijoista paras.

Eriäviä mielipiteitä saa laittaa alla olevaan kommenttikenttään.

Lähdetään faktoilla liikkeelle. Lehtonen dominoi KHL:n puolustajien pistepörssiä kanuunapisteillä 16+26=42.

Torstain kierroksella Lehtonen sivusi jo Jokerien puolustajien yhden kauden piste-ennätystä Mika Strömbergin kanssa. Strömberg takoi ennätyspisteensä SM-liigassa kaudella 1996–97. On vain ajan kysymys, milloin Lehtonen nousee piikkipaikalle yksinään, sillä Jokereilla on vielä yhdeksän ottelua runkosarjaa jäljellä.

Nykyinen 0,81 pisteen keskiarvo tarkoittaisi Lehtosen plakkariin runkosarjan päättyessä 49 pistettä. Se olisi kaikkien aikojen viidenneksi tehokkain puolustajan KHL-kausi.

Yli 40 pisteen pakkikausia ei ole todistettu tuhottomasti. Yhteensä 15. Näistä kausista konkari Kevin Dallmanin nimissä on neljä ja Chris Leen nimissä kaksi.

Lehtonen (sija kuusi) on tällä hetkellä ainoa puolustaja KHL:n pistepörssin kärkikymmenikössä. Jos ihmeitä ei tapahdu, turkulainen myös voittaa puolustajien pistepörssin.

Lähimmät uhkaajat pakkipörssissä ovat Vjatsheslav Voinov (10+27=37), Juuso Hietanen (13+21=34) ja Jakov Rylov (6+26=32).

Kolmikkoa yhdistää se, että kaikkien urat ovat enemmänkin laantumassa kuin nousussa. Parhaat pelit alkavat olla takanapäin. Lehtonen on toista maata.

Lehtosen kohdalla ei voi puhua enää nuoresta pelaajasta, mutta hän on matkalla kohti puolustajan parhaita vuosia. Viime vuosien kehityskäyrä lupailee suuria tuleville vuosille.

Ominaisuuksiltaan NHL-puolustaja

Lehtosen uraa on leimannut maltti ja johdonmukaisuus. Kiekko-67:n kasvatti on edennyt aina harkituin askelin kohti seuraavaa tasoa.

TPS:n organisaatiossa hän jäi aikanaan samanikäisen junioritähden Rasmus Ristolaisen varjoon, ja pelaajapolkua piti rakentaa hieman eri kautta kuin monen muun ikätoverin. Läpimurto SM-liigassa tapahtui KooKoossa kaudella 2015–16.

Kansainvälisen läpimurron vuoro oli viime kaudella Ruotsissa HV71:n ja Leijonien alakerrassa. Väkevän kauden kruunu tuli Bratislavassa, missä Lehtonen oli mukana voittamassa MM-kultaa ja hänet valittiin turnauksen tähdistöön.

Mikko Lehtonen on loistanut myös maajoukkueessa. Marraskuussa Lehtonen (vas.) teki osuman Ruotsia vastaan ja sai onnittelut Juho Lammikolta.

Näistä lähtökohdista pelaaja yleensä siirtyy NHL:ään, mutta Lehtonen ehti solmia viime huhtikuussa Jokerien kanssa kahden vuoden sopimuksen, jossa ei ole NHL-pykälää.

Harmi, sillä Lehtonen on ominaisuuksiltaan päästä varpaisiin NHL-puolustaja.

– Hän pystyisi varmasti pelaamaan jo NHL:ssä. Siellä on pelannut ja pelaa tänäkin päivänä varmasti heikompia pakkeja kuin hän, sanoi Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen aiemmin tällä kaudella.

Lehtonen pelaa tällä hetkellä väärässä sarjassa. On selvää, että kyvyt riittäisivät pelaamaan NHL:ssä jo nyt. Kokonaisvaltainen peliote, suoritusvarmuus, pelipää ja luistelu kantavat myös taalajäillä.

Rooli NHL:ssä varmasti muuttuisi kärkiparista kolmosparin puolustajaksi, mutta juuri Lehtosen kaltaisia hyvin liikkuvia yleispuolustajia NHL-seurat janoavat kolmospariin. Ottajia riittää pomminvarmasti. Lehtosta ei ole varattu NHL:ään, joten hän voisi tehdä sopimuksen minkä NHL-seuran kanssa tahansa.

Ongelmallista on se, että Lehtosella on nykyistä sopimusta Jokerien kanssa jäljellä vielä ensi kausi. Lehtonen itse on sanonut, että hänellä ei ole mikään kiire NHL:ään. Tavoitteet ovat NHL:ssä, mutta maltti on valttia. Hänellä on hyvä olla Jokereissa, mikä on helppo uskoa.

Vaarana kuitenkin on, että yksi kausi lisää KHL:ssä alkaa taannuttaa.

KHL ei ole profiililtaan pelaajien hautomo, josta haetaan vauhtia ja ponnistetaan maailman parhaaseen kiekkoliigaan. KHL on raaka tulosliiga. Karski, kamppailupelaamiseen nojaava ison jään pelityyli yhdessä armottoman matkustusrumban kanssa tekevät idän ihmeliigasta kuluttavan mankelin. KHL:ään on helppo ”jämähtää”, kun vielä palkkatasokin on kohdillaan.

Jokerit ei tietenkään päästä sopimuksen alaista kultakimpalettaan lähtemään vapaasti NHL:ään tämän kauden jälkeen, mutta Lehtosen uran kannalta olisi suotavaa, että sopimus purettaisiin ja mies pääsisi ottamaan loogisen askeleen kohti seuraavaa vaatimustasoa.

Kuten hän on tehnyt urallaan tähänkin asti.