KHL:n kautta aikojen toiseksi tehokkain suomalainen jatkaa seurassaan – teki miljoonasopimuksen

Teemu Hartikainen on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen Salavat Julajev Ufan kanssa.

Hyökkääjä Teemu Hartikainen jatkaa uraansa KHL-seura Salavat Julajev Ufassa. Hartikainen on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen – kevääseen 2022 – ufalaisseuran kanssa.

Venäläisen urheilulehden Sport-Expressin tietojen mukaan Hartikainen kuittaa jatkosopimuksestaan 115 miljoonaa ruplaa (lähes 1,7 miljoonaa euroa) kaudessa. Palkankorotus on mukava, sillä lehden tietojen mukaan Hartikaisen palkka oli tällä kaudella 100 miljoonaa ruplaa (noin 1,5 miljoonaa euroa).

Hartikainen on pelannut Salavat Julajevissa vuodesta 2013 saakka.

29-vuotias Hartikainen on pelannut KHL:ssä yhteensä 440 ottelua, joissa hän on tehnyt 134 maalia ja antanut 180 maalisyöttöä eli kerännyt yhteensä 314 tehopistettä.

Tuolla pistemäärällä Hartikainen on KHL:n kaikkien aikojen toiseksi tehokkain suomalaispelaaja. Edellä on vain Petri Kontiola (118+219=337), joka on kuitenkin pelannut satakunta ottelua Hartikaista enemmän.

Hartikainen voitti keväällä 2019 KHL:n pudotuspelien pistepörssin, ja hänet myös valittiin kauden tähdistökentälliseen.

Tällä kaudella Hartikainen on muodostanut ruotsalaisen Linus Omarkin kanssa rautaisen tehonyrkin. Ketjun kolmantena lenkkinä on vaihdellut Nikita Soshnikov, Vladislav Kartajev ja Aleksandr Burmistrov.

Salavat Julajev Ufa on itäisessä konferenssissa tällä hetkellä kuudentena 57 pisteellä.