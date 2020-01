Stanley Cup -voittaja Antti Niemi romahti Jokereissa kakkosmaalivahdiksi: ”Ei ollut tämmöinen mielessä”

Antti Niemen piti olla ratkaisu Jokerien ykkösmaalivahdin paikalle, mutta toisin on käynyt.

– Ei ollut tämmöinen mielessä, mutta näin se on mennyt, maalivahti Antti Niemi huokaisee Jokerien pukukopissa.

Niemi tuli kesällä Jokereihin 11 NHL-kauden kokemuksella ja Stanley Cupin voittajan (Chicago Blackhawksissa kesällä 2010) statuksella.

Oletus oli, että Niemi toisi Jokerien maalivahtiosastolle sen viimeisen lukon. Nyt kun KHL:n runkosarja kääntyy loppusuoralleen, 36-vuotias Niemi on huomannut jääneensä Jokereissa täydellisesti kakkosvahdiksi – hyvin pienelle ja satunnaiselle peliajalle.

Niemi on pelannut tämän kauden aikana 14 ottelussa, ja saldo niistä on synkkä: Niemi on pystynyt torjumaan Jokereille vain kaksi voittoa, 12 Niemen torjumaa ottelua on päättynyt Jokerien tappioon.

Jokerien kiistattoman ykkösmolarin paikan on ottanut latvialainen Janis Kalnins. Hän on torjunut Jokereille 40 ottelussa 27 voittoa.

Niemen henkilökohtaiset tilastot ovat tappioiden myötä vajonneet heikoiksi: torjuntaprosentti on 87,63 ja päästettyjen maalien keskiarvo 3,54.

– Tulos ei ole ollut hyvä. Hetkittäin on ollut hyviä jaksoja, mutta kokonaisuutena en ole pystynyt torjumaan tarpeeksi voittoja, Niemi tietää ammattilaisurheilun raa’at faktat.

Janis Kalnins on kantanut pääasiassa Jokerien torjuntavastuuta.

Niemi ei syytä esityksistään NHL:n ja KHL:n erilaisia pelityylejä.

– En niistä eri tyyleistä osaa sanoa. Sama peli se kuitenkin on, vaikka kaukalon koko on eri ja KHL:ssä peli ei ole niin fyysistä. KHL:ssäkin riippuu vähän joukkueesta, haetaanko hyvästäkin laukaisupaikasta vielä syöttöä. Maalivahdin pitää kuitenkin olla valmis kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, Niemi sanoo.

– En pysty sanomaan, mistä tämä kaikki kiikastaa. Paljon on yritetty ja mietitty ja treeneissä töitä tehty.

Niemi kuitenkin sanoo, etteivät vähäinen peliaika ja rumat tilastot ole nakertaneet itseluottamusta.

– Kyllähän se itseluottamus aika riippuvainen tuloksista tietenkin on, ja hyvät pelit sitä pääasiassa kasvattavat. Ei minulla itseluottamuksen kanssa kuitenkaan mitään ihmeellistä ole...

Vaikka peliaika on ollut kovasti kortilla, Niemi on kuitenkin tykännyt KHL:n tunnelmasta ja ilmapiiristä.

– Onhan tämä mielenkiintoinen sarja ja mielenkiintoisia kaupunkeja. Huippukiekkoa, jossa kaikki on hoidettu viimeisen päälle. On muutama vieraspeli, jossa aikaerot ovat isoja, mutta matkustus ja muut on hoidettu tosi hyvin, Niemi kiittelee.

Jokerit pelaa tällä hetkellä neljän ottelun härkäviikkoa. Kalnins pelasi tiistaina Barys Nur-Sultania ja eilen Admiral Vladivostokia vastaan.

Viikonloppuna on vielä edessä tuplapeli, kun lauantaina Helsinkiin tulee Kunlun Peking ja sunnuntaina Neftehimik Nizhnekamsk.

Onko ollut jo puhetta, onko torjuntavuoro luvassa viikonlopun jommassakummassa pelissä?

– Ei ole vielä puhuttu. Olen valmiina. Tässä on vielä paljon pelejä jäljellä. Katsotaan...