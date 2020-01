Kommentti: Epäonnistunut hankinta suisti Jokerit yhden kortin varaan – Antti Niemeä ei uskalla päästää tolppien väliin

Jokerien täytyy selvitä loppukausi Janis Kalninsin torjunnoilla, kirjoittaa Petri Seppä.

Moni Jokerien kannattaja ilahtui alkukesästä, kun Jokerit ilmoitti pestanneensa maalivahdikseen Antti Niemen. Peräti 11 kautta NHL:ssä pelanneen ja Chicagossa Stanley Cupin voittaneen Niemen piti tuoda Jokerien maalivahtiosastolle sen viimeisen lukon.

Parivaljakko Ryan Zapolski–Janis Kalnins/Karri Rämö osoittautui aikaisempien kausien aikana liian ailahtelevaksi ja epävarmaksi kauden ratkaisevimmilla hetkillä. Jokerit ei suoranaisesti hävinnyt kevään pudotuspeleissä maalivahteihin, mutta molarit eivät myöskään pystyneet auttamaan Jokereita suuriin voittoihin.

Niemen tulon piti muuttaa kaiken.

Niemellä karmeat tilastot

Nyt kun KHL:n runkosarjasta on pelattu reilut kaksi kolmasosaa, tilanne on osoittanut raadollisuutensa. 36-vuotias Niemi on jäänyt Jokereissa täydellisesti kakkosvahdiksi - hyvin pienelle ja satunnaiselle peliajalle.

Niemi on pelannut tämän kauden aikana 14 ottelussa, ja saldo on äärisynkkä: Niemi on pystynyt torjumaan Jokereille vain kaksi voittoa, 12 Niemen torjumaa ottelua on päättynyt Jokerien tappioon.

Niemen henkilökohtaiset tilastot ovat yhtä synkät: torjuntaprosentti on 87,63 ja päästettyjen maalien keskiarvo 3,54 – molemmat sellaisia lukemia, ettei voittavasta maalivahdista voi puhua.

Heti Niemen alkukausi näytti, ettei kyse ole ollenkaan samasta kumiukosta, joka parhaimmillaan loisti NHL:ssä. Kaukolaukaukset pysähtyvät yhä mallikkaasti, mutta etenkin lähitorjunnoissa Niemellä on ollut suuria vaikeuksia. Liike on hidastunut ja kömpelöitynyt. Elastisuutta, ketteryyttä ja räjähtävyyttä ei ole enää riittävästi.

Tilanne on Niemelle karmaiseva, sillä tutkitusti noin 90 prosenttia kaikista maaleista syntyy ihan maalin edestä, 2–3 metrin säteeltä. Mikäli lähipeli ja liikkuvuus eivät ole kunnossa, verkko selän takana heiluu tiheästi.

Itseluottamus kaatopaikalla

Huonojen tulosten myötä on rapistunut myös Niemen itseluottamus. Kahdessa edellisessä Niemen pelaamassa ottelussa hänen torjuntaprosenttinsa on jäänyt jo alle 80:n. HK Sotshi teki 28. joulukuuta 18 laukauksellaan neljä osumaa Niemen taakse (torjuntaprosentti 77,78) ja viikko sitten sunnuntaina Tallinnassa Severstal Tsherepovets onnistui tekemään neljä osumaa vain 16 laukauksella (torjuntaprosentti 75,00).

Jokerien kauden tärkeimmät ottelut ovat lähestymässä, ja vahvaksi suunniteltu maalivahtitandem on pahasti rikki. Jokerit on nyt siinä tilanteessa, että Niemen peluuttaminen on äärimmäisen iso riski – kuin harhasyöttö vastustajalle tyhjän maalin eteen.

Jokerit on jopa heikommassa tilanteessa kuin aikaisemmilla kausilla, jolloin oli kuitenkin tasavahva kaksikko, josta saattoi heittää peliin paremmassa kunnossa ja vireessä olevan.

Nyt Jokerien täytyy selvitä loppukausi Kalninsilla. Jokerien loppukausi on latvialaismaalivahdin varassa, Niemen nykyvireestä ja itseluottamuksesta ei siihen ole.

Paljon pelaamisessa on aina riskinsä. Loukkaantumisriski kasvaa, samoin henkisen väsähtämisen vaara. Jokereilla ei kuitenkaan kovassa divisioonan voittotaistelussa saati pudotuspeleissä muuta vaihtoehtoa juuri ole kuin peluuttaa Kalninsia ottelusta toiseen.

Paha tappio Barysille

Tiistaina Jokerien tavoite kauan himoitusta divisioonavoitosta otti yhden pahan taka-askeleen, kun Jokerit notkahti Barys Nur-Sultanille kotonaan 1-5.

Moskovan TsSKA hoiti oman osuutensa Moskovassa, kun se kukisti Pietarin SKA:n 3–2, mutta Jokerit ei pystynyt hoitamaan omaansa.

Näin SKA:n ja Jokerien ero pysyy neljässä pisteessä – tosin Jokereilla on yksi ottelu vähemmän pelattuna. Enää ei kuitenkaan riitä se, vaikka Jokerit kukistaisi SKA:n ainoassa jäljellä olevassa keskinäisessä kohtaamisessa.

Jokerit oli ottelussa yllättävän lepsu ja ulkona ytimestä. Sitä on vaikea käsittää. Välissä oli muutaman päivän tähdistöottelutauko, eli kaikkien olisi pitänyt olla virkeällä jalalla kaukalossa. Lisäksi joukkueen olisi pitänyt olla sopivasti ärsyyntynyt, kun kolmesta viime ottelusta oli tullut kaksi tappiota.

Jokerit ei kuitenkaan yltänyt lähellekään parastaan. Terävyys oli vajavaista, samoin henkinen läsnäolo. Se näkyi muun muassa lukuisina kiekonmenetyksinä, syöttöharhoina ja muina virheinä.

Barys ansaitsi kiistatta voittonsa. Jokereille ottelu jätti paljon mietittävää – muutoinkin kuin maalivahtitilanteen osalta.