Venäjän uusi pääministeri Mihail Mishustin tunnetaan jääkiekkopiireissä – Jari Kurri: ”Meidät on esitelty”

Venäjän presidentti Vladimir Putin veti keskiviikkona ässän hihasta ja nosti maan pääministeriksi jääkiekkokaverinsa Mihail Mishustinin.

Veroviraston pääjohtajana aiemmin työskennellyttä Mihail Mishustinia ei Venäjälläkään tunneta kovin hyvin ja hänen poliittiset mielipiteensä ja jopa persoonansakin ovat mysteerejä.

Se tiedetään, että Mishustin on päivätyönsä ohella profiloitunut jääkiekon ystävänä. Mishustin on kiekkoillut Putinin kanssa näytösotteluissa. Lisäksi Mishustin kuuluu KHL-seura TsSKA Moskovan ja Venäjän jääkiekkoliiton johtoportaisiin.

Liikemies Kai Paananen – entinen Jokerien hallituksen jäsen – on yksi harvoista suomalaisvaikuttajista, jolla on henkilökohtainen muistikuva Mishustinista.

– Olen tavannut häntä jääkiekkoasioissa, KHL:n gaaloissa ja muissa lajiin liittyvissä tapahtumista. Hän on ainakin entusiasti, tykkää jääkiekosta ja urheilusta yleensäkin, Paananen sanoo.

Myös Jokerien nykyinen pääomistaja, kiekkolegenda Jari Kurri kertoo muistavansa Mishustinin KHL:n juhlista.

– Meidät on esitelty ja tiedän, että hän on ollut veropuolen johtaja. Juuri muuta en hänestä tiedä. En ole koskaan sattunut hänen kanssaan samaan aikaan jäälle, venäläisten kiekkolegendojen kanssa näytösotteluja pelannut Kurri sanoo.

53-vuotias Mishustin on uudistanut Venäjän veronkantoa voimallisesti. Paananen vitsailee, ettei hänellä ole tästä henkilökohtaista kokemusta.

– Minun ei ole pitänyt paljon asioida veroviraston kanssa, mutta olen saanut sellaisen kuvan, että Mishustin on jämpti ja jämerä kaveri. Hän on hoitanut tonttinsa ilmeisen hyvin.

Fetisov kehui vastuuntuntoiseksi

Paananen kertoo panneensa jo vuosi sitten talteen lehtiartikkelin Mishustinista. Vuodesta 2010 lähtien Venäjän veronkantoa johtanut mies oli selvästikin nouseva kyky. Hänen valintansa Dmitri Medvedevin tilalle oli silti yllätys, tosin maan linjaan sopiva sellainen.

– Venäjällä on aina tapana valita henkilöitä, joilla on ollut jonkun näköinen ote asioihin. Mishustinilla on ollut hyvä näköalapaikka verohallinnon johtajana. Hän on ollut luomassa ja uudistamassa Venäjän veropohjaa.

Entinen huippukiekkoilija, nykyinen poliitikko Vjatsheslav Fetisov kuvaili Russia Todayn haastattelussa Mishustinia mieheksi, joka hallitsee modernin teknologian parhaiten koko Venäjän hallinnossa. Fetisovin mukaan Mishustin on vastuuntuntoinen ja järjestelmällinen.

Fetisovin mukaan Mishustin on myös ihan hyvä kiekkoilija. Tosin Mishustin ei uudessa virassaan välttämättä ehdi enää harjoittelemaan.

– En tiedä, pitäisikö minun pitäisi kadehtia vai sääliä Mihail Mishustinia, Fetisov vitsaili.

Paanasta Fetisovin kommentti huvitti.

– Tunnen Slavan [Fetisov]. Hän on hyvä ihminen ja vimpan päälle jääkiekkomies. Kyllä Mishustin varmaan tietää, mihin ryhtyy, eikä se verohallinnon päällikkökään ole helpoimmasta päässä hommia Venäjällä.

– Se on kyllä varmasti totta, mitä Slava sanoi, että Mishustinin aika menee jatkossa varmasti ihan muuhun kuin jääkiekkoon. Toivottavasti hän kuitenkin jatkaa jääkiekon ja urheilun ystävänä ja mihinkäs se muuttuisi. On yleensä aina positiivinen asia, että on kiinnostusta urheiluun tai kulttuuriin, Paananen sanoo.

”Pehmeää diplomatiaa”

Jääkiekkoinnostus ei Venäjällä tosiaan ole ollut ainakaan este merkittäviin virkoihin. Presidentti Vladimir Putin tunnetaan myös kiekkofanina, joka säännöllisin väliajoin pukee itsekin varusteet päälleen ja pelaa entisten huippupelaajien kanssa näytösotteluissa. Usein Putin latoo myös aimo kasan maaleja näissä otteluissa – joukkuetovereidensa ja vastustajienkin avustuksella.

Paanasen mukaan urheilu on jo pitkään ollut hyvä keino solmia suhteita venäläisiin. Hän muistaa jo Boris Jeltsinin aikojen innostuksen tennikseen. Jokerien kanssa hän oli mukana järjestämässä KHL-otteluiden yhteyteen vientiseminaareja ympäri Venäjää ja aina Kiinaa ja Kazakstania asti.

– Urheilu toimii hyvin suomalaisen viennin edistämisvälineenä. Urheilu on sellaista pehmeää diplomatiaa, kuten kulttuurikin.

Haastatteluhetkellä Paananen istui juuri junassa matkalla Venäjälle. Hän oli suomalaisten yrityselämän ihmisten kanssa matkalla tapaamaan Pietarin johdon väkeä. Illalla seurueen ohjelmassa on KHL:n huippuottelu SKA Pietaria vastaan.