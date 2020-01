Kommentti: Jokereille aukesi huikea näkymä – lyömättömäksi hehkutettu ökyporukka on haavoittuvampi kuin vuosikausiin

Jokerit on matkalla jopa divisioonansa voittoon, kirjoittaa Petri Seppä.

KHL:ssä on tekeillä iso murros. Viime vuodet peli on ollut puuduttavan selvä: Moskovan TsSKA voittaa läntisen konferenssin Tarasov-divisioonan ja Pietarin SKA Bobrov-divisioonan.

Näin on käynyt kolme viime vuotta peräkkäin. Pudotuspeleissä armeijan mahtikaksikko on ratkonut paremmuutensa konferenssifinaaleissa neljä kertaa viiden viime vuoden aikana.

Tällä kaudella saatetaan nähdä virkistävä tuulahdus – ainakin Bobrov-divisioonan kärkipaikalla.

Jokerit on kerännyt pisteitä 13 peräkkäisessä ottelussa ja voittanut nyt neljä ottelua perätysten. Kun SKA:lla puolestaan on neljästä viime ottelustaan kolme tappiota, SKA:n jossain vaiheessa jo reilu etumatka Jokereihin on kuihtunut olemattomiin – periaatteessa jo Jokerien eduksi.

Bobrov-divisioonassa eletään erittäin jännittävää ja kuumottavaa aikaa. Jokerit on yhä divisioonansa kolmantena kaksi pistettä Pietarin SKA:ta ja yhden pisteen Moskovan Dinamoa perässä.

Jokerit on kuitenkin pelannut kaksi ottelua vähemmän kuin SKA ja peräti kolme ottelua vähemmän kuin Dinamo, eli rästipelinsä voittamalla Jokerit säntää Bobrov-divisioonan kärkeen. Kaikki viittaa, että Jokereilla on erinomainen tilaisuus nousta divisioonavoittoon.

Auvoisempi tie

Oman divisioonan voitto on arvokas ja tavoiteltava. Divisioonavoittaja on automaattisesti läntisessä konferenssissa vähintään toinen ja saa kotiedun kahdelle ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle.

Avauskierroksella olisi tarjolla todennäköisesti jompikumpi kaksikosta Vitjaz/Torpedo, joista nykykokoonpanoilla ei pitäisi olla kuin lievän kiusaajan rooli. Toisella kierroksella tarjolla olisi – kotiedulla – SKA tai Dinamo.

Varsinkin SKA:sta tähtipöly on karissut perusteellisesti. SKA on huippuvuosistaan heikentynyt rajusti ja on haavoittuvampi kuin vuosikausiin. Dinamo puolestaan ei ole laadullisesti aivan Jokerien tasolla, ainakaan kauden keskinäisten ottelujen tulosten perusteella.

Divisioonavoitolla tie kevään pudotuspeleissä on ennakolta paljon auvoisempi. Muutoin jo avauskierroksella odottelee Spartak tai Lokomotiv, jotka molemmat ovat olleet Jokereille tällä kaudella äärimmäisen hankalia vastuksia.

Joko vihdoin Jokerit olisi kypsä kampittamaan hallitsevan mestarin Moskovan TsSKA:n ja SKA:n tieltään ja etenemään Gagarin-cupin loppuotteluihin, kenties aina mestariksi saakka?

Nyt jos koskaan

Vielä kaudella 2015–16 ei ollut. Silloin Jokerit porskutti sensaatiomaisesti divisioonavoittoon, mutta noutaja tuli heti pudotuspelien avauksessa.

Peteris Skudran valmentama kovanaamakiekko puri parhaan teränsä runkosarjaan hukanneeseen Jokereihin, ja Torpedo Nizhni Novgorod meni jatkoon 4–2. Tulos oli shokki, karvain Jokerien kokema koko KHL:n aikana.

Tällä kaudella jos koskaan Jokereilla on oikeasti mahdollisuus raivata tiensä läntisen konferenssin mestariksi ja loppuotteluun idän parasta vastaan. Jokerit on joukkueena tasaisempi, laadukkaampi ja ennen kaikkea henkisesti valmiimpi kuin kertaakaan KHL-historiansa aikana.

Divisioonavoitto on yleisestikin kovaa valuuttaa KHL:n mestaruustaistossa. Kuusi viime vuotta mestaruus on mennyt yhdelle neljästä divisioonavoittajasta.

Edellisen kerran divisioonan kakkonen on päässyt mestaruusjuhliin keväällä 2013, kun Moskovan Dinamo raivasi matkalla tieltään molemmat divisioonavoittajat TsSKA:n ja SKA:n.

Tuiki harvinaista se kuitenkin on. Parempi ja paljon helpompi tie olisi voittaa oma divisioona.