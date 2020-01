Jokerien hirmuinen putki jatkuu – pisteitä jo 13 peräkkäisessä ottelussa

Jokerit voitti neljännen kerran peräkkäin, kun Moskovan Spartak kaatui jatkoajalla 3–2.

Jokerit jatkaa hirmuista pisteputkeaan KHL:ssä. Keskiviikon ottelussa Jokerit saavutti jo 13. kerran peräkkäin pisteitä.

Jokerit on edellisen kerran hävinnyt varsinaisella peliajalla 29. marraskuuta, kun Sibir Novosibirsk oli parempi kotiottelussaan maalein 4–1.

Keskiviikkona Jokerit voitti neljännen kerran peräkkäin, kun se kukisti Moskovassa paikallisen Spartakin 3–2 jatkoajan jälkeen. Spartak johti ottelua kahteen otteeseen, mutta Jokerit punnersi molemmilla kerroilla rinnalle – ja Sami Lepistön jatkoaikalämärillä voittoon.

Spartak oli tiistaina voittanut kotonaan Pietarin SKA:n 3–1 ja oli Jokereitakin vastaan täynnä energiaa ja tarmoa ottelun alussa. Pikkuhiljaa Jokeritkin pääsi peliin paremmin mukaan ja ottelu tasoittui.

– Itseluottamuksemme on tällä hetkellä hyvä. Vaikka olimme 1–2-tappiolla avauserän jälkeen, uskoimme omaan tekemiseemme. Kun itseluottamus on kunnossa, peli näyttää hyvältä ja voittoja tulee, Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi heti ottelun jälkeen Viasatin tv-haastattelussa.

Jokerien varsinaisen peliajan molemmat maalit teki Nicklas Jensen. Tanskalaishyökkääjä on ollut loukkaantumisensa jälkeen hurjassa vireessä, sillä kahteen viime otteluun Jensenin saldo on viisi tehtyä maalia: Riian Dinamoa vastaan syntyi hattutemppu ja Spartakia vastaan kaksi osumaa.

Ensimmäinen Jensenin maaleista tuli röyhkeän maalille nousun ansiosta. Jensen rynnisti kaukalon oikeasta kulmasta maalille ja punnersi kiekon ohi Spartakin maalivahdin Nikita Bespalovin.

Toisen maalinsa Jensen teki napakalla rannelaukauksella, kun Spartakin kenttäpelaajat avasivat Jensenille kunniakujan hyvään laukaisupaikkaan.

Jopa divisioonan voittoon?

Jokerit on nyt läntisen konferenssin Bobrov-divisioonassa kolmantena kaksi pistettä Pietarin SKA:ta ja yhden pisteen Moskovan Dinamoa perässä. Jokerit on kuitenkin pelannut kaksi ottelua vähemmän kuin SKA ja peräti kolme ottelua vähemmän kuin Dinamo, eli rästipelinsä voittamalla Jokerit on kiinni Bobrov-divisioonan ykköspaikassa, mikä olisi suomalaisjoukkueelle historiallinen saavutus.

Bobrov-divisioonan voittaja on automaattisesti läntisessä konferenssissa vähintään toinen ja saa kotiedun kahdelle ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle.

Koko läntistä konferenssia johtaa hallitseva mestari Moskovan TsSKA, joka on vielä tällä hetkellä kuusi pistettä Jokereita karussa. TsSKA on pelannut yhden ottelun Jokereita enemmän.

Seuraavaksi Jokerit tekee kahden ottelun mittaisen ”kotipelimatkan” Tallinnaan. Jokerit kohtaa Severstal Tsherepovetsin kahdesti Tallinnassa, ensimmäinen ottelu on perjantaina ja toinen lauantaina.