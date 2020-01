Kommentti: Joko vihdoin se tapahtuu, Jokerit?

Jokereilla on tällä kaudella kaikkien aikojen tilaisuus edetä KHL:n mestariksi, kirjoittaa Petri Seppä.

Nyt se on ihan vilpittömin mielin kysyttävä: joko vihdoin se tapahtuu? Joko vihdoin Jokerit on kypsä kampittamaan läntisen konferenssin suurseurat Moskovan TsSKA:n ja Pietarin SKA:n tieltään ja etenemään Gagarin-cupin loppuotteluihin, kenties aina mestariksi saakka?

Jokerit on ollut kolmen viime kuukauden (loka-joulukuu) aikajänteellä KHL:n paras joukkue, ja perjantai-iltana Jokerit järjesti sellaisen näytöksen suurseura SKA:ta vastaan, ettei sellaista ole koettu koskaan aikaisemmin.

Jokerit oli SKA:ta vastaan täysin suvereeni ja voitti puhtaasti 6–0. En ole koskaan nähnyt SKA:ta tällaisissa vaikeuksissa. Ottelun toisessa erässä Jokerit intoutui jopa tekemään KHL-historiaa, sillä mahtiseura SKA ei ole koskaan KHL:n kymmenvuotisen historian aikana hävinnyt yhtä erää viidellä maalilla.

Yksi loistava erä tai yksi ottelukin on toki hyvin pieni otanta. Mutta reilut 30 kierrosta KHL:n parasta tahtia alkaa olla jo sellainen mittari, jolla on kaikupohjaa.

Tällä kaudella jos koskaan Jokereilla on aidosti mahdollisuus raivata tiensä läntisen konferenssin mestariksi ja loppuotteluun idän parasta vastaan.

Aikaisemmilla viidellä kaudella puheet ovat olleet kovat, teot mitättömät. Vaikka Jokerit on muodollisesti vastaan rimpuillutkin, rehellisyyden nimissä on sanottava, ettei aikaisemmilla kausilla Jokereilla ollut mitään mahdollisuuksia lännen jättiläisiä eli SKA:ta ja TsSKA:ta vastaan.

Jokereilla menee lujaa.

TsSKA kylvetti Jokerit kolmessa pudotuspelikohtaamisessa hivuttavan varmasti ja vastaansanomattomasti. SKA:ta Jokerit ei ole koskaan pudotuspeleissä toki kohdannut, mutta pietarilaisten nimilista ja tähtikaarti ovat läpi vuosien olleet sellaisia, etteivät Jokerien eväät olisi millään riittäneet neljään voittoon.

Tällä kaudella kaikki on toisin. Varsinkin SKA on heikentynyt rajusti ja on haavoittuvaisempi kuin milloinkaan aikaisemmin.

SKA:sta ovat poistuneet KHL:n viime kauden paras pelaaja Nikita Gusev New Jersey Devilsiin, maalitykki Nikolai Prohorkin Los Angeles Kingsiin, joukkueen henkinen johtaja ja isähahmo Pavel Datsjuk Avtomobilist Jekaterinburgiin, joukkueen paras puolustaja Patrik Hersley Moskovan Spartakiin, ykkösmaalivahti Igor Shetjorkin New York Rangersiin sekä moni muu.

SKA:sta häipyi viime kaudesta lähes 90 maalia ja lähes tuplamäärä maalisyöttöjä. Tilalle tulleet ovat esiintyneet paljon vaatimattomammin. Salavat Julajevista tullut trio Nikolai Tkatshev, Anton Burdasov ja Joonas Kemppainen on esiintynyt Pietarissa paljon vaatimattomammin kuin Ufassa. Jori Lehterästä ei ole Gusevin tai Prohorkinin korvaajaksi, ja Moskovan Dinamosta tullut +" class="person">DmitriKagarlitski on KHL:n mittapuulla ihan hyvä pelaaja mutta ei mikään joukkuetta menestykseen vievä tehotykki.

Lisäksi joukkueen maalivahdit kalpenevat vitivalkoisiksi takavuosien menestyskaksikon Mikko Koskinen–Shestjorkin rinnalla.

Hallitseva mestari Moskovan TsSKA puolestaan on osoittanut kuolevaisuutensta sekin. Ainakaan se ei ole Jokereihin nähden pelannut runkosarjassa ylivoimaisesti. TsSKA:lla on yhdeksän tappiota varsinaisella peliajalla, Jokereilla on niitä 10 – joista puolet tuli katastrofia hiponeen ensimmäisen kymmenen pelin aikana.

TsSKA ei ole kokenut joukkueessaan niin kovia muutoksia. Puolustus on käytännössä sama kuin mestaruuskaudella vahvistettuna Floridasta tulleella Bogdan Kiselevitshilla.

Samoin hyökkäys on käytännössä sama: tanskalainen Jannik Hansen ja kanadalainen Greg Scott ovat vaihtuneet tshekki Jiri Sekaciin ja ruotsalaiseen Mario Kempeen.

TsSKA ei ole enää vuosiin luottanut yksittäisiin tähtipelaajiin vaan kivikovaan ja tasaiseen joukkuevoimaan. TsSKA:n pelaajat eivät KHL:n pistepörssin kärkitaistoissa patsastele, mutta kovia pelaajia löytyy kaikkiin neljään ketjuun.

Jokerit alkaa lähennellä samaa tilannetta. Jokereilla on nyt laajempi materiaali kuin kertaakaan kuuden kauden aikana. Lisäksi Jokereille toi valtavan itseluottamusryöpyn, kun seura pystyi voittamaan TsSKA:n Moskovassa lokakuun lopulla 3–0.

Juuri nyt mikään ei ole Jokereille mahdotonta. Jos Jokerit pystyy pitämään tämän hetken lentonsa, itseluottamuksensa ja vapautuneisuutensa kauden loppuun saakka, voidaan nähdä hienoa KHL-historiaa.

Lev Praha oli ensimmäinen ei-venäläinen joukkue, joka kykeni nousemaan KHL:n finaalisarjaan. Mikään ei-venäläinen joukkue ei ole mestaruutta toistaiseksi voittanut.

Joko vihdoin se tapahtuu, Jokerit?