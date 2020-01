Jokerit aloitti KHL-kauden surkeammin kuin koskaan, sitten alkoi nousukiito – ”Katsoimme toisiamme silmiin ja juttelimme asiat halki”

Syytä iloon! Jokerit on noussut surkean alkukauden jälkeen KHL:n kuumimmaksi joukkueeksi. Petri Kontiola (vas.) ja Sami Lepistö juhlivat maalia 30. joulukuuta pelatussa ottelussa Vitjaz Podolskia vastaan.

Jokerit aloitti kauden heikosti, mutta sen jälkeen tahti on kääntynyt täysin toiseen ääripäähän.

Jokerien kuudes sesonki KHL:ssä on ollut vastakohtaisuuksien kausi.

Kauden alku oli kerrassaan surkea, heikoin Jokerien KHL-historiassa. Yhdeksän ensimmäistä ottelua toivat vain kolme voittoa, yhden jatkoaikatappion ja peräti viisi häviötä varsinaisella peliajalla.

Jokerit keräsi yhdeksästä ensimmäisestä ottelusta vain seitsemän pistettä, kun parhaimmillaan syksyllä 2016 Jokereilla oli yhdeksän ottelun jälkeen 16 pistettä (kahdeksan voittoa ja vain yksi tappio).

Karmaisevan alun jälkeen Jokerien tahti on kuitenkin kääntynyt täydellisen päinvastaiseksi. Jos leikitellään ajatuksella, että KHL olisi alkanut vasta syyskuun lopussa, niin Jokerit johtaisi tällä hetkellä maailman toiseksi parasta kiekkoliigaa!

Jokerit on reilun 30 kierroksen aikajänteellä ollut koko KHL:n paras joukkue, siis parempi kuin esimerkiksi kivikovat Moskovan TsSKA, Pietarin SKA tai Ak Bars Kazan.

Syksyn mestaruudesta kevään menestykseen

Jokerit on kolmen kuukauden aikana hävinnyt vain viisi ottelua varsinaisella peliajalla – yhtä monta kuin kolmessa viikossa sarjan alkaessa.

Mitä Jokereissa on oikein tapahtunut, kun rumasta ankanpoikasesta on tullut uljas joutsen?

– Sarjan alkuun ei kukaan ollut tyytyväinen. Intohimo, ahkeruus, tunne ja taistelu jäivät puuttumaan. Yhdeksän ottelun jälkeen katsoimme toisiamme silmiin ja juttelimme asiat halki, Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki kertaa syksyn nihkeää starttia kauteen.

Jokerit on käytännössä jokaisella KHL-kaudellaan pelannut parhaat pelinsä syyskaudella. Kevään tärkeimpiin peleihin ei enää ole löytynyt vastaavia paukkuja.

– Olemme monella kaudella olleet syksyn mestareita. Sanoinkin joukkueelle, että mieluummin otan syksyllä paljon vaikeuksia kuin keväällä, Marjamäki sanoi.

Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki painottaa, että hyvä esitys ei riitä keväällä. Esityksen pitää olla erinomainen.

Vaikean alun jälkeen Jokerit löysi peliinsä intohimon, tunteen ja taistelun. Lisäksi se sai Janis Kalninsista voittavan maalivahdin. Kalnins on pelannut valtaosan peleistä, kun Jokerit on kolmessa kuukaudessa hävinnyt vain viidesti varsinaisella peliajalla.

Lisäksi Jokerit on nyt tasalaatuisempi kuin monella aikaisemmalla kaudella. Mikko Lehtonen valittiin juuri KHL:n joulukuun parhaaksi puolustajaksi, ja hyökkääjistä Brian O’Neill kuuluu KHL:n parhaimmistoon.

– Jokaiselle pelaajalle tulee välillä heikkoja jaksoja. On kuitenkin hyvä, että joku toinen on kantanut joukkuetta silloin, jos jollakulla on vaikeaa. Se varmaan kertoo tasaisuudesta, että joukkue ei ole monta kertaa hävinnyt alkukauden jälkeen.

Samaan aikaan Jokerien itseluottamus on kasvanut huippuunsa.

– Vaikka vastustaja tekisi johtomaalin, niin tiedämme, että pystymme nousemaan sieltä vielä voittoon. Lisäksi olemme pystyneet pelaamaan voitokkasti kärkiseuroja seuraan, muun muassa kukistamaan TsSKA:n Moskovassa 3–0. Kaikilla niillä on iso merkitys, Marjämäki luonnehtii.

SKA on hyvä testi

Perjantaina Jokereilla on edessään jälleen yksi iso haaste, kun se kohtaa vuoden ensimmäisessä kotipelissään niin ikään huippuvireisen Pietarin SKA:n.

– SKA on kerännyt pisteitä jälleen tasaisen tappavaan tahtiin. Ottelu on ennen kaikkea hyvä testi meille.

Voisiko tämä olla se kausi, kun Jokerit vihdoin kellistää pudotuspeleissä SKA:n ja TsSKA:n ja pääsee kamppailemaan isosta pokaalista?

– Sitähän tässä on tavoiteltu kohta kuusi vuotta. Siihen ei hyvä suoritus riitä, pitää olla erinomainen. Se vaatii, että pelimme edelleen kehittyy kohti kevättä, Marjamäki tietää.