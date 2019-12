Jokerit hankki MM-kisoissa pelanneen David Sklenickan

Jokerit nappasi puolustajan AHL:stä.

23-vuotias puolustaja David Sklenicka, 23, esiintyy Jokerien riveissä loppukauden mittaisella sopimuksella, seura ilmoitti torstaina.

Sklenicka siirtyy helsinkiläisryhmään AHL-seura Laval Rocketista, jota hän on edustanut kahtena viime kautena. Tällä kaudella hän oli AHL:ssä tositoimissa seitsemän kertaa ja sai aikana tehopisteet 1+2=3.

Hänen kokonaissaldonsa 75:ssä AHL:n ottelussa on 4+8=12.

Tshekkipakki (180 cm/82 kg) on edustanut maataan MM-jäillä kahtena viime keväänä. Vasen käsi alhaalla pelaava Sklenicka on pelannut 35 maaottelua ja saalistanut niissä tehopisteet 1+7=8.

Puolustaja liittyy Jokerien riveihin ensi maanantaina.

– Sklenicka on nuori ja eteenpäin menevä puolustaja, jonka uran parhaat vuodet ovat vielä edessä, vaikka hän on esiintynyt jo kahdesti MM-kisoissa. Hänellä on talven ja kevään aikana hyvä mahdollisuus antaa näyttöjä myös tulevia kausia silmällä pitäen, Jokereiden GM Jari Kurri ilmoitti seuran tiedotteessa.