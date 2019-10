KHL

Marko Anttila kertasi erikoista maaliaan: ”Yleensä se soi toisessa päässä”

Spartak–Jokerit 4–2

Marko ”Mörkö” Anttilalla https://www.is.fi/haku/?query=marko+%E2%80%9Dmorko%E2%80%9D+anttilalla ja Jokereilla on täysin päinvastainen onnistumisprosentti Moskovan Spartakia vastaan.MM-kultasankari Anttilalla on 21 ottelun jälkeen kasassa vasta kaksi maalia – ne ovat molemmat tulleet Spartakia vastaan.Jokerit on puolestaan pelannut Spartakia vastaan kahdesti ja kärsinyt tappiot molemmista, ensin kotona 2–3 ja eilen Moskovassa 2–4.– Tietenkin harmittaa, ettemme saaneet voittoa. Spartak pelaa aika simppeliä peliä. Toisessa ja kolmannessa erässä se heitti kiekkoa pääasiassa vain keskialueelle. Vähän turhia tappioita molemmat, Anttila harmitteli puhelimitse Moskovasta.Oman osumansa, tasoituksen 2–2:een, Anttila teki harvinaislaatuisesti kahden pelaajan alivoimalla. Anttila pääsi katkaisemaan Spartakin poikittaissyötön ja purjehti läpiajoon, jonka päätteeksi napakka laukaus ohitti Spartakin maalivahdin Julius Hudacekin https://www.is.fi/haku/?query=julius+hudacekin – Joskus muistaakseni olemme tehneet maalin kolmella viittä vastaan, mutta silloin taisi olla tyhjä maali vastassa. Ei tuo kyllä kovin yleistä ole, yleensä se soi toisessa päässä, Anttila hymähti.

Mitä ajatuksia ehti tulla 40 metrin mittaisen läpiajon aikana?

– Ei hirveitä, yritin vain saada hyvän laukauksen. Vastassa oli tuttu molari, sillä olemme pelanneet kolme kautta samassa seurassa (Örebrossa 2013–16). Ajattelin ensin vetää kilven puolelle, mutta hän peitti sen hyvin.– Se oli siihen kohtaan hyvä maali. Ei ole tullut paljon maaleja tehtyä, mutta yritän toki tehdä muitakin vastaan, Anttila naurahti.Jokerit on tällä hetkellä läntisessä konferenssissa seitsemäntenä. Se maksaa yhä kovaa hintaa surkeasta alkukaudesta, kun ensimmäiset yhdeksän peliä menivät pahasti vihkoon.– Työnteko, asenne ja suoritus jäivät niissä vähän vajaaksi, vaikka niin ei saisi olla. Tässä sarjassa niiden pitää olla 100-prosenttisia, jotta voittoja tulee. Alun jälkeen pelimme on parantunut huomattavasti.Jokereilla on ennen maajoukkuetaukoa vielä kaksi ottelua. Ne ovat tärkeitä, sillä sekä Lokomotiv Jaroslavl että Torpedo Nizhni Novgorod pelaavat samoista sijoista kuin Jokerit.– Ne ovat todella isoja pelejä. Sarja on tiukka, ja meidän pitää kaivaa voittoja.– Kun ne hoidetaan, on mukava lähteä pienelle maajoukkuetauolle. Kaikista ensimmäisenä on kuitenkin hienoa päästä kotiin, Anttila painotti.