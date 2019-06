KHL

Näin Jari Kurrin Jokerit rahoitetaan – taustalla uusi venäläinen oligarkki

Uusi rahoittaja löytyi

Mitta täyttyi





Pakotteet painavat

Yhtiö tukee myös Ässiä

KHL-Jokerit tiedotti taannoin, että kiekkolegenda Jari Kurrista https://www.is.fi/haku/?query=jari+kurrista tuli seuran taustayhtiön pääomistaja ja puheenjohtaja.Samalla varmistui, että Jokereita noin 28 vuoden ajan johtanut Harry https://www.is.fi/haku/?query=harry ”Hjallis” Harkimo https://www.is.fi/haku/?query=harkimo siirtyy syrjään.Mutkikkaiden, lähes vuoden mittaisiksi venyneiden omistusjärjestelyjen jälkeen kysymys on kuulunut, miten Jokerien rahoitus tulevaisuudessa järjestyy. Onko seura jatkossakin riippuvainen venäläisrahasta?Jokerit kärsi viiden ensimmäisen KHL-kautensa aikana yli 50 miljoonan euron jättitappiot, jotka seuran taustalla vaikuttava venäläis-suomalainen miljardööri Gennadi Timtshenko https://www.is.fi/haku/?query=gennadi+timtshenko kuittasi suureksi osaksi omasta pussistaan.Nyt Timtshenkon yhtiöidensä kautta hallinnoima Arena Events Oy vetäytyi Jokerit Hockey Club Oy:n omistuksesta.Ilta-Sanomat uutisoi pian tiedotustilaisuuden jälkeen, että iso kuva ei muutu jatkossakaan. Timtshenko on ja pysyy paitsi Arena Eventsin äänivaltaisesti omistavan Hartwall-areenan myös Jokerien ”kummisetänä”.Muutos on siinä, että jatkossa Timtshenko ei osallistu virallisesti Jokerien toimintaan, mutta epävirallisesti kylläkin.IS:n tietojen mukaan Timtshenko on adjutanttiensa kanssa löytänyt Jokereille uuden, merkittävän rahoittajan: oligarkki Vladimir Potaninin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+potaninin , joka kuuluu Nornickel -konsernin omistajiin. Nornickeliä pidetään yhtenä maailman johtavista nikkelijalostamoista.Potaninin omistamaan Nornickel -konserniin kuuluu Nornickel Harjavalta Oy, jonka kanssa Jokerit solmi jo vuoden 2018 alussa merkittävän yhteistyösopimuksen.Jokerit tiedotti tuolloin, että yhtiö on jatkossa yksi seuran pääkumppaneista.Vankkojen lähdetietojen mukaan juuri Nornickel Harjavalta on Potaninin siunauksella Jokerien uusi suurrahoittaja. Yhtiö tiettävästi siirsi jo kauden 2018–2019 aikana suuria summia Jokereille, ja jatkossa sen rahoittajan rooli vain kasvaa.Timtshenko lupasi rahoittaa Jokereita vuosien 2014–2017 ajan kuuden miljoonan euron vuotuisilla konserniavustuksilla. Miljardöörin pettymykseksi Jokerit ei Harkimon komennossa tullut tuolla avustuksella toimeen, vaan joka kauden jälkeen hänen oli kaivettava rutkasti lisää kuvetta ja hoidettava tappiot pääomalainoina.Nornickel Harjavalta lienee valmis vähintään samansuuruisiin vuosisijoituksiin, mutta ero aiempaan on siinä, että se maksaa avustuksensa sponsorituloina Jokereille.Tavallaan Jokereissa kaikki alkaa siis alusta. Tämän uudenkin järjestelyn takana häärii kuitenkin Timtshenko, joka on yksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin suurimmista KHL-saagan sanansaattajista. Hän tuntee Potaninin hyvin.Uuden järjestelyn taustalla painavat USA:n asettamat talouspakotteet, jotka ovat merkittävästi hankaloittaneet Jokerien toimintaa viime kausina.Kun Timtshenko on ollut pakotelistalla, ulkomailta tulevan rahan kierrättäminen Jokerien tilille ei ole ollut yksinkertaista, ja tämän vuoksi seuralta on jäänyt usein esimerkiksi pelaajapalkkoja rästiin.Venäjän varapääministerinä 1990-luvulla tovin toiminut Potanin ei ole millään pakotelistalla.– Jokereille on merkittävästi hyötyä siitä, että seuran venäläistaustainen rahoitus tulee Suomessa toimivan ja pakotteiden ulottumattomissa olevan yhtiön kautta, ja siis nimenomaan normaalina sponsoritulona. Jos pakotteita ei olisi, tätä järjestelyä ei tarvittaisi, IS:n sisäpiirilähde sanoo.toimitusjohtaja Jukka Kohonen https://www.is.fi/haku/?query=jukka+kohonen ei halunnut tässä vaiheessa kommentoida IS:n tietoja.– Tilanne on se, että en valitettavasti voi kommentoida näitä Jokerien omistuskuvioihin liittyviä asioista, Kohonen perusteli.– Seura tulee näissä asioissa ulos sitten, kun kaikki on selvää.IS esitti haastattelupyynnön Nornickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtajalle Joni Hautojärvelle https://www.is.fi/haku/?query=joni+hautojarvelle , mutta tämä oli työmatkalla eikä päässyt kommentoimaan asiaa. Siihen otti torstaina illansuussa kantaa Nornickel Harjavallan henkilöstöjohtaja Elina Salo https://www.is.fi/haku/?query=elina+salo

Tietojemme mukaan Nornickel Harjavalta on yksi Jokerien suurimmista rahoittajista ensi kaudella, pitääkö tämä paikkansa?

– Olemme tehneet pitkään yhteistyötä suomalaisen jääkiekon parissa – niin Porin Ässien kuin Helsingin Jokerien kanssa. Yhteistyö Jokerien kanssa on jatkumassa myös ensi kaudella, Salo vastaa.

Mutta onko sponsorirahoituksenne kasvamassa merkittävästi, useiden miljoonien tasolle?

– Emme halua tässä vaiheessa kommentoida yhteistyötämme sen tarkemmin. Nämä ovat sellaisia juttuja, että sopimusten sisällöistä ei yleensä puhuta ulospäin, Salo sanoo.– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä kumpaankin yhteistyösopimukseemme jääkiekon parissa.

Liikemies nimeltä Vladimir Potanin löytyy konserninne omistajakaartista. Onko Venäjän tai suoraan Potaninin suunnalta tullut toivetta tämän yhteistyösopimuksen tekemiseen? Tai onko Harjavallan yksikkö hakenut ja saanut siunauksen yhteistyölle Venäjältä?

Venäjän kuudenneksi rikkain liikemies