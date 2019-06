KHL

Stanley Cup -voittaja Antti Niemi ratkaisustaan siirtyä Jokereihin: ”Se olisi ollut riskipeliä”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ensimmäisenä suomalaisena maalivahtina Stanley Cupin voittanut maalivahti Antti Niemi https://www.is.fi/haku/?query=antti+niemi ei jäänyt testaamaan, tarvitaanko hänen palveluksiaan ensi kaudella NHL:ssä.35-vuotias Niemi tarttui Helsingin Jokerien sopimustarjoukseen. Chicago Blackhawksissa kesällä 2010 menestystä juhlinut maalivahti pelaa ainakin seuraavan kauden KHL:ää.– En jäänyt odottelemaan jotain, mistä ei ollut mitään takeita. Se olisi ollut riskipeliä: olisiko tarjottu mitään – ja miten sen jälkeen olisi mennyt, Niemi perusteli.– Olin NHL:ssä pitkään ja yritin paljon. Tuntuu siltä, että tämä siirto on oikea vaihe tässä vaiheessa uraani.Niemen perheen ratkaisuun vaikutti myös se, että heillä on 11 kuukauden ikäinen tyttölapsi.– Hän on laittanut arjen aika sekaisin, Niemi hymyilee.– Tukiverkostomme on Suomessa. Eikä meidän ole ikinä tarvinnut miettiä, palaammeko takaisin tänne vai emme.Vantaalta maailmalle ponnistaneen Niemen kaksi viime kautta NHL:ssä eivät sujuneet odotusten mukaisesti. Ykkösmaalivahdin ruutuun pääseminen alkoi näyttää hetki hetkeltä entistä haastavammalta.Kauden 2017–18 alussa hän sai niukasti vastuuta Pittsburghissa ja Floridassa. Niemi kaupattiin marraskuussa Montrealiin.Canadiensin veräjälle hänen NHL-uransa hyvin todennäköisesti myös päättyi keväällä 2019.– En ole sulkenut mitään portteja, mutta aika kaukaiselta NHL:ssä pelaaminen tällä hetkellä tuntuu.Tähtivahti Carey Pricen https://www.is.fi/haku/?query=carey+pricen apumies torjui viimeisen voittonsa Canadiensille tammikuussa. Hän oli silloin juhlittu sankari intohimoisesti lajiin suhtautuvassa jääkiekkokaupungissa.– Sain urani ensimmäisen standing ovationin. Yleisön reaktio tuntui hienolta. Juuri silloin en olisi arvannut, että teen vajaan puolen vuoden päästä KHL-sopimuksen.Niemi summaa, että hänen pelinsä eivät menneet missään vaiheessa tasaisesti putkeen. Viimeisen kerran hän pääsi tositoimiin maaliskuussa.– Hyvää oli, että pystyin pelaamaan voittoja ja tosi hyvän viiden pelin jakson. Loppuun tuli muutama tappio. Sen jälkeen pelejä ei enää tullutkaan. Tuntui jotenkin, että kausi loppui kesken.Kokenut maalivahti on nälkäinen voittamaan otteluja uudessa sarjassa, jonka jääkiekkoilullista haastetta hän odottaa kiinnostuneena.– Haluan näyttää, että pystyn pelaamaan hyvin. Ja uskon siihen. Ei ole mitään syytä, miksi kauden–parin vaikeamman jakson pitäisi enää jatkua.

Oletko vastaus Jokerien voitto-ongelmiin KHL:n pudotuspeleissä?

– Siihen en pysty tältä istumalta vastaamaan. Se on tavoite jossain vielä kaukana työmäärän ja runkosarjan jälkeen. Olen valmis tekemään hommia asian eteen.Niemi pelasi NHL:ssä kausina 2008–19 ja edusti kuutta eri seuraa. Hän on kokemuksensa myötä ainakin paljon rauhallisempi maalivahti kuin Suomesta lähtiessään.– Sellaista tasapainoilua tämä on maalivahdille edelleen eli miten yrittää, yliyrittää ja ylipäätään suhtautuu asioihin.– Ei kannata kaivaa itselleen kuoppaa ja lyödä päätä seinää, kun ei kulje.– Joka aamu pitäisi päästä liikkeelle puhtaalta pöydältä. Pitemmän päälle kokemus antaa pohjan sille, ettei elä liikaa hyvien hetkien mukana tai toisaalta kanna huonoja aikoja mukanaan.Niemen palkintokaapissa on olympiapronssi vuodelta 2014.Maajoukkueeseen palaamista mies ei edes lähde spekuloimaan – tähtäin on toistaiseksi vain ensi syksyn KHL-otteluissa.