KHL

Kommentti: Jokerien viisivuotinen taaperrus KHL:ssä on surullinen luku suomalaiseen urheiluhistoriaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarinan mairea alku





Tarinan surkea loppu

Kehittyminen vaikeaa





Mairea hymy häipyi

Uusi alku?