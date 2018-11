KHL

Venäjän oligarkeilta miljoonien tulot Suomelle – Jokerien ansiosta

Miljoonien verotulot

Nimi, titteli Tulot yht. Verot yht. Peter Regin, hyökkääjä 491 000 241 000 Brian O’Neill, hyökkääjä 426 000 208 000 Jesse Joensuu, hyökkääjä 344 000 164 000 Antti Pihlström, hyökkääjä 326 000 156 000 Jukka Jalonen, päävalmentaja 317 000 161 648 Matthew Gilroy, puolustaja 293 000 138 000 Pekka Jormakka, hyökkääjä 288 000 138 000 Ryan Zapolski, maalivahti 282 000 132 000 Niklas Jensen, hyökkääjä 280 000 132 000 Karri Rämö, maalivahti 244 000 101 000 Riku Helenius, maalivahti 239 000 109 000 Jari Kurri, GM 208 000 86 637 Jukka Kohonen, toimitusjohtaja 179 604 79 177 Janne Vuorinen, kykyjenetsijä 124 849 50 745