SM-liigan viime kauden maalikuningas vaeltaa täysin yössä KHL:ssä – toinen liigakomeetta johtaa koko sarjan pistepörssiä!

KHL

SM-liigan viime kauden maalikuningas vaeltaa täysin yössä KHL:ssä – toinen liigakomeetta johtaa koko sarjan pi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maionen dominointi jatkuu

Pelaaja Pisteet Seura Ottelut Mathew Maione 6+19=25 Riika 21 Juuso Puustinen 9+5=14 Neftekhimik 19 Joonas Nättinen 5+6=11 Neftekhimik 19 Mikael Ruohomaa 2+9=11 Neftekhimik 16 Patrik Virta 2+7=9 Bratislava 19 Miika Koivisto 1+8=9 Moskovan D 20 Maksim Matushkin 0+3=3 Magnitogorsk 21 Charles Bertrand 2+0=2 Sibir 20 Jukka Peltola 1+1=2 Sibir 9 Julius Junttila 0+0=0 Sibir 5