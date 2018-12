Kamala luonto

Horoskooppi 19.12.2018

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–19.1.

Vesimies 20.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kaikkea ei aina tarvitse tehdä vaikeimman kautta. Se ei merkitse myöskään sitä, että pitäisi luopua periaatteista. Järjen käyttöä suositellaan.Sinulla on oikeasti aikaa, jos ja kun et koko ajan kantaisi huolta siitä, että sinulla ei ole aikaa. Keskitä ajatuksesi ja energiasi, niin hyvä tulee.Pimeys kapinoi valoa vastaan, mutta mikään ei auta. Enää hetken kestää hämärän valta. Onnittele itseäsi siitä, että pääsit näin vähin vaivoin syksystäsi.Piirrä mielessäsi raja tiettyyn kohtaan. Jos eräs ylittää sen, niin reagoi heti. Et voi venyä loputtomiin ilman ylimääräistä korvausta.Eräs ei kerro, miten paljon hän on tehnyt kulissien takana töitä tietyn asian eteen. Kaikki eivät tietenkään ole samanlaisia, mutta hänestä voisi ottaa mallia.Eräs saa sinulta innoitusta, koska olet uskaltanut kertoa hänelle, millainen todella olet. Ja samalla sinäkin saat voimia, joita tällä viikolla tarvitset.Nyt tarvitaan pientä salapoliisityötä. Kätesi ulottuvilla on pienimuotoinen aarre, mutta sinun on löydettävä se. Johtolankoja onneksi piisaa.Tue erästä hänen huolissaan. Olivat huolet sitten millaisia hyvänsä, niin asetu hänen rinnalleen. Rahahuolissa on silti parasta jakaa hyviä neuvoja.Yritä kaivaa muististasi viimeaikaisia unia. Niissä saattaa piillä avaimia tiettyihin asioihin, jotka ovat sinua niin kovasti askarruttaneet.Erään käytös sinua kohtaan on muuttumassa. Todennäköisesti hän on ihastunut sinuun, mikä tekee joistakin tilanteista hankalia, mutta valaa myös toivoa lähiaikoihin.Huomaat ajan kuluvan, vaikket edes tee mitään. Mieti, miten haluat juhla-ajan viettää ja tee sitten päätös, toimiako vai olla vain ja antaa kaiken valua.Toivo nostaa päätään pitkän kuivan kauden jälkeen. Anna sen elpyä rauhassa, mutta älä hylkää sitä. Oikeasti sinulla on mahdollisuudet vaikka mihin.