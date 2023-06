Vakio: Kolme selkeästi alipelattua joukkuetta nousee viikon varmoiksi

SalPa yrittää katkaista Ykkösessä viiden ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa.

1 EIF–KPV (1)

Ykkönen: EIF pelasi toisen peräkkäisen maalittoman tasapelin, kun viimeksi pisteet jaettiin MP:n vieraana pelitapahtumiin nähden perustellusti 0–0. Edeltävän kierroksen tasapelistä kotikentällä HIFK:ta vastaan EIF olisi kuitenkin ansainnut selkeän voiton.

KPV tasasi viime kierroksella pisteet kotikentällä KäPaa vastaan 1–1, mutta peliesitys jäi selvästi suosikkiasemaa puoltaneista odotuksista. Maalinteossa onnistuminen keskiympyrästä lähteneellä laukauksella summaa hyvin kokkolalaisten vaikeuksia luoda laadukkaita maalipaikkoja.

Joukkueiden välinen tasoero on isäntien hyväksi tuntuva ja kotivoitto toteutuu noin kuusi kertaa kymmenestä. Kotivoitto on kerännyt vakiossa todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta pienissä järjestelmissä isäntien voittoa on varaa painottaa ylipelattunakin.

2 SalPa–Gnistan (12)

Ykkönen: SalPan vahva alkukausi tuntuu tällä hetkellä kaukaiselta. Viimeisin 0–1-tappio Jaron vieraana oli jo viides peräkkäinen. Niukat maalin tappiot viikosta toiseen syövät varmasti sarjanousijan itseluottamusta, mutta merkittävää romahdusta peliesitysten laadussa ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi tapahtunut.

Gnistan onnistui viimein selittämään kotiotteluiden tehottomuutensa ja kaatoi SJK Akatemian vahvalla peliesityksellä 5–2. Kipinän löytäessä tasaisuutta peliesityksiinsä on sillä kaikki edellytykset sarjan vahvimmaksi joukkueeksi.

Ero perustasossa puhuu Gnistanin puolesta, joka on vieraskentälläkin noin 43 prosentin suosikki. Vakiossa vieraiden kannatus on menossa yli todennäköisyysarvion, joten isäntien venyminen voittoon on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

3 SJK Akatemia–HIFK (1X)

Ykkönen: SJK Akatemia romahti 2–5-tappioon Gnistanin vieraana. Loppulukemat eivät jättäneet epäselvyyttä nähdystä tasoerosta, vaikka seinäjokiset aloittivatkin ottelun vahvasti. Useampi runkopelaaja tosin oli edustusjoukkueen matkassa ja todennäköisesti Akatemia saa maajoukkuetauon aikana vahvistuksia vastavuoroisesti edustusjoukkueen ringistä.

HIFK sai huilata viikonloppuna, mutta oli viimeisimmässä pelissään EIF:ää vastaan onnekas, että vierasottelu päättyi 0–0-pistejakoon, sillä kotijoukkue olisi ansainnut selkeän voiton.

SJK Akatemia halunnee ottaa kotikentällään ohjat ja hallitsee palloa. HIFK:n vahvuudet ovat puolustuspelissä sekä suoraviivaisessa ja erikoistilanteisiin nojaavassa hyökkäyspelissä. Isännät ansaitsevat ilman merkittäviä vahvistuksiakin marginaalisen 37 prosentin suosikkiaseman, mutta avauskokoonpanoa on syytä pitää silmällä ennen pelien jättämistä.

4 KäPa–JäPS (2)

Ykkönen: KäPa pelasi viime kierroksella kelpo ottelun, kun se tasasi pisteet KPV:n vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Nuoren joukkueen taso vaihtelee edelleen liikaa otteluiden sisälläkin ja verrattain hyvä hyökkäyspeli toteutetaan usein kenttätasapainon ja puolustuspelin kustannuksella.

JäPS puolestaan joutui tyytymään kotiottelussaan 1–1-tasapeliin JJK:a vastaan, vaikka hallitsi pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla. Viime kauden suoraviivainen pelitapa ja huonokuntoinen luonnonnurmi toivat paljon odotettuja pisteitä, mutta tällä kaudella tarina on ollut lähes päinvastainen.

KäPa on ollut ensimmäisistä kierroksista lähtien rankingin hännillä ja suoritustason laatu vaihtelee paljon otteluiden sisälläkin. JäPS on petrannut otteitaan hieman viime aikoina, vaikka on jäänyt voitoitta kolmesti peräkkäin. Ero perustasossa nostaa JäPSin marginaaliseksi suosikiksi, mutta vakiossa selvästi alipelattu vierasvoitto kelpaa varmaksi asti.

5 JJK Jyväskylä–FF Jaro (X2)

Ykkönen: JJK onnistui taistelemaan itselleen pisteen 1–1-tasapeliin päättyneessä vierasottelussa JäPSiä vastaan, vaikka maalipaikkojen valossa sen olisi kuulunut hävitä selvin lukemin. JJK:n suoritustaso on heikentynyt kauden ensimmäisistä kierroksista tuntuvasti ja kokonaisuutena kettupaidat kuuluvat sarjan vaatimattomimpiin joukkueisiin.

Jaro onnistui ottamaan kauden toisen voittonsa, kun se kaatoi kotikentällä SalPan niukasti 1–0. Pietarsaarelaisten suoritustaso on ollut viimeisillä kierroksilla kohentumaan päin ja myös pelaajatilanne on parantunut rajusti alle odotusten sujuneeseen alkukauteen nähden.

Kummankin joukkueen pelivoima on heikentynyt kauden alkulukemista. Tasoeroa on Jaron eduksi kuitenkin sen verran, että marginaalinen suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus tarpeen.

6 Reipas–PKKU (1)

Kakkonen: Reipas esiintyi viime kierroksella tarkasti ennakko-odotusten mukaan kaadettuaan kotikentällä NJS:n ansaitusti 2–0. Lahtelaiset ovat pelanneet varsin kelpo alkukauden ja ovat ansaitusti mukana lohkon kärkikahinoissa.

PKKU on jäänyt neljästi peräkkäin ilman voittoa, mutta peliesitykset ovat olleet kelvollisia, kuten viimeksi 2–2-tasapelissä lohkon kärkijoukkue PK-35:ttä vastaan.

Isännät ovat noin kaksi luokkaa laadukkaampi joukkue, mutta PKKU:n aggressiivinen hyökkäyspeli pystyy tuottamaan ongelmia myös laadukkaammille vastustajille. Isäntien mahdolliset avut edustusjoukkueesta on syytä huomioida. Ilman tuntuvia vahvistuksia Reipas on hieman alle 60 prosentin suosikki ja kotivoitto on pienissä järjestelmissä kelpo valinta runkomerkiksi.

7 GBK–JS Hercules (1)

Kakkonen: GBK joutui viime kierroksella tyytymään 2–2-tasapeliin OTP:n vieraana, eikä isäntien loppuhetkien tasoitusmaalia ollut syytä pitää pelitapahtumien kulkuun nähden ansaitsemattomana.

Hercules kärsi nolon 1–4-tappion Närpes Kraftin vieraana menetettyään ottelun kahden avausjakson ulosajon myötä. Isossa kuvassa oululaisten suoritustaso on hyvin lähellä lohkon keskimääräistä joukkuetta.

Isännät ovat alkukauden vahvoilla esityksillään nousseet pelivoimassa Herculesin edelle ja vieraiden riesana ovat edellisestä ottelusta kasautuneet pelikiellot. Kotivoitto toteutuu noin kuusi kertaa kymmenestä ja vakiossa oikein pelattu kotivoitto on kelpo valinta varmaksi asti.

8 OTP–KuPS Akatemia (12)

Kakkonen: OTP tasasi viime kierroksella pisteet loppuhetken maalin turvin 2–2 pelivoimaltaan laadukkaampaa GBK:ta vastaan. Tyylilleen uskollisena lukuisten ulkomaalaispelaajien varaan rakennettu joukkue ei ole toistaiseksi yltänyt viime kauden tasolle ja vedonlyöntimarkkina onkin arvostanut OTP:n alkukaudesta sarjan heikoimpien joukkoon.

KuPS Akatemia pääsi yllättämään kotiottelussa VIFK:n 2–0, vaikka pelitapahtumat etenivät varsin tasaväkisissä merkeissä. Kuopiolaisten avut edustusjoukkueesta ovat jäänet ensimmäisten kierrosten jälkeen vähiin, mutta Veikkausliigan ollessa maajoukkuetauolla voi kokoonpanoon nousta merkittäviäkin vahvistuksia.

Isännillä on laatupelaajia, mutta kollektiivisessa tekemisessä riittää alkukauden esitysten perusteella työnsarkaa. KuPS Akatemia on tehnyt suoritustasoaan parempaa tulosta, mutta on pelivoimassa OTP:tä edellä. Kotietu nostaa isännät silti niukkaan 40 prosentin suosikkiasemaan.

9 VIFK–TP-47 (1)

Kakkonen: VIFK kärsi viime kierroksella tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–2-tappion KuPS Akatemian vieraana. Vaasalaisten avainpelaajiin lukeutuvien Kasperi Polvilammen ja Lubunga Etokan loukkaantumiset ovat syöneet suoritustason laatua alkukaudesta.

TP-47 jatkoi väkeviä otteitaan ja 3–0-kotivoitto OLS:n kustannuksella oli jo kolmas peräkkäinen. Sarjanousija on viime viikkoina osoittanut olevansa odotuksia kilpailukykyisempi ryhmä etenkin kotikentällään.

Loukkaantumiset saattavat rasittaa edelleen isäntäjoukkuetta, mutta kotietu sekä selkeä ero perustasossa nostavat VIFK:n lähes 70 prosentin suosikiksi. Vakiossa selvästi alipelatuksi jäämässä oleva kotivoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

10 I-Kissat–GrIFK (X2)

Kakkonen: Ilves-Kissat onnistui kääntämään varhaisen tappioasemansa 1–1-tasapeliksi tiukassa paikallisottelussa Tampere Unitedia vastaan. Ilves-Kissojen hyökkäys on lohkon tulivoimaisimpia Gerald Benin ja Milad Zeneyedpourin johdolla, mutta hyökkäysuhkaa luodaan usein puolustuksen kustannuksella.

GrIFK menetti kotikentällä kahden maalin johtoasemansa Honka Akatemiaa vastaan, mutta esiintyi vastustajan selvää suosikkiasemaa puoltaneisiin ennakko-odotuksiin nähden kelvollisesti.

Kotietu riittää tekemään Ilves-Kissoista hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittavan ennakkosuosikin kahden melko tasaväkisen joukkueen kohtaamisessa. Vakiossa liikaa peliä puoleensa kerännyt kotivoitto jätetään tylysti ulos riveistä.

11 SexyPöxyt–EPS (2)

Kakkonen: Pöxyjen kausi on alkanut juuri niin haastavastio kuin sarjanousijan kohdalla sopi etukäteen odottaakin. Viime kierroksella tuli ruma 0–6-tappio kärkijoukkue Jazzin vieraana ja loppulukemat kuvaavat hyvin nähtyä tasoeroa.

EPS esiintyi jälleen vahvasti kotiyleisönsä edessä, kun viime kierroksella Pargas IF kaatui pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Espoolaisten alkukauden suoritustaso on vastannut melko tarkasti sarjan keskimääräistä joukkuetta, joka on yhtä luokkaa viime kauden suoritustasoa korkeammalla.

Joukkueiden välinen tasoero menee Kakkosen vaatimustasoon rutinoituneemman EPS:n eduksi selvällä marginaalilla. Espoolaisjoukkueiden kohtaamisessa ei kotiedullaka ole merkittävää painoarvoa, joten EPS lähtee otteluun noin 55 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa vieraat ovat keräämässä liikaa kannatusta, mutta hyvien varmavalintojen ollessa kortilla merkitään laadukkaampi EPS paikallispelissä varmaksi.

12 Atlantis FC–TamU (1)

Kakkonen: Atlantis palasi voittokantaan, kun viime kierroksen kotiottelu HJS:aa vastaan voitettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–0. Atlantis hätyytteli jo viime kaudella nousua Ykköseen, mutta epätasapaino laadukkaan hyökkäyspelin ja heikomman puolustuspelin välillä vesittivät mahdollisuudet kauden edetessä.

Tampere Unitedin kelpo vire sai jatkoa, kun se tasasi pisteet paikallispelissä Ilves-Kissoja vastaan 1–1. TamU aloitti myös viime kauden tuloksellisesti vahvasti, mutta joutui lopulta tyytymään keskinkertaista, mutta todellista suoritustasoa vastaavaan, sijoitukseen.

Kumpikin joukkue hätyyttelee lohkon kärkisijoja, mutta peliesityksistä kertovien tunnuslukujen valossa Atlantis on joukkueista selvästi laadukkaampi. Selkeä ero perustasossa sekä kotietu nostavat isännät kuusi kertaa kymmenestä voittaviksi suosikeiksi. Vakiossa kotivoiton kannatus on jäämässä reilusti alle todennäköisyysarvion ja on selkeästi alipelattuna kierroksen parhaita runkovarmoja.

13 HJS–P-Iirot (X2)

Kakkonen: HJS on heikentynyt viime kauteen nähden tuntuvasti ja alkukauden peliesitykset ovat vastanneet tähän perustuneita odotuksia melko tarkasti. Viime kierroksella HJS kärsi toisen peräkkäisen tappion, kun se hävisi Atlantiksen vieraana niukasti 0–1.

Pallo-Iirot joutui taipumaan 0–3-tappioon Ilveksen reservien vieraana, mutta peliesitys ei ollut niin heikko kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Sarjanousijan alkukausi on vastannut melko tarkasti odotuksia ja pelivoimassa Pallo-Iirot kuuluu tasaiseen alemman keskikastin ryhmään.

Vedonlyöntimarkkina on arvioinut HJS:n alkukaudesta raumalaisia heikommaksi, mutta kotietu riittää tekemään siitä noin 45 prosentin ennakkosuosikin. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja ympäripyöreään kohteeseen on syytä varata vaihtomerkkejä.