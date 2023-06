Vakio: SalPa ajautunut pahaan syöksykierteeseen – EIF jatkaa Ykkösen kärkikastissa

Kakkosen lohkoissaan vahvasti alkukaudella pelanneet GBK ja Atlantis ovat selkeät suosikit kotiotteluissaan.

1 EIF–KPV (1)

Ykkönen: EIF joutui tyytymään 0–0-pistejakoon kärkiottelussa MP:ta vastaan. KPV oli lähellä kauden toista peräkkäistä voittoaan, mutta tasasi lopulta pisteet kotiottelussaan KäPaa vastaan 1–1. Joukkueiden välinen tasoero on kehittynyt kauden aikana EIF:n eduksi merkittävästi ja isännät ansaitsevatkin kotikentällä noin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

2 SalPa–Gnistan (2)

Ykkönen: SalPan syöksykierre sai jatkoa, kun 0–1-tappio Jaron vieraana oli jo viides peräkkäinen. Gnistan sai viimein kotiotteluidensa haasteet selätettyä, kun se kaatoi SJK Akatemian lopulta varsin selkein 5–2-loppulukemin. SalPan itseluottamus on koetuksella ja vieraat nousevat perustasoeron turvin noin 45 prosentin suosikeiksi.

3 SJK Akatemia–HIFK (1)

Ykkönen: SJK Akatemia oli pitkään pelissä mukana vierasottelussaan Gnistania vastaan, mutta joutui lopulta taipumaan tylyyn 2–5-tappioon. HIFK sai huilata viikonloppuna tositoimista, mutta alla on kaksi peräkkäistä tasapeliä ei niin vakuuttavilla peliesityksillä. SJK Akatemia saanee otteluun vahvan kokoonpanon ja apuja edustusjoukkueesta, vaikka on ilman merkittäviä vahvistuksiakin niukka kotisuosikki.

4 KäPa–JäPS (X2)

Ykkönen: KäPan ennakkoluuloton esitys KPV:n vieraana riitti lopulta 1–1-pistejakoon. JäPS pelasi sekin 1–1-tasapelin, vaikka hallitsi pelitapahtumia hienokseltaan. KäPa on perustasoltaan siinä määrin heikompi joukkue, että suosikkiasema kääntyy kotiedusta huolimatta JäPSin eduksi niukalla 40 prosentin todennäköisyydellä.

5 JJK Jyväskylä–FF Jaro (12)

Ykkönen: JJK onnistui taistelemaan pisteen 1–1 päättyneestä vierasottelusta JäPSiä vastaan. Jaro otti kauden toisen voittonsa, kun se kaatoi kotikentällä SalPan 1–0. Ero perustasossa menee Jarolle, joka on alkanut vihdoin saamaan peliään alkukautta parempiin uomiin. Ero on kuitenkin siinä määrin maltillinen, että todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille varsin tasaisesti.

6 Reipas-PKKU (1)

Kakkonen A: Reipas esiintyi tarkasti odotusten mukaan kaadettuaan kotiottelussa NJS:an 2–0. PKKU esiintyi sekin varsin hyvin tasattuaan pisteet kotikentällä vahvaa PK-35:ttä vastaan 2–2. Isännät ovat pelivoimassa edellä, mutta vain siinä määrin, että suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 55 prosentin tuntumaan.

7 GBK–JS Hercules (1)

Kakkonen C: GBK jatkaa alkukauden vahvoja esityksiään. Viimeksi kaatui vieraskentällä OTP 2–1. Hercules romahti 1–3-tappioon Kraftin vieraana ajauduttuaan varhaisessa vaiheessa peliä peräti kahden miehen alivoimalle. Tälle kaudelle tasoaan edelleen nostanut GBK on kotikentällä lähes kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki.

8 OTP–KuPS Akatemia (12)

Kakkonen C: OTP kärsi kotikentällä odotetun 1–2-tappion GBK:ta vastaan. KuPS Akatemia yllätti kotona VIFK:n 2–0-voitollaan. Isännillä on laatupelaajia, mutta kollektiivisessa tekemisessä riittää alkukauden esitysten perusteella työnsarkaa. KuPS Akatemia on tehnyt suoritustasoaan parempaa tulosta, mutta on pelivoimassa OTP:n edellä. Kotietu nostaa OTP:n silti niukaksi 40 prosentin suosikiksi.

9 VIFK–TP-47 (1)

Kakkonen C: VIFK:n ailahtelevat otteet saivat jatkoa, kun se hävisi KuPS Akatemian vieraana pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 0–2. Sarjanousija TP-47 on äitymässä vahvaan vireeseen. 3–0-kotivoitto OLS:n kustannuksella oli kolmas peräkkäinen ja samalla kolmas peli, jossa oma maali säilyy koskemattomana. VIFK on ollut alkukaudesta epäonninen ja ansaitsee selkeän kotisuosikkiaseman vieraiden vahvasta vireestä huolimatta.

10 I-Kissat–GrIFK (1X)

Kakkonen B: Ilves-Kissat nousi paikallispelissä TamU:a vastaan tappioasemasta 1–1-tasapeliin ja on sarjataulukossa jaetulla kärkisijalla. GrIFK puolestaan menetti kahden maalin johtoasemansa 2–2-tasapeliin päättyneessä kotiottelussa Honka Akatemiaa vastaan, mutta pelasi kelpo ottelun. Isäntien puolustus kärsii usein aggressiivisen hyökkäyksen kustannuksella, eikä joukkueiden välillä ole merkittävää tasoeroa. Ilves-Kissat on kotiedun turvin hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.

11 SexyPöxyt–EPS (X2)

Kakkonen B: SexyPöxyjen taival Kakkosen kovassa B-lohkossa on sujunut odotetun haastavasti. Viime kierroksella tuli ruma 0–6-tappio Jazzin vieraana. EPS esiintyi jälleen vahvasti kotiyleisönsä edessä, kun se kaatoi PIF:n maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Tasoero on EPS:n eduksi selkeä ja noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierassuosikkiasema perusteltu.

12 Atlantis FC–TamU (1)

Kakkonen B: Atlantis palasi voittokantaan, kun se hoiti kotiottelun HJS:aa vastaan ansaitusti 1–0. TamU jatkoi vahvoja otteitaan tasattuan pisteet paikallispelissä Ilves-Kissoja vastaan 1–1. Atlantis on pelivoimassa selvästi tamperelaisia edellä, vaikka sarjataulukko kertoo toisin. Isännät ovat lähes 60 prosentin todennäköisyydellä voittavia suosikkeja.

13 HJS–P-Iirot (12)

Kakkonen B: HJS kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään Atlantiksen vieraana kelpo esityksestä huolimatta 0–1. Pallo-Iirot joutui sekin taipumaan 0–3-tappioon Ilveksen reserviryhmän vieraana jouduttuaan pelaamaan ottelun toisen jakson alivoimalla. HJS on kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikki.