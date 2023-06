Kiusalliset videot leviävät – kolmen lapsen isä jättikohun keskellä Venäjällä

Artjom Dzjuban intiimit videot leviävät kiusallisesti maailmalla.

Venäläinen huippujalkapalloilija Artjom Dzjuba on liisterissä.

34-vuotias hyökkääjä on joutunut kotimaassaan ison viestikohun keskipisteeseen. Dzjuba tapauksesta raportoivat railakkaasti monet maan urheilujulkaisut.

Venäläismedian mukaan Dzjuba alkoi tällä viikolla levitä intiimejä videoita somekanavissa, etenkin Telegramissa.

Viestivyöryn aloittaneen Telegram-kanavan omistaja kertoi, että ukrainalaiset olivat vuotaneet eri tahoille laajan kattauksen Dzjuba-videoita.

Dzjuban uskotaan lähettäneen ne ukrainalaiselle rakastajattarelleen. Hakkerien väitetään päässeen niihin nyt käsiksi.

Venäläinen verkkomedia Sport24 on julkaissut videoista yhden ja kuvaillut toista.

Ensimmäisessä videossa tähtipelaaja makaa sängyllään, lipoo kieltään ja vannoo rakkauttaan nimeltä mainitsemattomalle naiselle.

Dzjuba kertoo myös pohjattomasta kaipauksestaan ja ilmoittaa ajattelevansa naista jatkuvalla syötöllä.

Hän myös julistaa unelmoivansa kyseisen naisen suutelemisesta, koskettamisesta ja syleilystä. Dzjuba kertoo myös muista seksuaalisista haaveistaan, joita haluaisi toteuttaa naisen kanssa.

Sport 24 on tyytynyt kuvailemaan verkossa leviävää toista videota. Venäläissivuston mukaan Dzjuba esittelee siinä tiettyä osaa paljaasta vartalostaan ja masturboi harjoituspelipaita yllään.

Sport 24 haastatteli psykologi Tatjana Marempolskajaa venäläispalloilijan edesottamuksista.

– Dzjuba on täysin normaali ja seksuaalisesti kypsä mies, joka tarvitsee huomiota naisilta ja välillä myös itsetyydytystä. Kukapa ei niin tekisi? asiantuntija sanoi.

Näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja muusikko Nikita Dzhigurda kehui venäläispelaajan videota rehelliseksi ja sanoi, että Dzjuba kannattaa ottaa rennosti.

– Siistiä! Dzjuba on hieno ja lahjakas kaveri, jonka kiinnostavuutta video lisää entisestään. Hänen seuransa johtajien ei kannattaisi tuomita pelaajaa, vaan käyttää tapausta ns. leivän ja sirkushuvien kehittämiseen, taiteilija sanoi Sport 24:lle.

– Dzjuba – venäläinen komea jalkapalloilija – onanoi eikä rakasta samaa sukupuolta. Sehän on eräänlainen vaihtoehto nykypäivän länsieurooppalaiselle muodille.

Vanhan liiton miehiltä ei herunut ymmärrystä performansseille. Venäjän futislegendoihin kuuluva Vladimir Ponomajerev haukkui Dzjuban pystyyn.

–Voi helvetti! Mieti, mikä ongelma hänellä on. Minun puolestani hän saa lähettää vaikka ahterinsa kuvan tyttöystävälleen. Idiootti, siinä se, hän sanoi Sport-Eksperssille.

Sport-Ekspress kysyi mielipidettä myös ampumahiihtolegenda Aleksandr Tihonovilta.

– Hullu hölmö! Hän ansaitsisi saada selkäänsä. Täysi idiootti. Kuinka häpeällisesti voi käyttäytyä? Tämän jälkeen on vain yksi vaihtoehto: häneltä pitää kieltää jalkapalloilu Venäjän rajojen sisäpuolella, hän naulasi.

Dzjuba tilitti tuntojaan videokohusta Telegramissa.

– Olen saanut viime päiviä viestejä, joissa minua on uhkailtu ja minulta on yritetty kiristää paljon rahaa. En tiedä, kuka näin on tehnyt ja miksi. Asia ei minua enää kiinnosta. Se on muiden omatunnolla, hän kertoi.

– Nämä ovat vanhoja videoita. En ole niissä edes harmaatukkainen. Ottakaa rauhallisesti. Minäkin olen jo kääntänyt uuden lehden, hän sanoi videoviestissään.

Dzjuba kertoo joutuneensa kiristäjien tähtäimeen.

Dzjuba ei ole ensimmäistä kertaa videokohun syövereissä.

Ensimmäiset intiimit nauhoitteet hänestä ilmestyivät internetiin marraskuussa vuonna 2020, jonka jälkeen hän oli jatkuvasti otsikoissa Venäjällä. Videot on tiettävästi kuvattu vuonna 2018.

Hyökkääjä oli Venäjän joukkueen tähti ja kapteeni vuonna 2018 pelatuissa EM-kotikisoissa. Kun intiimit videot lähtivät leviämään vuonna 2020, hänet pudotettiin edustustehtävistä. Dzjuba palasi Venäjän maajoukkueeseen vuonna 2021.

Viime kaudella hän oli Lokomotiv Moskovan johtohahmo ja teki joukkueelleen kahdeksan maalia. Hyökkääjä on Venäjän Superliigan kaikkien aikojen paras maalintekijä 156 osumallaan.

Dzjuba on ollut naimisissa vuodesta 2012 lähtien ja hänellä on kolme lasta. Mies ilmoitti maaliskuussa, että ensimmäinen videokohu oli hänelle hyvä opetus ja teki hänestä entistä vahvemman ihmisen.