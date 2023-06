Vakio: SJK jatkaa tappiottomana – selkeästi ylipelatuista AC Oulusta ja KuPSista ohipelit

Todennäköisyysarvioihin nähden liian vähälle kannatukselle jääneet Honka ja Honka Akatemia ovat kelpo pelivalintoja.

1 AC Oulu–FC Inter (2)

Veikkausliiga: Oulu joutui viikkokierroksella taipumaan 0–1-tappioon KuPSin vieraana, eikä pystynyt haastamaan laadukkaampaa kotijoukkuetta aikaisen takaiskumaalin jälkeen. Ottelusta kertyi myös ylimääräistä rasitusta, kun puolustuksen johtohahmo Cristian Valencia on sivussa korttitilin täyttymisen takia.

Inter säilytti tappiottoman saldonsa kotiotteluissa, kun se kaatoi keskiviikkona KTP:n pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–1. Puolustuspelaamisessa oli toki omat puutteensa, mutta Eetu Huuhtanen hoiti tehtävänsä hyvin, kuten myös edelliskierroksella nollattuaan Hongan hyökkäyksen.

Kumpikin joukkue on kelpo vireessä, mutta ero perustasossa sekä isäntien puutteet kokoonpanossa nostavat Interin vieraskentälläkin niukaksi 42 prosentin suosikiksi. Kotivoitto on vakiossa räikeästi ylipelattu ja vaille riittävää kannatusta jäänyt Inter merkitään avauskohteessa varmaksi.

2 Ilves-FC Honka (2)

Veikkausliiga: Alkukauden esityksiään pirteämpiä otteita viime kierroksilla esittänyt Ilves menetti jälleen johtoasemansa, kun pisteet tasattiin Pirkanmaan paikallisottelussa Hakaa vastaan 1–1. Ilves passivoitui johtoasemassa pahasti ja oli lähellä menettää kaikki pisteet jäätyään Hakan loppurynnistyksen aikana jalkoihin.

Honka sai viimein kaipaamansa voiton kaadettuaan viikolla IFK Mariehamnin kotikentällä 2–1. Voitto oli ansaittu ja kentällä nähty tasoero linjassa Hongan selkeää suosikkiasemaa puoltaneiden ennakko-odotusten kanssa.

Honka on alkukauden haasteistaan huolimatta rankingissa selvästi Ilvestä edellä, mutta kotietu kallistaa luonnollisesti vaakakuppia isäntien suuntaan. Honka ansaitsee vieraskentällä marginaalisen 36 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa selvästi alipelattu vierasvoitto on kelpo pelivalinta.

3 FC Lahti-Haka (1X)

Veikkausliiga: Lahti esiintyi viikkokierroksella kelvollisesti, vaikka joutui taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä HJK:ta vastaan. Runsaasti erilaisista poissaoloista alkukaudesta kärsinyt Lahti on ollut pelillisesti tuloksiaan parempi ja myös tulokset varmasti kääntyvät esitysten mukaiseksi ennemmin tai myöhemmin.

Haka onnistui tekemään ryhtiliikkeen keskiviikkona Ilvestä vastaan. Toisen jakson vahva esitys oli tuoda jopa voiton 1–1-pistejakoon päättyneessä paikallispelissä. Alla on kuitenkin useampi vaatimaton esitys, ja sunnuntaina sivussa on ehdottomin avainpelaajiin lukeutuvat Ryan Mahuta sekä Janne-Pekka Laine.

Joukkueiden välinen tasoero menee niukasti Hakan eduksi, mutta kotietu sekä erityisesti vieraiden pelikiellot nostavat Lahden niukaksi 40 prosentin suosikiksi. Vakiossa tarkasti oikein pelatun kotivoiton rinnalle nousee tasapelivarmistus.

4 IFK Mariehamn–SJK (2)

Veikkausliiga: IFK Mariehamnin peliesitys jäi melko selvästi odotuksista, kun se kärsi viikonloppuna 2–3-tappion AC Oulun vieraana. Keskiviikkona Hongan vieraana IFK tyytyi kierrättämään optimaalista avauskokoonpanoaan ja hävisi lopulta pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–2.

SJK:n kausi jatkuu toistaiseksi tappioitta. Viime viikonloppuna HJK:n vieraana pelattiin pelitapahtumiin nähden looginen 0–0-tasapeli, mutta torstaina paikallisottelussa VPS:aa vastaan SJK nousi loppuhetkillä 2–1-voittoon vaikkei esiintynyt ottelussa voittoon oikeuttavalla tavalla vieraitaan paremmin.

Isäntien lepoaika on viikkokierroksen jäljiltä pidempi, mutta kokoonpanoon tulee puutteita pelikieltojen takia. SJK ei ollut parhaimmillaan kotiottelussa VPS:aa vastaa, mutta on perustasoltaan niin selvästi saarelaisia edellä, että ansaitsee vähintään 55 prosentin vierassuosikkiaseman. Vierasvoitto on keräämässä vakiossa hieman liikaa kannatusta, mutta pienien järjestelmien vaihtomerkit kannattaa säästää muihin kohteisiin.

5 HJK–KTP (1X)

Veikkausliiga: HJK sai tukalaan tilanteeseensa viimein helpotusta voitettuaan viikkokierroksen vieraspelin Lahtea vastaan vaikean alun jälkeen 2–1. Peliesitys ei vieläkään ollut ehjä kokonaisuus tai sitä mitä hallitsevalta mestarilta parhaimmillaan tällä kaudella on nähty.

KTP joutui taipumaan viikolla 1–2-tappioon Interin vieraana, vaikka esiintyi jälleen varsin pirteästi. Varhain toisella jaksolla tullut ulosajo vesitti kotkalaisten loppukirin, mutta jättää joukkueelle varmasti nälkää lähteä yllättämään HJK toista kertaa tällä kaudella.

Joukkueiden välinen tasoero on kiistaton ja HJK on viimeaikaisista haasteistaan sekä KTP:n pirteistä otteista huolimatta noin 70 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman liikaa peliä puoleensa, ja rivin arvoa osuessaan tuntuvasti nostava tasapeli on syytä mahduttaa mukaan riveihin.

6 VPS–KuPS (1X)

Veikkausliiga: VPS:n vaikeudet saivat jatkoa, kun se hävisi torstaina SJK:n vieraana kelpo esityksestään huolimatta 1–2. Pisteiden menettäminen otteluiden loppuhetkillä syö varmasti vaasalaisia henkisesti. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin joukkueen itseluottamus kestää, sillä edessä on otteluohjelman osalta varsin vaativa jakso.

KuPS esiintyi viikkokierroksella totutun kliinisesti, kun se hyödynsi avausminuuteilla AC Oulun virheet ja vahva johtoasemassa pelaaminen takasi 1–0-kotivoiton. Myös edeltävän kierroksen 3–0-kotivoitto Hakasta oli odotetun vahvaa tekemistä.

Joukkueiden välinen tasoero on KuPSin eduksi selkeä, mutta isännät pistävät varmasti kaiken peliin saadakseen kelpo esityksilleen viimein katetta kotiyleisön edessä. Ero perustasossa nostaa KuPSin silti noin 55 prosentin suosikiksi. Vakiossa reilusti ylipelattu vierasvoitto on syytä jättää ulos riveistä tai tukkia kohde kokonaan.

7 MP–EIF (2)

Ykkönen: MP jatkoi alkukauden hurjaa virettään kaadettuaan keskiviikkona kotikentällä JJK:n 4–3. Voitto toi samalla sarjan piikkipaikan ja nuori mikkeliläisjoukkue on pelannut myös xG-lukemien valossa sarjan laadukkainta futista. Ottelussa täyttyi puolustuslinjan takuumies Samuli Höltän korttitili, joten keskuspuolustaja on pelikiellossa.

EIF oli epäonninen jouduttuaan tyytymään viikolla 0–0-tasapeliin kotikentällä HIFK:ta vastaan, sillä se hallitsi pelitapahtumia selkeään voittoon oikeuttavalla tavalla. Isossa kuvassa EIF on kuitenkin kerännyt hieman peliesityksiään enemmän pisteitä, vaikka onkin ollut sarjan vahvimpia joukkueita.

Kumpikin joukkue on ollut toistaiseksi sarjan parhaimmistoa, mutta ero perustasossa menee pienellä erolla EIF:n eduksi. MP kärsii poissaoloista puolustuslinjassa, mutta on kotiedun turvin niukka suosikki. Vakiossa kotivoitto on keräämässä runsaampaa kannatusta, joten peli-idea on syytä rakentaa vierasjoukkueen menestyksen varaan.

8 Gnistan–SJK Akatemia (1)

Ykkönen: Gnistan pelasi viimeksi 0–0-tasapelin JäPSia vastaan, mutta jäi jälleen kotikentällään hämmentävän aseettomaksi, kuten myös edellisessä kotipelissä MP:ta vastaan. Kipinä on kuitenkin ansaitusti mukana sarjan kärkikahinoissa, mutta esityksiin on löydettävä tasaisuutta.

SJK Akatemian alkukausi on sujunut odotuksiin nähden vahvasti ja viimeisin 3–1-vierasvoitto JäPSista nosti sen sarjataulukossa jo tasapisteisiin juuri sunnuntaina vastaan asettuvan Gnistanin kanssa.

Isännät ovat perustasoltaan edellä ja viikkopelin rasitukselta välttyminen kallistaa vaakakuppia entisestään kotivoiton suuntaan. Lähes 60 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan kotivoitto on vakiossa hieman ylipelattu, mutta kelpaa pienissä järjestelmissä varmaksi asti.

9 FF Jaro–SalPa (1X)

Ykkönen: Jaron alkukausi on sujunut kokonaisuutena rajusti alle odotusten, mutta ilmassa on pieniä merkkejä petrauksesta. Viimeksi HIFK:n vieraana se ylsi 1–1-tasapeliin ja laadukkaammalla viimeistelyllä olisi pietarsaarelaisilla ollut mahdollisuus täyteen pistesaaliiseen.

SalPa kärsi jo neljännen peräkkäisen tappion, kun se joutui taipumaan KPV:n vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappioon. SalPan itseluottamus on koetuksella, mutta vahva alkukausi antaa uskoa, että joukkue parantaa viimeistään pelitahdin hellittäessä.

Joukkueiden välinen tasoero on kehittynyt alkukauden aikana SalPan eduksi, mutta lyhyt palautumisaika hyvin levännyttä Jaroa vastaan kallistaa todennäköisyyskenttää selvästi kotijoukkueen suuntaan ja perustelee lähes kerran kahdesta toteutuvan kotivoiton todennäköisyyden. Vakiossa kotivoitto tasapelivarmistuksella on lähtökohdat huomioon ottaen mitat täyttävä pelivalinta.

10 JäPS–JJK Jyväskylä (1X)

Ykkönen: JäPS joutui taipumaan viikkokierroksella 1–3-tappioon kotikentällä SJK Akatemiaa vastaan jääden myös maalipaikkojen valossa heikommaksi osapuoleksi. Kotikentän heikko kunto vaikuttaa kääntyneen viime vuoden voimavarasta rasitteeksi, sillä kentän epätasaisuudesta johtuvat pomput vaikeuttivat jälleen JäPSin pelaamista useissa tilanteissa.

JJK:n alkukauden haasteet saivat jatkoa, kun se hävisi oman viikkokierroksen ottelunsa MP:n vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–4. Kokonaisvaltainen puolustuspelaaminen ei ole JJK:lla tällä hetkellä sillä tasolla, että sarjapaikan säilyttäminen olisi todennäköistä.

JäPSin otteissa on nähty runsasta hajontaa ja valmennusmuutokset luovat osaltaan lisää epävarmuutta joukkueen ympärillä. Ero perustasossa on kuitenkin järvenpääläisten eduksi tuntuva ja kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta. Kotivoitto on vakiossa reilusti ylipelattu, mutta joukkueiden viimeaikaisten esitysten valossa kotivoiton jättäminen ulos riveistä kylmää.

11 KPV–KäPa (1)

Ykkönen: KPV sai syöksykierteensä katki, kun viikkokierroksen kotiottelu SalPaa vastaan toi 1–0-kotivoiton. Pelitapahtumat etenivät kuitenkin varsin tasaväkisissä merkeissä, eikä kotivoittoa voinut pitää täysin ansaittuna.

KäPan alkukausi on vastannut melko tarkasti odotuksia. Aktiivisesti eteenpäin pyrkivä joukkue pystyy luomaan maalipaikkoja, mutta samalla on kärsinyt oma puolustuspelaaminen. Viikolla tämä konkretisoitui vierasmatsissa TPS:aa vastaan, kun avausjakson laadukkaista maalipaikoista huolimatta tulostaululle kirjattiin 1–4-tappio.

KPV on sarjatilanteesta huolimatta hieman korkeammin rankattu ja kotikentällä noin 50 prosentin suosikki. Kotivoiton jäädessä vakiossa alipelatuksi kelpaa se hyvin varmavalinnaksi asti.

12 GrIFK–FC Honka Ak (2)

Kakkonen: GrIFK joutui viime kierroksella tyytymään 1–1-tasapeliin vieraskentällä SexyPöxyjä vastaan, vaikka hallitsi pelitapahtumia odotetun selkeästi. Alkukausi on silti vastannut melko tarkasti odotuksia ja IFK:lla pitäisi olla vielä viime kautta enemmän mahdollisuuksia hätyytellä kärkisijoja.

Honka Akatemia pelasi jo kolmannen peräkkäisen tasapelin, kun kärkikamppailu Tampere Unitedia vastaan päättyi 1–1. Hyökkäysvoittoista taktiikkaa toteuttava Honka on sarjan kärkijoukkueita, mutta jää fyysisyydessä moniista lohkon muista joukkueista.

Isännät löytyvät rankingista heti terävimmän kärjen takaa, johon puolestaan Honka Akatemia viime kauden tapaan kiistatta kuuluu. Kotietu on paikallispelissä häilyvän pieni ja Honka Akatemia ansaitsee kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa reilusti alipelatuksi jäämässä oleva vierasvoitto on kierroksen parhaita peli-ideoita.

13 Närpes Kraft–JS Hercules (X2)

Kakkonen: Kraftin kolmas peräkkäinen kausi Kakkosessa on sujunut tuloksellisesti hyvin, mutta matkaan on mahtunut myös onnea. Viime kierroksen 3–0-kotivoitto GBK:sta oli silti yksi kauden vahvimmista esityksistä.

Hercules kaatoi kotiottelussa RoPSin 3–1 ja hyvä peliesitys oli jatkumoa odotuksia vastanneelle alkukaudelle. Oululaiset löytyvät rankingista hieman keskimääräistä joukkuetta korkeammalta, mutta aivan kärkeen asti rahkeet tuskin riittävät kuluvallakaan kaudella.

Tasoero menee vierasjoukkueen eduksi, mutta kotietu pitää Kraftin noin 46 prosentin suosikkina. Vakiossa reilusti ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä ja hakea etua laadukkaamman Herculeksen menestyksestä.