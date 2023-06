Suomalainen liikemies Thomas Zilliacus kertoo olevansa kiinnostunut FC Internazionalen ostamisesta. Aiemmin keväällä hän oli Manchester Unitedin perässä.

Thomas Zilliacuksella on suuria suunnitelmia.

Thomas Zilliacus on vahvistanut viime päivinä paljon puhuttaneet huhut tosiksi. Suomalainen menestysliikemies kertoi Ilta-Sanomille olevansa sijoitusyhtiöineen hyvin kiinnostunut hankkimaan milanolaisen FC Internazionalen omistukseensa.

Lauantaina Mestarien liigan finaalissa Manchester Cityä vastaan pelaava Inter on kesäkuusta 2016 lähtien ollut kiinalaisen Steven Zhangin johtaman Suning Holdings Groupin omistuksessa. Hänen motiiveihinsa jatkaa seurassa on kohdistunut Italiassa melko isoja epäilyjä.

– Minulla on asiasta oma käsitykseni, mutten voi nyt puhua siitä. Interin on saatava keskittyä rauhassa lauantain tärkeään otteluunsa, Zilliacus, 69, sanoi torstaina.

– Mahdollisissa neuvotteluissa ei olisi ainakaan avuksi, että nykyomistajien motiiveja puidaan julkisuudessa. Kunnioitan kovasti Zhangin tekemää fantastista työtä, mutta jos hän päättää myydä seuran, olen siitä ehdottomasti kiinnostunut.

Zilliacuksen omistama sijoitusyhtiö XXI Century Capital keskittyy jalkapallon ohella muun muassa muotialaan, joka hänen mukaansa tarjoaisi Interille tuottoisia yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Milanon muotiviikkojen kanssa.

Sinimustien laaja kannattajakunta sisältää valtavasti ostovoimaa.

– Olen kiinnostunut erityisesti suurista jalkapalloseuroista. Yritysryhmäämme kuuluva tytäryhtiö keskittyy seurojen ulkomaalaisiin faneihin, joita Interilläkin on yli 500 miljoonaa. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet tuottaa merkittävää tulovirtaa.

Thomas Zilliacus arkistokuvassa.

Zilliacus näkee italialaisessa huippujalkapallossa isoa kasvupotentiaalia. Esimerkiksi televisiotulot ovat Serie A:ssa huomattavasti vaatimattomampia kuin Euroopan useissa muissa huippusarjoissa.

– Ennakoin tähän asetelmaan suurta muutosta jo lähivuosina. Olisi kiinnostavaa toimia siinä kehityksessä mukana.

Zilliacus tietää ja tuntee hyvin myös stadionbisneksen tarjoamat mahdollisuudet. Milanossa on jo vuosien ajan esitetty hypoteeseja niin Interin ja Milanin tulevista omista stadioneista kuin seurojen yhteisestä areenasta.

– Jos ja kun vanhalta San Sirolta siirrytään muualle, uusi stadion ympäristöineen olisi otollinen sijoituskohde myös kiinteistöbisneksen kannalta. Kyseessä olisi todella iso hanke, josta saataisiin taas lisää tulovirtaa.

Interin kotipeleissä Giuseppe Meazza -stadionina tunnettu betonimöhkäle on nähnyt aikaa.

Zilliacus oli aiemmin tänä vuonna kiinnostunut hankkimaan omistukseensa brittijätti Manchester Unitedin. Hänen aikomuksiaan pidettiin tuolloin joissakin piireissä epärealistisena suuruudenhulluutena. Ne kuultiin tuomittavan lähinnä katteettomiksi puheiksi ilman konkreettisia tekoja.

– Vetäydyin hankkeesta, kun oli selvinnyt, ettei sijoitusten ja tuottojen väliseen suhteeseen perustuva liiketoiminta- ja tulonmuodostusmalli olisi ollut järkevällä pohjalla, Zilliacus kommentoi nyt.

– ManU on maailman suosituimpia seuroja, mutta sen talousasiat ovat osin riistäytyneet käsistä. Jalkapallobisneksessä on aina huomioitava, kuinka tuottavaa toiminta on.

Zilliacus paljastaa, ettei Inter ole Italiassa hänen ainoa vaihtoehtonsa, vaikkakin ilman muuta ensisijainen kiinnostuksen kohde. Hän aikoo sijoittaa vain yhteen seuraan per maa, sillä ei olisi järkeä kilpailla itseään vastaan.

– Italia kiinnostaa siksikin, että vietän osan vuodesta asunnossani Comojärven rannalla. Olisi miellyttävää sijoittaa jalkapalloseuraan, joka toimii fyysisesti lähellä.

Lieneekö enteellistä, että Interin harjoituskeskus Appiano Gentilessä sijaitsee Zilliacuksen Italian-kotikulmilta vain parinkymmenen kilometrin päässä? Comojärveltä käsin olisi hyvin vaivatonta käydä tervehtimässä ja tukemassa joukkuetta.

Thomas Zilliacus odottaa mainetekoja Lautaro Martinezilta ja Romelu Lukakulta.

HJK:n johtotehtävissä jo 1980-luvulla menestynyt Zilliacus oli toukokuussa paikan päällä San Sirolla, kun Inter voitti Mestarien liigan välierässä paikallisvastustaja Milanin. Sinimustien peliesitys oli hänen mukaansa taktisesti tasapainoinen.

– Finaalissa City on tietysti suursuosikki, mutta Interillä on kaikki mahdollisuudet yllättää. Hyökkääjät Lautaro Martinez ja Romelu Lukaku ovat todella hyvässä vireessä ja voivat nousta tärkeään rooliin, Zilliacus ennakoi.

– Veikkaan lopputulokseksi Interin 2-1-voittoa.