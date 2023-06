Vakio: KuPS jatkaa piikissä – viime peleissä takkuillut HJK suursuosikki KTP:ta vastaan

SJK:n tappioton putki Veikkausliigassa ei katkea myöskään vierasottelussa Maarianhaminassa.

1 AC Oulu–FC Inter (2)

Veikkausliiga: Oulu kipusi sarjataulukossa jo neljänneksi, kun se voitti kotiottelunsa IFK Mariehamnia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–2. Inter esiintyi vahvasti toisessa ottelussa peräkkäin kaadettuaan kotikentällä Hongan 2–0. Kumpikin joukkue on kelpo vireessä, mutta ero perustasossa nostaa Interin vieraskentälläkin niukaksi suosikiksi.

2 Ilves–FC Honka (12)

Veikkausliiga: Vahvoja otteita viime viikkoina esittänyt Ilves menetti kotikentällä Lahtea vastaan aikaisen kahden maalin johtoasemansa ja lopulta pisteet tasattiin 2–2. Hongan vaikeudet saivat jatkoa, kun se kärsi Interin vieraana ansaitun 0–2-tappion. Honka on edelleen rankingissa edellä, mutta otteluun lähdetään Ilveksen kotiedun takia varsin tasaväkisistä lähtökohdista.

3 FC Lahti–Haka (1X)

Veikkausliiga: Edelleen poissaoloista kärsinyt Lahti nousi kahden maalin tappioasemasta 2–2-tasapeliin Ilvestä vastaan ja voi varmasti olla tyytyväinen vieraspisteeseen. Haka romahti 0–3-tappioon KuPS:n vieraana ja ansaitsi tappionsa, vaikkei ollut niin pahasti alakynnessä kuin loppulukemista voisi päätellä. Lahti on pelannut toteutuneita tuloksiaan paremmin ja lähtee Hakaa vastaan kotiedun turvin marginaalisena ennakkosuosikkina.

4 IFK Mariehamn–SJK (2)

Veikkausliiga: IFK Mariehamnin peliesitys jäi melko selvästi odotuksista, kun se kärsi 2–3-tappion AC Oulun vieraana. SJK:n kausi jatkuu toistaiseksi tappioitta, kun se taisteli HJK:n vieraana maalittoman tasapelin kelpo esityksellä. Viikkokierroksen rasitus vaikeuttaa varmasti kumpaakin joukkuetta, mutta merkittävä ero perustasossa nostaa SJK:n vieraskentälläkin noin 55 prosentin suosikkiasemaan.

5 HJK–KTP (1)

Veikkausliiga: HJK:n on haastavassa tilanteessa jäätyään kolmesti peräkkäin voitoitta, eikä joukkue viimeisimmästä 0–0-tasapelistä kotikentällä SJK:ta vastaan juuri enempää olisi ansaittukaan. KTP nappasi toisen peräkkäisen voiton kaadettuaan VPS:n kovan taistelun päätteeksi 1–0. Joukkueiden välinen tasoero on kiistaton ja HJK on viime aikaisista haasteistaan huolimatta noin 70 prosentin ennakkosuosikki.

6 VPS–KuPS (2)

Veikkausliiga: VPS kärsi viimeksi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappion KTP:n vieraana. KuPS palasi voittokantaan tyylillä, kun se kaatoi kotikentällä Hakan 3–0. Voitto oli ansaittu, vaikkei tasoero ollut niin suuri kuin loppulukemat antavat ymmärtää. Joukkueiden välinen tasoero on KuPS:n eduksi selkeä ja kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema vieraskentälläkin perusteltu.

7 MP-EIF (1X)

Ykkönen: MP jatkaa vahvaa virettään, kun se kaatoi viime kierroksella SalPan vieraskentällä 2–1. EIF oli lähellä menettää kahden maalin johtoasemansa KäPan vieraana, mutta onnistui sinetöimään vielä lisäajalla 3–2-voittonsa. Kumpikin joukkue kuuluu sarjan alkukauden parhaimmistoon. EIF on perustasoltaan hieman vieraitaan edellä, mutta mikkeliläiset nauttivat kotiedusta, jota luonnonnurmella pelaaminen korostaa entisestään.

8 Gnistan–SJK Akatemia (1)

Ykkönen: Gnistanin peliesitys jäi jälleen kotikentällä vaisuksi, kun se tasasi pisteet JäPS:aa vastaan 0–0. Maalittomat loppulukemat kuvaavat melko tarkasti ottelussa nähtyjen maalipaikkojen määrää ja laatua. SJK Akatemia palasi voittokantaan kaadettuaan kotikentällä KPV:n pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Gnistan pääsee otteluun paremmin levänneenä ja ansaitsee kotiottelussa hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman.

9 FF Jaro–SalPa (1X)

Ykkönen: Jaro onnistui nappaamaan 1–1-tasapelin Helsingin IFK:n vieraana isäntien hallinnasta huolimatta. SalPa joutui taipumaan kolmanteen peräkkäiseen tappioon, kun se hävisi kotikentällä MP:lle 1–2. Kumpikaan joukkue ei ole ollut viime viikkoina parhaimmillaan. Jaro välttyy viikkokierroksen rasitukselta, mutta on selkeästä lepoedusta huolimatta vain niukasti yli 40 prosentin ennakkosuosikki.

10 JäPS–JJK Jyväskylä (1)

Ykkönen: JäPS esiintyi vahvasti tasattuaan pisteet Gnistanin vieraana 0–0. JJK ei pelannut viikonloppuna, joten se pääsee tuorein jaloin kahden pelin härkäviikolle. Jyväskyläläisten alkukauden otteissa ei kuitenkaan ole ollut liikaa kehuttavaa ja tasoero on JäPSin eduksi selkeä. Isännät ovat noin 50 prosentin todennäköisyydellä voittavia suosikkeja.

11 KPV–KäPa (1)

Ykkönen: KPV:n vaisut peliesitykset saivat jatkoa, kun se hävisi SJK Akatemian vieraana pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. KäPa oli nousta aikaisesta kahden maalin tappioasemasta pisteille, mutta joutui lopulta taipumaan 2–3-tappioon kotona EIF:ää vastaan. KPV on heikoista otteistaan huolimatta edelleen rankingissa KäPan edellä ja kotikentällä noin kerran kahdesta voittava suosikki.

12 GrIFK–FC Honka Ak (12)

Kakkonen B: GrIFK on pelannut avauskierroksen jälkeen tappioitta. Viimeksi SexyPöxyn vieraana se joutui kuitenkin tyytymään 1–1-tasapeliin. Honka Akatemia tasasi pisteet kärkiottelussa Tampere Unitedia vastaan 1–1 ja pistejako oli linjassa tasaisissa merkeissä edenneiden pelitapahtumien kanssa. Ero perustasossa puhuu vieraiden puolesta siinä määrin, että Honka on vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikki.

13 Närpes Kraft–JS Hercules (1X)

Kakkonen C: Kraft jatkoi vahvoja otteitaan, kun se kaatoi kotikentällä GBK:n 2–0. Herculesin kausi on alkanut melko tarkasti odotusten mukaan. Pelivoimaaltaan Hercules vastaa sarjan keskimääräistä joukkuetta. Kraft on vahvassa tuloskunnossa, mutta rankingissa hieman Herculesin perässä. Kotietu tekee kuitenkin isännistä niukkoja 45 prosentin suosikkeja.