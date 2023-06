Pauliina Miettinen, 51, kuuli kaksi vuotta sitten pysäyttävän syöpäuutisen – viisi kuukautta myöhemmin tipahti toinen surullinen tieto

Tuore KuPSin valmentaja Pauliina Miettinen virittelee valmennuspestin lisäksi hyväntekeväisyysprojektia, jossa mukana olisivat esimerkiksi Noora Räty ja Kasperi Kapanen. Hän kaipaa Suomeen lisää KuPSin kaltaisia seuroja naisille.

Vuonna 2021 jalkapallovalmentaja ja entinen jalkapalloilija Pauliina Miettinen, 51, eli vaikeita aikoja.

Ensin hänellä todettiin toukokuussa rintasyöpä, ja lokakuussa hänen valmentamansa TiPS luopui seuraavan kauden sarjapaikastaan Kansallisessa liigassa.

Kentän ulkopuoliset taistelut pakottivat Miettisen valmennusuran tauolle. Paluu kentän laidalle varmistui toukokuun lopulla, kun hän sai pestin KuPSin naisten joukkueen uutena päävalmentajana.

– Olen haaveillut tästä monta vuotta. Sen jälkeen, kun hommat loppuivat TiPSissä ja sain syöpädiagnoosin, kaipasin koko ajan jalkapallon pariin, Miettinen iloitsee.

Myös terveystilanteesta Miettisellä on iloista kerrottavaa.

– Syöpä on parantunut kokonaan ja voin ihan ok. Kropassa on vielä jotain ongelmaa, eikä kukaan oikein tiedä mitä, mutta ei se arkea haittaa. Olen tehnyt yläkerran herran kanssa sopimuksen, ettei haittaa, jos en voi käydä lenkillä, kunhan padelia, tennistä ja golfia ei viedä pois, Miettinen naurahtaa.

Etenkin padeliin Miettinen on hurahtanut. Hän kertoo käyneensä kolmesta viiteen kertaan viikossa pelaamassa, pelikaverinaan esimerkiksi jääkiekkomaalivahti Noora Räty.

Muutto Helsingistä Kuopioon toi mukanaan pienen kriisin – mistä löytyy vastustaja padelkentille?

– Olen vähän hädissään kysellyt pelaajilta, kuka lähtisi pelaamaan padelia. Pari pelaajaa on jo lupautunut mukaan, Miettinen naureskelee.

Miettinen sai omien sanojensa mukaan ”puolenkymmentä” tarjousta valmennustehtäviin palaamiseksi, mutta ne eivät ole olleet hänelle sopivia.

KuPSista tarjottiin paikkaa, jollaista Miettinen oli odottanut.

Paikka aukesi, kun päävalmentaja Ollipekka Ojala jäi sivuun terveyssyistä. Vaikka Miettisen paluu kentän laidalle tapahtui ikävissä olosuhteissa, merkitsee paluu hänelle paljon.

– Sen taistelun jälkeen, kun mietin, kuolenko vai en, niin onhan siisti juttu päästä tällaiseen ympäristöön valmentamaan. En voi sanoin kuvailla, kuinka onnellinen olen, Miettinen sanoo itkuisena.

Pesti KuPSiin on myös paluu kotiin, sillä Miettinen on kotoisin Kuopiosta. Hän pelasi lapsena ensimmäiset futispelinsä KuPSissa.

Seuran toiminta Suomen naisten jalkapalloilun edistämiseksi saa Miettiseltä suuret kehut – toisin kuin suomalaisen jalkapalloilun yleisesti.

– Olemme naisten jalkapalloilussa kehitysmaa, joka kehittää yksi tai kaksi huippupelaajaa silloin tällöin. Valmennuksen laadun pitäisi olla paljon parempaa. Suomessa pitäisi olla 20 KuPSin kaltaista seuraa, ei yksi tai kaksi, Miettinen linjaa.

Miettisen yksinkertainen ratkaisu on suurempi taloudellinen panostus naisten jalkapalloiluun.

– Suomalaiset ajattelevat, että pitää tehdä enemmän työtä, jolloin tulee menestystä ja rahaa. Sen pitää olla toisin päin. Esimerkiksi Englanti sijoittaa älyttömästi rahaa naisten jalkapalloon, eikä Suomi pysy tällä vauhdilla millään perässä.

Syöpätaistelun läpi käyminen on muuttanut Miettistä valmentajana.

– Kun sairastuin, niin ymmärsin, että valmennushommissa ihmiset ovat keskiössä, eivät pelaajat. TiPSissä olimme yhtä suurta perhettä, ja silloin tajusin, että ihminen on tärkein juttu, eikä jonkun pelin voittaminen tai häviäminen.

Pauliina Miettinen toivoo, että KuPS pystyisi kiittämään väistyvää valmentajaa Ollipekka Ojalaa voitoilla.

KuPSin valmentamisen lisäksi Miettinen suunnittelee padelkaverinsa Rädyn kanssa hyväntekeväisyysprojektia, jossa mukana olisi entisiä ja nykyisiä urheilijoita.

– Jos saisin vaikka esimerkiksi Valtteri Bottaksen kypärän ja siihen nimmarin, niin kyllä sen aina joku urheiluhullu ostaa. Rahat voisivat mennä esimerkiksi lapsille, joilla ei ole varaa urheilla.

Miettinen kertoo, että useat huippu-urheilijat ovat jo lupautuneet lahjoittamaan suunniteltuun hyväntekeväisyyskampanjaan. Hänen mukaansa esimerkiksi jääkiekkoilijat Kasperi Kapanen ja Esa Lindell ovat suostuneet lahjoittamaan pelipaitansa ja nyrkkeilijä Elina Gustafsson hanskansa.

– Olen saanut lupauksia noin 10 000–20 000 euron edestä, Miettinen paljastaa.

Päävalmentajalla on selkeä tavoite KuPSin loppukaudelle: voittaa Kansallisen liigan mestaruus ja Suomen Cup. Menestys on Miettiselle tuttua, sillä hän valmensi PK-35 Vantaan kahteen Suomeen mestaruuteen ja kolmeen Suomen Cup -voittoon vuosina 2011–2013.

– Ainoastaan voitto on tavoitteena minkä tahansa joukkueen kanssa. Siitä ei saa kuitenkaan tulla itsestäänselvyyttä tai pakkoa, Miettinen huomauttaa.