Zlatan yllätti päätöksellään jopa perheensä – tässä on hänen uransa viimeinen ”zlatanismi”

41-vuotias konkarihyökkääjä hyvästeli pelaajauransa sunnuntaina Milanossa.

Ruotsalainen supertähti Zlatan Ibrahimovic tarjosi pelaajauransa viimeisessä lehdistötilaisuudessa vielä yhden zlatanismin ennen eläkkeelle siirtymistään.

41-vuotias konkarihyökkääjä ilmoitti AC Milanin kauden päättäneen Hellas Verona -ottelun jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että hänen uransa on ohi.

Tilaisuudessa sivuttiin myös sunnuntaista vesisadetta Milanossa.

– Tänään myös Jumala on surullinen, Ibrahimovic letkautti vetisistä olosuhteista ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan.

Ibrahimovicia on viety viime viikkojen ajan Monzan riveihin. Päätös pelaajauran lopettamisesta oli ruotsalaistähden mukaan yllätys jopa hänen läheisilleen.

– Edes perheeni ei tiennyt siitä, hän sanoi.

Zlatan Ibrahimovic kiitti AC Milanin kannattajia siitä, millä tavalla he kohtelivat ruotsalaishyökkääjää tämän kahdella eri visiitillä seurassa.

Ibrahimovic siirtyi AC Milaniin elokuussa 2010 ja edusti seuraa kevääseen 2012 saakka. Paluu julkistettiin joulukuussa 2019 ja tapahtui tammikuussa 2020.

– On aika sanoa hyvästit jalkapallolle, mutta ei teille, Ibrahimovic sanoi kotiyleisöä San Sirolla kiittäessään.

– Kun saavuin ensimmäistä kertaa, annoitte minulle onnellisuutta. Toisella kerralla annoitte rakkautta. Olen tuntenut oloni kotoisaksi ensimmäisestä päivästä lähtien.

Ibrahimovic kiitti perheensä ja läheistensä lisäksi myös toimittajia kärsivällisyydestä, uutistoimistot AFP ja Reuters kertoivat.

– Nyt teillä on vähemmän työtä ilman minua. Huomisesta alkaen olen jalkapallon maailmasta vapaa mies, hän sanoi lehdistötilaisuudessa.

– Se oli pitkä ura, todella pitkä. Kiitos kaikille, jotka antoivat minulle voimaa, adrenaliinia ja tunnetta jatkaa.

Zlatan Ibrahimovic, 41, edusti AC Milanin hyökkäyksessä kokemusta, Rafael Leão, 23, nuoruutta ja tulevaisuutta.

Tähtihyökkääjä kuvaili uuden elämänsä aluksi, kuinka adrenaliini ei virtaa entiseen malliin, ohjelma ei määritä aikatauluja eikä hän enää ruokaile muiden pelaajien kanssa.

– Maailmani on nyt erilainen, mutta olen valmis, Ibrahimovic lisäsi.

Tulevaisuudestaan Ibrahimovic ei ollut valmis puhumaan sunnuntaina. Hän kertoi haluavansa pitää hetken tauon ja nauttia siitä, mitä on tehnyt.

– Ei ole oikein tehdä päätöksiä kiireellä, pelissä on nyt liikaa tunteita. Pidän nyt kesäloman ja pohdin asioita, Ibrahimovic kertoi.

– En olisi voinut haaveilla tällaisesta illasta. Minusta tulee Milanista loppuelämäni ajaksi.

Hän kiitti jalkapalloa siitä, että on saanut lajin ansiosta tavata ihmisiä ja matkustaa ympäri maailmaa.

Zlatan Ibrahimović kiersi San Siroa viimeistä kertaa pelaajana.

Pelikentiltä vetäytynyt Ibrahimovic täyttää lokakuussa 42 vuotta. Ura huipulla on ollut ainutlaatuinen – niin ainutlaatuinen, ettei hän usko korvaajansa löytyvän helpolla.

– Se on mahdotonta. On vain yksi Zlatan. Minua verrattiin lapsena Marco van Basteniin, mutta hän on se, joka on ja minä olen kuka olen, eläköitynyt pelaaja sanoi.

– Jotain yhtäläisyyksiä saattaa olla, mutta en usko vertailun olevan oikeutettua. Epäilen vahvasti, että löydämme toisen Zlatanin, joka on varustettu egollani.

Ibrahimovic voitti huippuvuosinaan kahdeksan peräkkäistä liigamestaruutta viidessä eri joukkueessa ja kolmessa eri maassa: Ajaxissa (2004), Juventuksessa (2005, 2006), Interissä (2007, 2008, 2009), Barcelonassa (2010) ja AC Milanissa (2011).

Malmö FF:stä maailmalle lähtenyt Ibrahimovic pelasi lisäksi Paris Saint-Germainissa, Manchester Unitedissa ja LA Galaxyssa.

Ruotsin A-maajoukkueessa Ibrahimovic pelasi 122 ottelua ja teki 62 maalia.