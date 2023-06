Vakio: HJK:n ja SJK:n kärkiottelusta tulossa tasainen – Manchester City suosikki Wembleyn finaalissa

Kupongilla on Veikkausliigan lisäksi Englannin FA-cupin ja Saksan cupin loppuottelut sekä Ranskan liigan viimeisen kierroksen otteluita.

1 HJK–SJK (X2)

Veikkausliiga: HJK joutui tyytymään hallinnastaan huolimatta 0–0-tasapeliin IFK Mariehamnin vieraana, vaikka vastaavalla pelinkuvalla ottelu päättyisi selvästi todennäköisemmin HJK:n niukkaan voittoon. Klubin paineita lisää tiistaina kärsitty cupin 1–2-tappio Honkaa vastaan. Moni epäilee jo Toni Koskelan aseman kestävyyttä päävalmentajana.

SJK:n vire ei ota laantuakseen. Viime kierroksen 1–0-kotivoitto KuPSista oli jo viides peräkkäinen voitto. Voittoputki on nostanut SJK:n sarjataulukon keulille, mutta ennen kaikkea peliesitykset täysien pistepottien takana ovat antaneet uskoa joukkueen vahvuudesta.

HJK on edelleen pelivoimassa SJK:ta edellä, mutta vain sinä määrin, että isännät ansaitsevat niukan 45 prosentin suosikkiaseman. Klubi on vakiossa ylipelattu ja kierroksen avauskohde päästäänkin merkkaamaan maistuvan edullisella X2 -yhdistelmällä.

2 KuPS–Haka (1)

Veikkausliiga: KuPS kärsi ensimmäisen tappionsa uuden valmennustiiminsä alaisuudessa, kun se joutui taipumaan 0–1-tappioon SJK:n vieraana. Tappio oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu, eikä KuPS löytänyt keinoja murtaa seinäjokisten raudanlujaksi kehittynyttä puolustusta.

Haka puolestaan romahti viime kierroksella 0–3-tappioon Interin vieraana ja esitys oli jatkoa jo sitä edeltäneelle heikolle pelille kotikentällä VPS:aa vastaan. Puolustuksen organisointi on ollut viimeisissä sarjapeleissä sekavaa, eikä joukkue yltänyt Suomen cupin ottelussa Hakaa vastaan laadukkaaseen peliesitykseen, vaikka jatkopaikka karkasikin vasta rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Tasoero puhuu selkeästi laadukkaamman KuPSin puolesta. KuPS on kotikentällä noin 65 prosentin ennakkosuosikki. Kotivoitto on kerännyt odotetusti todennäköisyysarviota enemmän peliä puoleensa, mutta pienissä järjestelmissä ei suuren suosikin varmisteluun ole varaa.

3 AC Oulu–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: Oulu ryösti täydet pisteet 2–1-voitollaan vieraskentällä FC Lahtea vastaan, vaikkei esiintynyt maalipaikkojen valossa yhtään kotijoukkuetta laadukkaammin. Viikolla Suomen cupissa AC Oulu eteni 16 parhaan joukkoon, kun se kaatoi Hakan rangaistuspotkukilpailun jälkeen 2–1.

IFK Mariehamn pystyi pitämään HJK:n poissa laadukkailta maalipaikoilta odotettua paremmin ja tasasi pisteet maalittomaan tasapeliin päättyneessä kotiottelussa. IFK on löytänyt viimeisessä kolmessa ottelussaan aiempaa parempaa tasapainoa vaihtamalla keskikentän ryhmitystään, mutta muutos voi syödä tehoja hyökkäyspelaamisesta.

Oulu on perustasoeron ja kotiedun turvin noin 56 prosentin suosikki. Vakiossa Oulu on keräämässä hieman todennäköisyyttään runsaampaa kannatusta, mutta siinä määrin niukasti, että varsinkin pienen budjetin peleissä on Oulua syytä painottaa riveissä varmana.

4 KTP–VPS (X2)

Veikkausliiga: KTP pelasi yhden kauden parhaista otteluistaan, kun se onnistui hakemaan 2–1-vierasvoiton vieraskentältä Honkaa vastaan. Voitto tuli ansaitusti ja kenttäryhmitykseen tehdyt muutokset mahdollistivat aggressiivisuuden yläalueilla ilman kenttätasapainon merkittävää horjumista.

VPS:n peliesitys jäi odotuksista, kun se kärsi kotikentällä ansaitun 0–2-tappion Ilvestä vastaan. VPS menetti ottelun vasta viimeisellä vartilla, joka tuntui toisinnolta muutaman viikon takaisesta AC Oulu tappiosta. Silloin VPS pelasi pitkään johtoasemassa vain hävitäkseen ottelun 1–2.

KTP on viime kierroksen vahvasta esityksestään huolimatta sarjan vaatimattomimpia ryhmiä ja VPS on vieraskentälläkin marginaalinen 37 prosentin suosikki. KTP on vakiossa selvästi ylipelattu ja peli-idea on syytä rakentaa VPS:n tasonnoston varaan.

5 Ilves–FC Lahti (1X)

Veikkausliiga: Ilves pelasi hyvän ottelun haettuaan 2–0-voiton VPS:n vieraana. Ilveksen muutokset ryhmityksessä ovat tuoneet tekemiseen puuttunutta tasapainoa kahdessa viime ottelussa, ja etenkin VPS:aa vastaan joukkue pystyi aiheuttamaan pahoja ongelmia vastustajan pelinavaamiseen.

Lahti joutui taipumaan aikaisesta johtoasemastaan huolimatta 1–2-tappioon kotikentällä AC Oulua vastaan, vaikka esiintyi kokonaisuutena varsin hyvin. Lahti on kamppaillut loukkaantumisten kanssa ja nyt sivussa on varmasti pelikieltoa kärsivä Bubacar Djalo sekä todennäköisesti loukkaantumisen takia poissa olevat Pablo Andrade sekä ykkösvahti Marin Ljublic.

Ilves on pelivoimassa noin luokan verran lahtelaisia edellä ja hyötyy vieraiden poissaoloista. Isännät ansaitsevat kotikentällä noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta kotivoittoa puoltavista lähtökohdista se on raavittava mukaan riveihin ylipelattunakin.

6 Manchester C–Manchester U (1)

FA-cup: City pelasi viimeiset kaksi panoksetonta Valioliigan otteluaan selvästi alle odotusten, mutta on varmasti pyrkinyt keventämään fyysistä rasitustaan ennen kauden tärkeimpiä finaaliotteluitaan. Laaja ja ennen kaikkea laadukas rosteri on mahdollistanut kierrätyksen pitkän kauden aikana ja City onkin välttynyt melko hyvin pahoilta loukkaantumisilta.

United päätti kauden vahvassa vireessä ja nousu Valioliigan neljän parhaan joukkoon oli vahva suoritus, jos ajatellaan lähtökohtia kauteen. Erik ten Hag valmennustiimeineen saa kaudesta puhtaat paperit ja mahdollisuuden päättää kausi titteliin Wembleyllä.

Selkeä ero perustasossa nostaa Cityn hieman yli 60 prosentin suosikiksi myös puolueettomalla Wembelyllä. Kotivoitto on jäämässä vakiossa yllättävän alipelatuksi, joten Cityn menestys kuuluu ehdottomasti kierroksen kantaviin peli-ideoihin.

7 RB Leipzig–E. Frankfurt (1X)

Saksan cup: Leipzigin vahva kevätkauden vire sinetöi lopulta paikan kolmantena ja ensi kauden Mestarien liigassa, vaikka peliesitysten valossa rahkeet olisivat voineet riittää parempaankin. Loppukiriin mahtui näyttävä 3–1-voitto Bayernista, joten juuri paremmassa vireessä ei Leipzig cupin finaaliin voisi päästä.

Frankfurtin kausi sarjapeleissä jäi hieman odotuksista, mutta monessa eri kilpailussa eteneminen pitkälle on vaatinut ymmärrettävästi veronsa. Suoritustaso on ailahdellut sarjapelien loppusuoralla, joten nähtäväksi jää, kuinka valmiina Frankfurt on kohtaamaan selvästi laadukkaamman finaalivastustajansa.

Leipzig on joukkueista siinä määrin laadukkaampi, että noin 56 prosentin todennäköisyydellä toteutuva suosikkiasema on puolueettomallakin kentällä perusteltu. Vakiossa kotivoitto on niukasti ylipelattu ja kylkeen on syytä merkata finaalille mahdollisen tyypillisen tarkan pelinkuvan takia myös tasapeli.

8 Nice–Lyon (12)

Ligue 1: Nicen kausi ja keskikastin sijoitus on jäänyt ennakko-odotuksista, mutta juuri enempää se ei olisi peliesityksillään ansainnutkaan. Katseet ovat varmasti olleet jo ensi kaudessa ja joukkueen rakentamisessa useamman viikon, eikä kauden viimeisestä kotipelistä ole odotettavissa merkittävää tasonnostoa.

Lyonin jääminen toisella kaudella peräkkäin kärkisijojen ulkopuolelle on ollut sekin yllätys. Joukkueen ykköspyssy Alexander Lacazette sen sijaan taistelee henkilökohtaisesti sarjan parhaan maalintekijän tittelistä, joten kierrätystä ei ainakaan hänen osaltaan ole päätöskierroksella luvassa.

Kyseessä on Lacazetten maalinkuninkuusjahtia lukuun ottamatta panokseton ottelu, johon Nice lähtee kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin ennakkosuosikkina. Kotivoitto on jäämässä vakiossa niukasti alipelatuksi, mutta runsas rastitus on ennakkoon runsasmaaliselta vaikuttavassa ottelussa tarpeen.

9 Nantes–Angers (1)

Ligue1: Nantesin otteet ovat olleet viimeiset viikot varsin vaisuja, mutta sarjapaikan pelastaminen on edelleen mahdollista päätöskierroksen voitolla. Kotiyleisö antaa varmasti täyden tukensa Nantesille, vaikka kausi onkin sujunut rajusti alle odotusten.

Angersin viimeisin 2–1-kotivoitto Troyesista oli laiha lohtu, sillä putoaminen on ollut jo pitkän aikaa sinetöity. Viimeisen kierroksen vierasottelussa voisi kuvitella vastuuta jakautuvan kauden aikana vähemmälle peliajalle jääneille pelaajille.

Nantes on suoritustasoltaan vieraita edellä, muta iso ero motivaatiossa nostaa sen päätöskierroksella vielä poikkeuksellisenkin suureksi 70 prosentin suosikiksi. Vakiossa oikein pelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

10 Monaco–Toulouse (1)

Ligue1: Monaco on jäänyt voitoitta kolmesti peräkkäin, mutta sijoitus viidentenä ja ensi kauden Konferenssiliigassa on edelleen mahdollinen päätöskierroksen voitolla. Mediaan on kuitenkin tihkunut tietoja joukkueen sisäisistä ristiriidoista, joten nähtäväksi jää, onko Monaco niin motivoitunut kuin sarjatilanne antaisi odottaa.

Toulouse on sarjapaikkansa sinetöinyt ja päässyt pelaamaan viime viikot vailla tulospaineita. Sijoitus keskikastissa vastaa melko tarkasti myös vedonlyöntimarkkinan odotuksia joukkueen suoritustasoa kohtaan.

Monaco on ainakin papereilla motivoituneempi joukkue ja perustasoltaan laadukkaampana noin 65 prosentin suosikki. Vakiossa koivoitto on niukasti ylipelattu, mutta pienissä järjestelmissä selkeän ennakkosuosikin varmisteluun ei ole varaa.

11 Auxerre–Lens (1X)

Ligue1: Sarjanousija Auxerre on turvassa putoamiselta vain kahden pisteen turvin, joten kotivoitto sinetöisi sarjapaikan varmuudella. Kilpakumppanien pelien etenemistä seurataan varmasti herkeämättä, mikä vaikuttaa myös Auxerren riskitasoihin pelin aikana.

Lensin kausi ja sijoitus kakkosena on ylittänyt kaikki odotukset kirkkaasti. Suoritustaso on noussut tällä kaudella tuntuvasti, vaikka tuloksiin on mahtunut myös onnea. Alla on kuusi peräkkäistä voittoa, joten viimeisen kierroksen ulospuhalluksestakaan ei etukäteen varsinaisia merkkejä ole.

Motivaatiotilanteen suosiessa tuntuvasti isäntiä lähdetään otteluun varsin tasaväkisistä ennakkoasetelmista. Isäntien suuntaan tehdystä suuresta motivaatiokorjauksesta huolimatta vedonlyöntimarkkina pitää kiinni Lensin niukasta suosikkiasemasta. Vakion pelijakauma on linjassa markkinan näkemyksen kanssa ja kohteeseen on syytä varata useampi merkki.

12 Troyes–Lille (2)

Ligue1: Troyesin on ollut kiistatta sarjan heikoimpia joukkueita, eikä hyvissä ajoin varmistunutta putoamista voi pitää millään mittarilla ansaitsemattomana. Otteluohjelma on ollut viime viikot hieman keskimääräistä haastavampi, mutta on vaikea nähdä kauden viimeisen kotiottelunkaan sytyttävän enää isäntiä.

Lillellä puolestaan riittää edelleen pelattavaa, sillä se tarvitsee vähintään pisteen sinetöidäkseen paikkansa neljäntenä ja ensi kauden Euroopan liigassa. Alla on kaksi peräkkäistä voittoa vahvoilla peliesityksillä, joten Lillessä voitaneen olla luottavaisin mielin myös viimeisen kierroksen tuloksen suhteen.

Ero perustasossa on Lillen eduksi merkittävä ja motivaatio nostaa vieraiden suursuosikkiasemaa entisestään. Vedonlyöntimarkkina hinnoittelee vierasvoiton todennäköisyyden 75 prosentin tuntumaan, joten vakiossa alipelattu vierasvoitto on sen perusteella kierroksen edullisimpia merkkejä.

13 Brest–Rennes (2)

Ligue1: Brest on päättämässä kauden vahvassa vireessä, kun kolme peräkkäistä voittoa ovat sinetöineet sarjapaikan hyvissä ajoin ennen päätöskierrosta. Viimeksi kaatui laadukkaampi Marseille vieraissa vahvalla peliesityksellä 2–1.

Rennes on sekin esiintynyt loppusuoralla vahvasti ja 2–0-kotivoitto Monacon kustannuksella pitää sen toistaiseksi kiinni Konferenssiliigaan oikeuttavassa sijoituksessa. Viimeisellä kierroksella riittää siis edelleen pelattavaa, mutta muiden kilpakumppanien otteluiden tilanteet voivat toki vaikuttaa asetelmiin päätöskierroksen aikana.

Ero perustasossa ja motivaatiossa nostavat Rennesin vieraskentälläkin noin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvaan suosikkiasemaan. Vakiossa selkeästi alipelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.