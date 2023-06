Nyt se on varmaa: Messi lähtee lätkimään PSG:stä

Lionel Messi lähtee PSG:stä. Hänen arvellaan jatkavan uraansa Saudi-Arabiassa.

Maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi tituleeratun Lionel Messin, 35, ja Ranskan jättiseuran PSG:n tiet eroavat.

Asiasta uutisoivat muun muassa Marca ja La Gazetta dello Sport.

PSG:n päävalmentaja Christopher Galtier kertoi lehdistötilaisuudessa, että lauantain kotiottelu Clermontia vastaan jää Messin viimeiseksi seurassa.

– Minulla on ollut etuoikeus valmentaa maailman parasta pelaajaa. Lauantain ottelu jää hänen viimeisekseen Parc des Princesisillä (PSG:n kotistadionilla).

Messin ja PSG:n välinen sopimus päättyy tähän kauteen. Viime talvena liikkui huhuja, joiden mukaan Messi olisi jatkamassa pariisilaisseurassa, mutta näin ei kuitenkaan käynyt.

Messin aika ranskalaisjätissä oli vaiherikas. Messi voitti kolme Ranskan mestaruutta, mutta menestys jäi laihaksi Mestarien liigassa.

Argentiinalainen on iskenyt 32 maalia PSG:ssä pelaamissaan 74 ottelussa.

Messi juhli maajoukkueen kanssa maailmanmestaruutta viime joulukuussa Qatarissa pelatuissa MM-kisoissa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Messin ura jatkuisi Saudi-Arabiassa, jonka matkailun lähettiläänä hän on toiminut. Asiasta on kertonut muun muassa brittilehti The Guardian. Saudi-Arabian liigassa pelaa jo ennestään Messin vanha kilpakumppani Cristiano Ronaldo.

Saudi-Arabia jahtaa vuoden 2030 jalkapallon MM-kisoja.