Tässä ovat maailman arvokkaimmat futisseurat

Real Madrid on edelleen maailman arvokkain jalkapalloseura.

Jalkapallon arvokkain seura on edelleen Real Madrid, kertoo talousmedia Forbes keskiviikkona julkaisemassa listauksessaan.

Real Madridin ja myös kakkosena olevan Manchester Unitedin arvo on noussut ensimmäisen kerran yli kuuden miljardin dollarin (5,6 miljardia euroa).

Real Madridin arvo on 6,07 miljardia dollaria, jossa kasvua on vuoden takaiseen 19 prosenttia. Manchester Unitedin arvo on kuusi miljardia dollaria, jossa kasvua on peräti 30 prosenttia.

Unitedin raju arvonnousu osuu samaan aikaan, kun yhdysvaltalainen Glazerin perhe on myymässä seuraa. Ostajaehdokkaina ovat qatarilainen sheikki Jassim bin Hamad Al Thani ja brittiläinen miljardööri Jim Ratcliffe.

Forbesin kymmenen arvokkaimman seuran listalla on kuusi Valioliigan seuraa, kaksi Espanjan liigasta, yksi Ranskasta ja yksi Saksasta.

Lisäksi sijalla 22 olevan Newcastlen arvo on noussut huimat 51 prosenttia. Saudiarabialaiseen omistukseen siirtyneen seuran arvo on nyt 794 miljoonaa dollaria.

30 arvokkaimman seuran listalla on myös yksi pääsarjasta kauden päätteeksi pudonnut seura. Valioliigasta pudonneen Leicesterin sijoitus on 23. ja arvo 781 miljoonaa dollaria.