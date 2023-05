Vakio: HJK ja SJK Veikkausliigan kärkiottelussa – Manchester City suosikki Wembleyn finaalissa

Kupongilla on Veikkausliigan lisäksi Englannin FA-cupin ja Saksan cupin loppuottelut sekä Ranskan liigan viimeisen kierroksen pelejä.

1 HJK–SJK (12)

Veikkausliiga: HJK joutui tyytymään hallinnastaan huolimatta 0–0-tasapeliin IFK Mariehamnin vieraana, eikä peliesitys täysin vastannut ennakko-odotuksia. SJK:n vire ei ota laantuakseen. Viime kierroksen 1–0-kotivoitto KuPSista oli sille jo viides peräkkäinen voitto. HJK on edelleen pelivoimassa SJK:ta edellä, mutta vain sinä määrin, että isännät ansaitsevat niukan 45 prosentin suosikkiaseman.

2 KuPS–Haka (1)

Veikkausliiga: KuPS kärsi ensimmäisen tappionsa uuden valmennustiiminsä alaisuudessa hävittyään 0–1 SJK:n vieraana. Haka puolestaan romahti 0–3-tappioon Interin vieraana, ja esitys oli jatkoa jo sitä edeltäneelle heikolle pelille kotikentällä VPS:aa vastaan. Tasoero puhuu selkeästi laadukkaamman KuPSin puolesta, ja kotijoukkue on noin 65 prosentin ennakkosuosikki.

3 AC Oulu–IFK Mariehamn (1)

Veikkausliiga: Oulu ryösti täydet pisteet 2–1-voitolla vieraskentällä FC Lahtea vastaan, vaikkei esiintynyt maalipaikkojen valossa yhtään kotijoukkuetta laadukkaammin. IFK Mariehamn pystyi pitämään HJK:n poissa laadukkailta maalipaikoilta odotettua paremmin ja tasasi pisteet maalittomaan tasapeliin päättyneessä kotiottelussa. Oulu on perustasoeron ja kotiedun turvin lähes 60 prosentin suosikki.

4 KTP–VPS (12)

Veikkausliiga: KTP pelasi yhden kauden parhaista otteluistaan, kun se onnistui hakemaan 2–1-vierasvoiton Honkaa vastaan. Voitto tuli ansaitusti myös maalipaikkoihin nähden. VPS:n peliesitys jäi selkeästi odotuksista, kun vaasalaiset kärsivät kotikentällä ansaitun 0–2-tappion Ilvekselle. KTP on viime kierroksen vahvasta esityksestään huolimatta sarjan vaatimattomimpia ryhmiä ja VPS on vieraskentälläkin niukka suosikki.

5 Ilves-FC Lahti (12)

Veikkausliiga: Ilves pelasi odotuksiin nähden hyvän ottelun haettuaan 2–0-vierasvoiton VPS:sta. Lahti joutui taipumaan aikaisesta johtoasemastaan huolimatta 1–2-tappioon kotikentällä AC Oulua vastaan. Ilves on pelivoimassa noin luokan verran lahtelaisia edellä ja kotikentällä kerran kahdesta voittava suosikki.

6 Manchester C–Manchester U (1)

FA-cup: City pelasi viimeiset kaksi Valioliigan otteluaan selvästi alle odotusten, mutta on varmasti pyrkinyt keventämään fyysistä rasitustaan ennen kauden tärkeimpiä finaaliotteluitaan. United päätti kauden vahvassa vireessä ja nousu Valioliigan neljän parhaan joukkoon oli vahva suoritus. Selkeä ero perustasossa perustelee Cityn hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman myös puolueettomalla Wembelyllä.

7 RB Leipzig–E. Frankfurt (1X)

Saksan cup: Leipzigin vahva kevätvire sinetöi lopulta paikan kolmantena, vaikka peliesitysten valossa rahkeet olisivat voineet riittää parempaankin. Frankfurtin kausi sarjapeleissä jäi hieman odotuksista, mutta monessa eri kilpailussa eteneminen pitkälle vaati veronsa. Leipzig on joukkueista siinä määrin laadukkaampi, että hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on puolueettomallakin kentällä perusteltu.

8 Nice–Lyon (12)

Ligue 1: Nicen kausi ja keskikastin sijoitus on jäänyt ennakko-odotuksista, mutta juuri enempää se ei olisi peliesityksilläänkään ansainnutkaan. Myös Lyonin jääminen toisella kaudella peräkkäin kärkisijojen ulkopuolelle on ollut yllätys. Panokseton ottelu, johon Nice lähtee kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin ennakkosuosikkina.

9 Nantes–Angers (1)

Ligue 1: Nantesin otteet ovat olleet viimeiset viikot varsin vaisuja, mutta sarjapaikan pelastaminen on edelleen mahdollista päätöskierroksen voitolla. Angersin 2–1-kotivoitto Troyesista oli laiha lohtu, sillä putoaminen on ollut jo pitkän aikaa sinetöity. Nantes on suoritustasoltaan vieraita edellä, muta iso ero motivaatiossa nostaa sen päätöskierroksella vielä poikkeuksellisenkin suureksi suosikiksi.

10 Monaco–Toulouse (1)

Ligue 1: Monaco on jäänyt voitoitta kolmesti peräkkäin, mutta sijoitus viidentenä on edelleen mahdollinen päätöskierroksen voitolla. Toulouse on sarjapaikkansa sinetöinyt ja päässyt pelaamaan viimeiset viikot ja kierrokset vailla tulospaineita. Monaco on ainakin papereilla motivoituneempi joukkue ja myös perustasoltaan laadukkaampana noin 65 prosentin suosikki.

11 Auxerre–Lens (1X)

Ligue 1: Sarjanousija Auxerre on turvassa putoamiselta vain kahden pisteen turvin, joten kotivoitto sinetöisi sarjapaikan varmuudella. Lensin kausi ja sijoitus toisena on ylittänyt kaikki odotukset kirkkaasti. Suoritustaso on noussut tällä kaudella tuntuvasti, vaikka tuloksiin on mahtunut myös onnea. Motivaatiotilanteen suosiessa tuntuvasti isäntiä lähdetään otteluun varsin tasaväkisistä ennakkoasetelmista.

12 Troyes–Lille (2)

Ligue 1: Troyes on ollut kiistatta sarjan heikoimpia joukkueita, eikä hyvissä ajoin varmistunutta putoamista voi pitää ansaitsemattomana. Lillellä puolestaan riittää edelleen pelattavaa, sillä se tarvitsee vähintään pisteen sinetöidäkseen paikkansa neljäntenä ja ensi kauden Euroopan liigassa. Ero perustasossa on Lillen eduksi merkittävä ja motivaatio nostaa vieraiden suursuosikkiasemaa entisestään.

13 Brest–Rennes (2)

Ligue 1: Brest on päättämässä kauden vahvassa vireessä. Kolme peräkkäistä voittoa ovat sinetöineet sarjapaikan hyvissä ajoin. Viimeksi selvästi laadukkaampi Marseille kaatui vieraissa 2–1. Rennes on sekin esiintynyt loppusuoralla vahvasti ja 2–0-kotivoitto Monacosta pitää sen toistaiseksi kiinni Konferenssiliigaan oikeuttavassa sijoituksessa. Tasoero ja motivaatio nostavat Rennesin vieraskentälläkin selkeästi yli 50 prosentin suosikiksi.