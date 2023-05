Vakiovihje: Liverpoolin ja Arsenal viikon varmat – Evertonin ottaa pakkovoiton kohtalon ottelussaan

Espanjan La Ligassa taistellaan vielä viimeisistä eurosijoista ja sarjapaikasta.

1 Brentford–Manchester C (12)

Valioliiga: Brentford onnistui kääntämään aikaisen tappioasemansa 3–1-vierasvoitoksi Tottenhamia vastaan. Kokonaisuutena Brentfordin kautta voi pitää jälleen varsin onnistuneena ja kauden päättäminen muutamaa pykälää parempaan sijoitukseen kertoo kehitysaskeleista, joita Thomas Frankin luotsaama joukkue on ottanut ja ottaa todennäköisesti vastaisuudessakin.

City nappasi paikkansa Mestarien liigan finaalissa ja jatkoi kliinisiä esityksiä sunnuntaina 1–0-kotivoittoon päättyneessä sarjapelissä Chelseaa vastaan. Viikolla pelatussa rästipelissä Brightonia vastaan pisteet jaettiin sopuisasti 1–1.

City on pelannut kahden ottelun viikkotahdilla jo pitkään ja rasituksesta on jälleen laskettava pieni haitta vieraille. Brentford haluaa varmasti ottaa kotiyleisönsä edessä mestarin päänahan, mutta selkeä ero perustasossa nostaa Cityn hieman alle 60 prosentin suosikiksi. Vakion peliprosenteissa ei ole suurempaa vääristymää ja panoksettomaan otteluun on syytä varata useampi merkki.

2 Arsenal–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Mestaruusmahdollisuuksien vesittyminen on näkynyt Arsenalin otteissa ulospuhalluksena, kuten viimeksi Forestin vieraana kärsityssä 0–1-tappiossa. Pettymys on valtava niin nuoren joukkueen kuin kannattajienkin keskuudessa, mutta suunta on eittämättä oikea ja moni avainpelaajista vasta yltämässä potentiaalinsa huipulle.

Wolves tasasi viime kierroksella pisteet kotikentällä Evertonia vastaan 1-1, muttei esiintynyt erityisen laadukkaasti odotuksiin nähden. Julian Lopeteguin nimittäminen kesken kauden joukkueen peräsimeen toi toivotun lopputuloksen ja heikoista tuloksistaan huolimatta suhteellisen laadukkaasti jo syyskaudella esiintynyt joukkue sinetöi sarjapaikkansa hyvissä ajoin.

Arsenal halunnee antaa kotiyleisölle kaudelle arvoisensa päätöksen ja on kotikentällä kiistaton 75 prosentin suursuosikki. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Chelsea–Newcastle U (X2)

Valioliiga: Chelsea pelasi viikonloppuna maalipaikkojen valossa kelvollisesti, vaikka kärsi 0–1-tappion Cityn vieraana. Viikkopelissä Unitedia vastaan yritystä ei enää ollut ja 1–4-tappio kuvastaa tarkasti nähtyä tasoeroa.

Newcastle joutui tyytymään hallinnastaan huolimatta 0–0-tasapeliin Leicesteria vastaan, mutta varmisti pisteellä paikkansa ensi kauden Mestarien liigassa. Uusien omistajien odotuksia maltillisempi strategia on kantanut hedelmää, ja Eddie Howe tiimeineen on tehnyt todella kovan tempun nostettuaan Newcastlen suoritustason nykyiselle tasolle.

Joukkueiden kaudesta kertoo se, että Newcastle suorittaa ja pelaa niistä tavoitteista, joista Chelsean odotettiin kamppailevan ennen kautta. Newcastle perusteltu 45 prosentin suosikkiasema Chelsean vieraana motivaatiottomassa pelissä ei olisi tullut kuuloon ennen kauden alkua. Oikein pelattu kohde rasitetaan usein osuvalla X2-yhdistelmällä.

4 Manchester U–Fulham (1)

Valioliiga: United jatkoi voittojen tiellä, kun se kaatoi torstaina Chelsean kotikentällä 4–1. Voitto oli kolmas peräkkäinen ja samalla sementoitui paikka ensi kauden Mestarien liigassa, mitä voi pitää kauden alussa asetettuihin odotuksiin nähden vahvana suorituksena.

Fulham on saanut pelata jo pitkään vapautuneesti, kuten viimeksi 2–2 päättyneessä paikallispelissä Crystal Palacea vastaan. Sarjanousijan sijoittuminen sijalle kymmenen on sekin erittäin kova suoritus Marco Silvan johtamalta joukkueelta ja antaa varmasti itseluottamusta projektin jatkamiselle.

Unitedin haitaksi voi laskea viikolla rästipelistä kertyneen rasituksen, mutta selkeä tasoero sekä kotiyleisön tuki nostavat sen päätöskierroksella lähes seitsemän kertaa kymmenestä voittavaksi suosikikwi. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta vaihtomerkeille löytyy kierroksella isompaakin tarvetta.

5 Southampton–Liverpool (2)

Valioliiga: Southampton joutuu hakemaan ensi kaudella vauhtia sarjaporrasta alempaa, eivätkä esitykset ole missään vaiheessa kautta häikäisseet. Työ ensi kautta varten on jo aloitettu, kun Soton tiedotti viimeisimpänä Swanseaa luotsanneen Russel Martinin ottavan joukkueen vetovastuun kolmen vuoden sopimuksella.

Liverpoolin voittoputki tuli päätökseen, kun se tasasi pisteet kotikentällä Villaa vastaan pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Liverpoolin kariutuminen ulos neljän parhaan joukosta on kova kolaus viime vuosina menestykseen tottuneelle seuralle, mutta samalla asettaa vaatimustason jälleen korkeammalle ensi kauteen lähdettäessä.

Tasoero on vieraiden eduksi kiistaton. Vaikka isännät haluavat varmasti antaa faneilleen parastaan viimeisessä Valioliigan pelissään hetkeen, on lähes 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto oikein pelattuna kierroksen runkomerkkejä.

6 Aston Villa–Brighton (1X)

Valioliiga: Villa pelasi viimeksi vahvan ottelun Liverpoolin vieraana ja ansaitsi pisteensä 1–1-tasapelistä. Voitto viimeisellä kierroksella takaa paikan Konferenssiliigassa, joten panosta riittää loppuun asti.

Brightonin otteluohjelma on tiivis rästipelien takia ja avauskokoonpanoissa kuin peliesitysten laadussakin on nähty vaihtelua. Viikolla pelatussa rästipelissä se esiintyi kelvollisesti, kun pisteet jaettiin Manchester Cityä vastaan 1-1. Samalla varmistui paikka ensi kauden Euroopan liigassa, mikä on kautta kokonaisuutta tarkastellessa erinomainen tulos.

Villa pääsee otteluun fyysisesti tuoreempana ja eurosijoituksen varmistaminen pitää motivaation yllä. Isännät ansaitsevat hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman ja vakiossa niukasti alipelatussa kotivoitossa on rahkeita peli-ideaksi.

7 Leeds U–Tottenham (1)

Valioliiga: Sam Allardycen vaikutus Leedsin peliesityksiin on ollut muutaman pelin otoksella vaatimaton. Viimeisellä kierroksella on pakko voittaa ja toivottava apuja kilpakumppanien pistemenetyksistä.

Tottenhamin esityksistä on paistanut motivaation puute jo pidempään, kuten viimeksi kotikentällä kärsityssä 1–3-tappiossa Brentfordia vastaan. Pelattavaa Tottenhamilla on toki ollut eurosijoituksista ja Konferenssiliigaan pääsyn pitäisi teoriassa motivoida, mutta laadukas joukkue on esiintynyt jo kuukausien ajan varsin ailahtelevasti.

Ero perustasossa on Tottenhamin eduksi niin suuri, että iso korjaus motivaatiostakin tekee isännistä vain niukan 40 prosentin ennakkosuosikin. Tottenhamin laadukkaat yksilöt voivat päästä hyödyntämään vahvuuksiaan, kun isäntien riskitasot ovat tapissa. Vakiossa kotivoitto on jäämässä niukasti alipelatuksi ja pelivalinnassa luotetaan motivaation tuovan tarvittavan eron tulostaululle.

8 Crystal P–Nottingham (12)

Valioliiga: Palace sai Roy Hodgsonin johdolla varmistettua sarjapaikkansa kirkkaasti ja hyvissä ajoin, mutta ensi kaudella projekti palaa jälleen kerran lähtöruutuun. Peliesitykset eivät viime kierroksilla ole jääneet motivaation uupumisesta huolimatta vaisuiksi.

Forestin 1–0-kotivoitto Arsenalista sinetöi viimeistään sarjapaikan, eikä suoritusta voinut pitää kokonaisuutena ansaitsemattomana. Isossa kuvassa Forestin peliesityksissä on nähty runsaasti hajontaa. Vaikka esitykset ovat ajoittain olleet vahvoja, ei sarjapaikan uusimista voi pitää täysin perusteltuna.

Palace saa kauden viimeiseen otteluunsa taakseen kotiyleisön tuen ja suosikkiasema kipuaa 55 prosentin tuntumaan. Tiedossa on todennäköisesti vauhdikas ottelu, jossa tapahtumia riittää kummassakin päässä kenttä joten lapulle päätyvät kummankin joukkueen voitot.

9 Everton–Bournemouth (1)

Valioliiga: Everton joutui tyytymään viime kierroksella 1–1-tasapeliin Wolvesin vieraana, vaikka pelasi odotuksiin nähden vahvan pelin. Joissain skenaarioissa tasapelikin voi riittää sarjapaikan varmistamiseen, mutta voitolla sitä ei vie Sean Dychen ryhmältä kukaan.

Bournemouth on saanut pelata vapautuneesti jo pidempään, eikä 0–1-tappio kotikentällä Manchester Unitedia vastaankaan ollut heikko esitys. Syyskaudella selvästi vaatimattominta futista pelanneen Bournemouthin nousu keskikastin tuntumaan on yksi kauden kovimmista suorituksista ja antaa projektille hyvät lähtökohdat ensi kautta ajatellen.

Motivaatioetu on sarjapaikkansa puolesta pelaavan Evertonin eduksi valtava ja vähintään kuusi kertaa kymmenestä toteutuva suosikkiasema perusteltu. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

10 Leicester–West Ham (1)

Valioliiga: Leicester on ajanut itsensä pakkovoittotilanteeseen ja lisäksi sen on toivottava kilpakumppaniensa menettävän samaan aikaan pisteitä. Viimeisten kierroksen peliesitykset eivät ole antaneet viitteitä todella akuutista pistetarpeesta ja nähtäväksi jää, onnistuuko Dean Smith ulosmittaamaan joukkueestaan riittävästi hyökkäystehoja tosipaikan edessä.

West Hamin kausi Valioliigassa on ollut pettymys, mutta tilanne voisi olla huonompikin, sillä vain reilu kuukausi takaperin Hammers oli vielä mukana putoamistaistossa. Kahden viikon päästä edessä oleva Konferenssiliigan finaali Fiorentinaa vastaan tarjoaa sentään mahdollisuuden päättää kausi positiivisesti.

Leicesterin ollessa pakkovoiton edessä on motivaatiosta laskettava isännille tuntuvasti etua. Suosikkiasema kipuaa koti- ja motivaatio edun turvin noin 50 prosentin tuntumaan. Vakiossa kotivoitto on ohuesti ylipelattu, mutta kestää painotusta varmana.

11 Rayo Vallecano–Villarreal (X2)

La Liga: Rayo on kärsinyt viime aikoina tappioita, mutta vahvan kauden pelanneella joukkueella ei ole ollut otteluissaan enää hetkeen kilpailullista motivaatiota jäljellä. Viikolla kärsitty 1–2-tappio Real Madridin vieraana jatkoi vaisujen esitysten sarjaa.

Villarreal otti tärkeän pistesaaliin kaadettuaan viikonloppuna Gironan vieraskentällä ansaitusti 2–1. Viikkokierroksen 2–0-kotivoitto Cadizista puolestaan tuli hieman onnekkaasti , mutta sementoi entisestään Villarrealin sijoitusta viidentenä.

Villarreal on kiistatta laadukkaampi joukkue ja mahdollisuus yltää viimeiseen Mestarien liigan-paikkaan oikeuttavaan sijoitukseen pitää motivaation edelleen yllä. Ero perustasossa ja motivaatiossa nostavat Villarrealin noin 40 prosentin vierassuosikiksi. Vierasvoittoa on vakiossa pelattu hieman liikaa, mutta lähtökohdat suosivat vieraiden menestystä siinä määrin, ettei sitä sovi jättää rivien ulkopuolelle.

12 Getafe–Osasuna (1)

La Liga: Getafen peliesitys jäi odotuksista, kun se tasasi viikonloppuna pisteet kotikentällä Almeriaa vastaan 1–1. Viikkokierroksen 1–0-vierasvoitto Betisistä toi kuitenkin säilymistä ajatellen elintärkeät pisteet, vaikkei pelitapahtumien kulku täysin vastannutkaan loppulukemia.

Osasuna jäi varsin aseettomaksi kärsittyään 0–3-tappion viikonloppuna Atletico Madridin vieraana. Torstai-illan kotiottelussa peliesitys oli puolestaan kelvollinen, kun Osasuna kaatoi Athleticin 2–0.

Isännät ovat ohuesti putoamisviivan yläpuolella, mutta pistetarve on edelleen akuutti. Osasunalla on toki pelattavaa viimeisen eurosijan tavoittelussa, mutta isäntien uhattuna oleva sarjapaikka on taatusti kovempi motivaattori kauden kahteen viimeiseen otteluun. Getafe lähtee kotiotteluunsa päivää pidempää palautuneena ja ansaitsee lähes kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto naulataan suotuisista lähtökohdista johtuen varmaksi asti.

13 Girona–Betis (12)

La Liga: Sarjanousija Girona hätyyttelee edelleen viimeisiä eurosijoituksia, vaikka kärsi viikonloppuna ansaitun 1–2-tappion Villarrealia vastaan. Viikkokierroksella pisteet jaettiin Celtan vieraana pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1.

Betis tasasi viikonloppuna pisteet paikallisottelussa Sevillaa vastaan 0–0, mutta jäi pelillisesti alakynteen. Viikkokierroksen kotiottelussa tuli 0–1-tappio Getafea vastaan, vaikka maalipaikkojen valossa Betisin vastaavat voittolukemat olisivat olleet selvästi todennäköisempi skenaario.

Betis on joukkueista perustasoltaan edellä, mutta kotietu sekä päivää pidempi palautumisaika viikkopelin jäljiltä kääntävät vaakakuppia Gironan suuntaan. Kummallakin riittää vielä pelattavaa omien eurosijoitustensa sinetöinnin takia ja isännät ansaitsevat noin 40 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.