Lehti: Täyskäännös! Cristiano Ronaldo haluaa jo pois Saudi-Arabiasta

Mundo Deportivon mukaan Cristiano Ronaldo haikailee takaisin Eurooppaan.

Portugalin supertähti Cristiano Ronaldo, 38, kohautti jalkapallomaailmaa vuodenvaihteessa siirtymällä Saudi-Arabian liigaan Al-Nassrin joukkueeseen.

Ronaldo houkuteltiin öljymaahan ennätyksellisellä 200 miljoonan euron vuosipalkalla, mutta nyt mies halajaa jo muualle, kertoo espanjalainen Mundo Deportivo.

Lehden mukaan eläminen Saudi-Arabiassa ja joukkueen arki eivät ole vastanneet Ronaldon odotuksia. Hänet on yllättänyt muun muassa se, että maan infrastruktuuri on kaukana modernin yhteiskunnan tasosta.

Ronaldolla on ollut vaikeutensa Saudi-Arabiassa. Huhtikuussa hän joutui rivon elehtimisensä takia kohun keskelle. Häntä vaadittiin jopa karkotettavaksi maasta.

38-vuotiaan portugalilaisen pinna paloi tuolloin, kun hänen joukkueensa Al-Nassr hävisi mestaruustaiston kannalta tärkeän ottelun vieraskentällä Al-Hilalille lukemin 0–2. Kentältä poistuessaan Ronaldo näytti reagoivan yleisön pilkkahuutoihin kourimalla mielenosoituksellisesti omia haarojaan.

Elämän realiteetit ovat lehden mukaan ajaneet Ronaldon tilanteeseen, jossa hän haikailee paluuta Eurooppaan, vaikka visiitti on kestänyt alle puoli vuotta. Hän on ehtinyt pelata saudijoukkueessa 17 ottelua, joissa on iskenyt 13 maalia. Ronaldon sopimus Al-Nassrin kanssa ulottuu vuoteen 2025.

Myös Lionel Messin on huhuttu siirtyvän ensi kaudeksi Saudi-Arabian liigaan. Hänelle on tiettävästi tarjottu Ronaldon tienestejäkin hurjempaa tiliä – 400 miljoonan euron vuosipalkkaa.