Vakio: Liverpool viikon runkovarma – Evertonilla kohtalon ottelu

Espanjan La Ligassa taistellaan vielä viimeisistä eurosijoista ja sarjapaikasta.

1 Brentford–Manchester C (12)

Valioliiga: Brentford onnistui kääntämään aikaisen tappioasemansa 3–1-vierasvoitoksi Tottenhamia vastaan. City nappasi paikkansa Mestarien liigan finaalissa ja jatkoi kliinisiä esityksiä sunnuntaina 1–0-kotivoittoon päättyneessä sarjapelissä Chelseaa vastaan. City joutuu urakoimaan rästipelejä myös kuluvalla viikolla, mutta on päätöskierroksellakin lähes 60 prosentin vierassuosikki.

2 Arsenal–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Mestaruusmahdollisuuksien vesittyminen on näkynyt Arsenalin otteissa ulospuhalluksena, kuten viimeksi Forestin vieraana kärsityssä 0–1-tappiossa. Wolves tasasi pisteet kotikentällä Evertonia vastaan 1–1, muttei esiintynyt erityisen laadukkaasti. Arsenal halunnee antaa kotiyleisölle arvoisensa päätöksen ja on kotikentällään kiistaton suursuosikki.

3 Chelsea–Newcastle U (X2)

Valioliiga: Chelsea pelasi maalipaikkojen valossa kelvollisesti, vaikka kärsi 0–1-tappion Cityn vieraana. Newcastle on etenemässä ensi kauden Mestarien liigaan, mutta pistemenetyksiin ei ole kahdessa viimeisessä matsissa varaa. Joukkueiden kaudesta kertoo se, että Newcastle suorittaa ja pelaa niistä tavoitteista, joista Chelsean odotettiin kamppailevan ennen kautta. Newcastle perusteltu suosikkiasema Chelsean vieraana ei olisi sekään tullut alkukaudesta kuuloonkaan.

4 Manchester U–Fulham (1)

Valioliiga: Kaksi viimeisintä voittoa ovat pitäneet Unitedin hyvissä asemissa joukkueen puolustaessa paikkaansa neljäntenä. Fulham on saanut pelata jo pitkään vapautuneesti, kuten viimeksi 2–2 päättyneessä paikallispelissä Crystal Palacea vastaan. United rasittuu viikolla rästipelissä, mutta on päätöskierroksella lähes seitsemän kertaa kymmenestä voittava suosikki.

5 Southampton–Liverpool (2)

Valioliiga: Southampton joutuu hakemaan ensi kaudella vauhtia sarjaporrasta alempaa, eivätkä esitykset ole missään vaiheessa kautta häikäisseet. Liverpoolin voittoputki tuli päätökseen, kun se tasasi pisteet kotikentällä Villaa vastaan pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1. Tasoero on vieraiden eduksi kiistaton ja lähes 70 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto kierroksen runkomerkkejä.

6 Aston Villa–Brighton (1X)

Valioliiga: Villa pelasi viimeksi vahvan ottelun Liverpoolin vieraana ja ansaitsi pisteensä 1–1-tasapelissä. Brightonin otteluohjelma on tiivis rästipelien takia, ja niin avauskokoonpanoissa kuin esitysten laadussakin on nähty vaihtelua. Viimeisin 3–1-kotivoitto Southamptonista oli odotetun vahva esitys. Villa pääsee otteluun fyysisesti tuoreempana ja on hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

7 Leeds U–Tottenham (1)

Valioliiga: Sam Allardycen vaikutus Leedsin peliesityksiin on ollut muutaman pelin otoksella vaatimaton, ja kaikki on jäämässä viimeisen kierroksen varaan. Tottenhamin esityksistä on paistanut motivaation puute jo pidempään, kuten myös viimeksi kotikentällä kärsityssä 1–3-tappiossa Brentfordia vastaan. Ero perustasossa on Tottenhamin eduksi niin suuri, että iso korjaus motivaatiostakin tekee isännistä korkeintaan marginaalisen ennakkosuosikin.

8 Crystal P–Nottingham (12)

Valioliiga: Palace sai Roy Hodgsonin johdolla varmistettua sarjapaikkansa kirkkaasti, mutta ensi kaudella projekti palaa jälleen kerran lähtöruutuun. Forestin 1–0-kotivoitto Arsenalista sinetöi viimeistään sarjapaikan, eikä saavutusta voi pitää kokonaisuutena ansaitsemattomana. Palace lähtee kauden viimeiseen kotiotteluunsa hieman yli 50 prosentin suosikkina, mutta ottelusta on syytä odottaa tapahtumarikasta kummassakin päässä kenttää.

9 Everton–Bournemouth (1)

Valioliiga: Everton joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Wolvesin vieraana, vaikka pelasi odotuksiin nähden vahvan pelin. Bournemouth on saanut pelata vapautuneesti jo pidempään, eikä 0–1-tappio kotikentällä Manchester Unitedia vastaankaan ollut heikko esitys. Motivaatioetu on sarjapaikkansa puolesta pelaavan Evertonin eduksi valtava ja vähintään kuusi kertaa kymmenestä toteutuva suosikkiasema perusteltu.

10 Leicester–West Ham (1)

Valioliiga: Leicester pelaa sarjapaikkansa puolesta. Kaksi peräkkäistä tappiota ennen maanantaina päättyvää kierrosta ovat tehneet tilanteesta tukalan. West Hamin kausi on ollut pettymys, mutta tilanne voisi olla huonompikin. Viimeksi tuli ansaittu 3–1-kotivoitto putoamiskurimukseen joutuneesta Leedsistä. Leicesterin on pakkovoiton edessä ja motivaatiosta laskettava selkeä etu, joten kotivoitto toteutuu noin kerran kahdesta.

11 Rayo Vallecano–Villarreal (X2)

La Liga: Rayo on kärsinyt viime aikoina tappioita, mutta vahvan kauden pelanneella joukkueella ei ole ollut otteluissa kilpailullista motivaatiota hetkeen. Villarreal otti tärkeän pistesaaliin, kun se kaatoi Gironan vieraskentällä ansaitusti 2–1. Villarreal on kiistatta laadukkaampi joukkue ja tavoitteet eurosijoitusten tavoittelussa oikeuttavat suosikkiasemaan vieraskentälläkin.

12 Getafe–Osasuna (1)

La Liga: Getafen peliesitys jäi odotuksista, kun se tasasi pisteet kotikentällä Almeriaa vastaan 1–1. Osasuna jäi sekin varsin aseettomaksi kärsittyään 0–3-tappion Atletico Madridin vieraana. Isännät ovat ohuesti putoamisviivan yläpuolella, mutta pistetarve on edelleen akuutti. Koti- ja motivaatioetu nostavat Getafen niukaksi suosikiksi.

13 Girona–Betis (12)

La Liga: Sarjanousija Girona hätyyttelee edelleen viimeisiä eurosijoituksia, vaikka kärsi viikonloppuna ansaitun 1–2-tappion Villarrealia vastaan. Betis tasasi pisteet paikallisottelussa Sevillaa vastaan 0–0, mutta jäi pelillisesti alakynteen. Betis on joukkueista perustasoltaan edellä, mutta kotietu sekä päivää pidempi palautumisaika viikkopelin jäljiltä tasoittavat joukkueiden voiton todennäköisyydet hyvin lähelle toisiaan.