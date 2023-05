Kommentti: Selittelyn kulttuuri myrkytti Turun Palloseuran – menestyksestä on aivan turha haaveilla

Sisäsiittoisuus ja loputon selittely upottavat TPS:n miesten jalkapallojoukkueen täysin, kirjoittaa Janne Oivio.

Muistatteko vielä Turun Palloseuran? Siis sen jääkiekko- ja salibandyseuran, jossa joskus muinoin pelattiin vielä hyvällä menestyksellä jalkapalloakin.

Ei hätää, jos ei heti soita kelloja – ei sitä kukaan muukaan pian muista. Niin karmeaan alennustilaan on TPS:n miesten edustusjoukkue ajettu.

Seuran nykytilasta kertoo kaiken vilkaisu 2010-lukuun. TPS taantui viime vuosikymmenen puolivälissä kauniisti sanottuna hissiseuraksi. Kaudesta 2015 lähtien se on pelannut Ykkösessä kuusi kautta ja Veikkausliigassa kaksi.

Vuosi sitten TPS vietti satavuotisjuhliaan Ykkösessä, kaukana liigasta tai Euroopasta. Se on tätä nykyä divariseura, joka käy välillä liigassa epäonnistumassa.

Juuri nyt TPS taistelee Ykkösessä putoamista vastaan sarjan ylivoimaisesti suurimmalla budjetilla.

Miten näin saattoi käydä?

Juurisyy on raha. TPS sai 2000-luvulla nauttia hetken poikkeuksellisesta rahoituksesta, kiitos Seppo Sairasen miljoonainvestoinnin.

Junioritoiminta kukoisti, ja edustusjoukkueen lihottaminen isoilla nimillä toi hetkeksi menestystäkin.

Ongelmat alkoivat, kun Sairanen sulki setelitykin. TPS joutui sopeutustoimiin, mutta suurin ongelma oli – ja on yhä – loputon selittelyn kulttuuri ja sisäsiittoisuus.

TPS:n toiminnan modus operandi tuntuu olevan, että aijaijai ja voivoivoi kun ei ole enää rahaa.

Turussa on unohtunut, että Ykkösessä TPS:n pelaajabudjetti on aina ollut joko suurin tai suurimpien joukossa. Tällä kaudella Tepsin 290 000 euron pelaajabudjetti on lähes kaksinkertainen tai yli verrattuna kaikkiin muihin paitsi Jaroon. Rahaa on veikkausliigaseuroihin nähden vähän, mutta kilpailijoilla on vielä vähemmän. Silti TPS riutuu.

Vielä vuosituhannen alussa TPS oli kasvattajana Suomen malliseuroja. Lukas Hradecky, Moisanderin ja Riskin veljekset, Jere Uronen, Kasper Hämäläinen ja lukemattomat muut nousivat huipulle.

Enää ei Turusta tule juuri suurlahjakkuuksia, ja parhaat jättävät Turun nopeasti taakseen. Superlupaus Niklas Pyyhtiä, jonka suku on umpitepsilästä, lähti juoksujalkaa Honkaan, kun tilaisuus aukeni.

Henrik Moisander Interin paidassa oli tepsiläisille kova kolaus, mutta toiminnan herättäjäksi siitä ei ollut.

TPS:ssa haukottiin henkeä, kun ytimiään myöten tepsiläinen Henrik Moisander valitsi taannoin uransa päätepysäkiksi naapuriseura Interin. Ennenkuulumatonta joskus muinoin, arkipäivää nykyisin.

TPS:n nykyjohto on käynyt vastaiskuun yrittämällä tukehduttaa kannattajat pehmoiseen nostalgiaan – ja epäonnistunut traagisesti. Osa omista kasvateista palaa yhä kotiin, mm. Hämäläinen ja viimeisimpänä Riku Riski, mutta nämä paluut ovat kuin yrittäisi puhaltaa tulessa olevaa öljynporauslauttaa sammuksiin.

Valmentajiksi on värvätty milloin seuran omat pojat Jonatan Johansson tai Marko Rajamäki, kumpikin harvoja edes hitusen seuran nykyisen tiiviin sisäpiirin ulkopuolelta, ja silti niin läheltä. Parhaillaan seuraa valmentaa taas lankoja tiukasti käsissään pitävä urheilujohtaja Mika Laurikainen.

Pitkän linjan tepsiläisen otti talvella uudelleen valmennusvastuun ja jatkaa myös urheilujohtajan tehtäviä. Se on iso ruutu yhdelle miehelle.

Laurikaisen tukena on muita tepsiläisiä, mutta kovin vähän ravistelijoita. Kun ongelmat iskevät, katsotaan aina sisäänpäin, ei ulos.

Jonatan Johansson oli TPS:n juhlakauden epäonnistumisen syntipukki.

Sisäänpäinlämpiävyys toimii, jos reservissä on kouliintuneita huippuammattilaisia. TPS:n organisaatiokarttaa tutkaillessa löytää pelikavereita, tutun tuttuja ja sukulaisia.

Ja kun epäonnistumisia tulee, syylliset haetaan aina tiukan sisäpiirin ulkopuolelta. Juhlakauden epäonnistuminen kaadettiin tylysti Johanssonin niskaan. Johansson kelpasi pian takaisin Glasgow Rangersiin.

Hallitus siunaa tasaisin väliajoin kootut selitykset. Sitten jatketaan taas enemmän tai vähemmän samalla porukalla, koska eihän mitään ole tehtävissä, kun rahaa ei ole. Se, että muilla on vielä vähemmän, ei käy selitykseksi lopettaa selittelyä.

Viime aikoina seuraväen ja kannattajien turhautuminen on vihdoin alkanut kiehua yli. Nostalgia ei enää riitä.

Jossain mättää pahasti. Uskaltaako Turussa kukaan unohtaa menneisyyttä ja ravistella nykytilaa? Sitä ennen menestyksestä on turha haaveilla.