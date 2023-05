Video: Heikki, 74, teki melkoisen tempun

Heikki Räisänen on todellinen ikämies.

Suomessa ikämiessarjojen ikäraja on normaalisti 35 vuotta. Tämä viesti ei selvästikään ole tavoittanut Heinolan Palloilijoiden Heikki Räisästä. Hänen syntymävuotensa on 1949, eli ikää on jo 74 – tuplasti ikämiesrajan verran.

Räisänen kunnostautui maalinteossa viikonlopun Kutosen ottelussa HP-47:n ja IK Liljendalin välillä. Räisänen ampui osumansa kylmänviileästi rangaistuspotkusta.

Hän harhautti maalivahdin aavistamaan väärään suuntaan ja sijoitti konkarin viileydellä pallon tyhjänä ammottaneeseen alanurkkaan.

Viime kaudella Räisänen teki heinolalaisille kaksi maalia 13 ottelussa.

Palloliiton verkkosivujen mukaan Räisänen pelaa HP-47:n jalkapallojoukkueen lisäksi seuran futsaljoukkueessa Futsal-Kolmosessa.

HP-47 voitti ottelun 5–1. Joukkueen muista osumista vastasi neljän maalin mies Seyawash Masudi.

Voittonsa ansiosta HP-47 on Kutosen lohko 9:n kärkipaikalla.

Artikkelia on korjattu klo 14.33. HP-47 pelaa Kutosessa.