Vakio: ManUn vierasvoitto kierroksen varmoja – roimasti ylipelatusta Fulhamista ohipeli

Seitsemän peräkkäistä voittoa ottaneen Liverpoolin saumat neljän parhaan joukkoon ovat yhä elossa.

1 Liverpool–Aston Villa (1)

Valioliiga: Liverpool nappasi jälleen täyden pistesaaliin, kun se kaatoi maanantaina Leicesterin vieraskentällä 3–0. Voitto oli jo seitsemäs peräkkäinen ja hurja tahti on pitänyt Liverpoolin mahdollisuudet edetä neljän parhaan joukkoon edelleen elossa.

Viimeisiä eurosijoja tavoitteleva Aston Villa otti ison voiton, kun se kaatoi kotikentällä Tottenhamin lopulta maalipaikkoihin nähden reilusti 2–0. Villan hurja kevätkausi on nostanut sen ansaitusti mukaan taisteluun eurosijoista ja joukkueella voi olla mielenkiintoinen tulevaisuus edessään Unai Emeryn jatkaessa joukkueen valmentajana.

Tasoero on Liverpoolin eduksi selkeä ja noin kuusi kertaa kymmenestä toteutuva suosikkiasema perusteltu. Kotivoitto nauttii vakiossa hieman todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta laadukkaampi Liverpool säilyy riveissä varmana hieman ylipelattunakin.

2 Bournemouth–Manchester U (2)

Valioliiga: Bournemouth kärsi selvästi odotuksia selkeämmän 0–2-tappion Crystal Palacen vieraana. Bournemouthin nousu niin tulosten kuin peliesitysten valossa hakee suorituksena vertaistaan tämän kauden Valioliigassa, eikä ulospuhallus kauden viimeisissä otteluissa olisi yllätys.

United palasi kahden peräkkäisen tappion jälkeen voittokantaan kaadettuaan kotikentällä Wolvesin 2–0. Panokset ovat tapissa kauden viimeisillä kierroksilla ja Unitedilla on varsin hyvät mahdollisuudet pitää kiinni paikastaan neljän parhaan joukossa.

Bournemouthilla ei ole enää kilpailullista panosta, mikä paistoi myös viime kierroksen peliesityksestä. Unitedilla pelattavaa riittää ja motivaatioetu sekä selkeä tasoero perustelevat hieman yli 60 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu United kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Wolverhampton–Everton (X2)

Valioliiga: Wolves jäi täysin aseettomaksi, kun se kärsi 0–2-tappion Manchester Unitedin vieraana. Heikko peliesitys motivoitunutta ennakkosuosikkia vastaan ei toki tullut yllätyksenä, kun Wolves on oman sarjapaikkansa jo varmistanut.

Everton pelasi viimeksi kelpo ottelun, vaikka joutuikin taipumaan 0–3-tappioon kotikentällä Cityä vastaan. Sean Dychen luotsaama Everton on kuitenkin edelleen täpärästi putoamisviivan yläpuolella ja mahdollisuudet säilymiseen suotuisat.

Isännät esiintyvät viimeistä kertaa kotiyleisölle tällä kaudella, mutta Evertonin panokset ovat tapissa sarjapaikan suhteen. Wolves on kotiedun turvin vain marginaalinen ennakkosuosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinnaksi nousee motivoituneet Evertonin yltäminen vähintään pisteeseen.

4 Fulham–Crystal Palace (X2)

Valioliiga: Fulham jatkoi kelpo esityksiään kaadettuaan vieraissa samalla putoamiselleen sinetin saaneen Southamptonin 2–0. Sarjanousija Fulhamin eteneminen kymmenen parhaan sakkiin on yksi kuluvan kauden tarinoista, vaikka peliesitysten valossa sijoituksen kuuluisi olla hieman maltillisempi.

Palace esiintyi selvästi yli odotusten, kun se voitti kotikentällä Bournemouthin 2–0. Kauden loppusuoralla huippuvireeseen äitynyt Eberechi Eze iski jälleen kahdesti ja herättää varmasti kiinnostusta myös isommissa seuroissa jo kesän siirtoikkunassa.

Kummallakaan joukkueella ei ole enää kilpailullista panosta, ja paikallisotteluasetelma lienee ainut sytyttävä tekijä ottelussa. Fulham on ottelussa niukka 38 prosentin suosikki. Vakiossa isännät nauttivat hurjaa kannatusta, joten kotivoiton ohittaminen on yksi kierroksen edullisimmista pelivalinnoista.

5 Nottingham–Arsenal (2)

Valioliiga: Forest pelasi 2–2-tasapelin Chelsean vieraana ja esiintyi loppulukemiin oikeuttavalla tavalla. Forestin otteissa on riittänyt kauden aikana runsaasti hajontaa, mutta tällä hetkellä se on säilyttämässä sarjapaikkansa täpärästi.

Arsenal kärsi tylyn 0–3-tappion Brightonia vastaan ja samalla vesittyivät viimeisetkin haaveet mestaruudesta. Pettymys on nuorelle joukkueelle suuri ja on täysin mahdollista, että lopputuloksesta huolimatta loistava kausi päättyy ulospuhallukseen.

Forest on ainakin paperilla motivoituneempi, mutta ero perustasossa nostaa Arsenalin noin kuusi kertaa kymmenestä voittavaksi suosikiksi. Motivaatiotilanne vaikeuttaa ottelun arvioimista, mutta vakiossa niukasti alipelattu Arsenal kelpaa ainakin pienissä järjestelmissä varmaksi.

6 Bayern München–RB Leipzig (1)

Bundesliiga: Bayern etenee kolmen peräkkäisen voiton sarjassa. Viimeisin tuli Schalken kustannuksella 6–0. Kauteen on mahtunut monenlaista turbulenssia, mutta vire on löytynyt ratkaisevalla hetkellä ja mestaruus näyttää matkaavan jälleen Müncheniin.

Leipzig on löytänyt sekin parhaan vireensä myös kauden loppusuoralla, ja 2–1-kotivoitto Werder Bremenistä oli kolmas peräkkäinen. Leipzig kamppailee tiukasti paikasta neljän parhaan joukkoon ja kesäkuussa edessä on myös cupin finaali Frankfurtia vastaan, joten kausi on jo tässä vaiheessa täyttämässä odotuksia.

Bayern taistelee mestaruudesta ja Leipzig paikastaan neljän sakissa. Selkeä ero perustasossa sekä kotietu pitävät Bayernin noin 60 prosentin suosikkina. Kotivoitto on kerännyt vakiossa hieman liikaa kannatusta, mutta selkeää ennakkosuosikkia ei sovi jättää ulos riveistä ja vaihtomerkeille löytyy edullisempaakin käyttöä.

7 Hoffenheim–Union Berlin (1)

Bundesliiga: Hoffenheim tarvitsee edelleen pisteitä sarjapaikkansa varmistamiseen. Viimeksi tuli kirvelevä 1–2-tappio Wolfsburgin vieraana, vaikka ottelu oli maalipaikkojen valossa Hoffenheimilta oikein kelvollinen suoritus.

Union Berlin piti pintansa neljän parhaan joukossa voitettuaan suoran kilpakumppaninsa Freiburgin kotikentällä 4–2. Unionin eteneminen Mestarien liigaan olisi iso pommi, eikä otteluohjelma kahden viimeisen kierroksen osalta ole haastavimmasta päästä.

Kummallakin joukkueella riittää edelleen pelattavaa. Joukkueiden tasoero ei ole vieraiden hyväksi niin suuri kuin sarjatilanne antaa ymmärtää. Epäonnisesti putoamiskurimuksessa oleva Hoffenheim on kotiedun turvin niukka suosikki. Kotivoitto on jäämässä kohteessa selvästi alipelatuksi ja rohkeimmat luottavat Hoffenheimin hyvien esityksien näkyvän viimein myös tulostaululla.

8 Werder Bremer–FC Köln (12)

Bundesliiga: Werder Bremer on melko turvallisesti keskikastissa, vaikka paperilla sarjapaikka ei ole vielä sinetöity. Alla on kolme peräkkäistä tappiota, mutta pisteittä jääminen ei ole merkittävästi hetkauttanut säilymismahdollisuuksia.

FC Köln on sarjapaikkansa sinetöinyt, kun sillä on alla kaksi peräkkäistä voittoa Herthasta ja Leverkusenista. Viime kierroksen kotiottelussa Herthaa vastaan Köln ei antanut vieraille mahdollisuuksia pisteisiin napattuaan selkeän 5–2-voiton.

Köln on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta merkittävästä tasoerosta ei ole kyse. Werder nauttii kotiedusta ja haluaa varmasti varmistaa sarjapaikan kotiyleisön edessä. Kotietu kallistaakin vaakakuppia niin, että isännät lähtevät otteluun marginaalisina ennakkosuosikkeina. Vakiossa oikein pelattuun kohteeseen on syytä varata useampi merkki.

9 Schalke 04–E. Frankfurt (X2)

Bundesliiga: Schalke kärsi viimeksi tylyn 0–6-tappion kotikentällä Bayernia vastaan, eikä joukkueiden välisestä tasoerosta jäänyt epäselvyyttä. Sarjapaikan säilyttäminen on viime kierrosta edeltäneiden kelpo esitysten takia edelleen saavutettavissa.

Frankfurt palasi pitkästä aikaa voittokantaan, kun se kaatoi Mainzin 3–0. Myös peliesitys oli pitkästä aikaa selvästi odotuksia laadukkaampi. Mahdollisuudet viimeisille eurosijoille ovat äärimmäisen ohuet, mutta viime kierroksen peliesitys antoi pieniä lupauksia loppukiristä.

Tasoero on vieraiden eduksi selkeä ja noin 40 prosentin suosikkiasema perusteltu. Vakiossa Schalke on pelattu härskisti vastaavaan suosikkiasemaan, joten kotivoiton ohitus on tässä kohdin ainoa looginen pelivalinta.

10 Hertha BSC–VfL Bochum (X2)

Bundesliiga: Herthan 2–5-tappio FC Kölnin vieraana romahdutti säilymisen mahdollisuudet lopullisesti. Voitot lopuista otteluista sekä suotuisat tulokset muista peleistä näyttää liian epätodennäköiseltä skenaariolta.

Bochum taas otti tärkeän 3–2-voiton kotikentällä Augsburgia vastaan ja on nyt sarjataulukossa ensimmäisen säilyjän paikalla. Työteliään joukkueen otteluohjelma on ollut todella haastava kauden viimeisillä kierroksilla, mutta mahdollisuudet säilymiseen ovat kohtalaiset.

Isännät ovat pakkovoiton edessä ainakin paperilla, mutta täydellisen romahduksen mahdollisuuskin on olemassa, mikäli ottelu lähtee varhain väärille raiteille. Bochumille voisi kelvata ottelusta tasapelikin. Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa ja isännät ansaitsevatkin noin 40 prosentin suosikkiaseman. Runsas rastitus on paikallaan oikein pelatussa ja todennäköisyyksiltään ympäripyöreässä ottelussa.

11 Athletic–Celta (1)

La Liga: Athletic kärsi tylyn 1–5-tappion Villarrealiin vieraana, vaikka ottelu eteni loppulukemia tasaväkisimmissä merkeissä. Myös isossa kuvassa Bilbao olisi ansainnut peliesityksillään enemmän pisteitä, mutta selkeän vastuun maalinteosta ottavan ykköshyökkääjän puute on syönyt tehoja.

Celta kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun se hävisi kotikentällä Valencialle 1–2. Myös peliesitykset tappiollisten tulosten takana ovat olleet odotettua apeampia. Putoajaksi Celtasta ei enää ole ja muutama lisäpiste kauden viimeisiltä kierroksilta sinetöinee sarjapaikan.

Kumpikaan joukkue ei ole täysin vailla panosta, mutta isäntien eurotavoitteet ovat paperilla selkeämmät. Athletic on myös joukkueista laadukkaampi ja noin 58 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on kerännyt reilusti todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta pienissä järjestelmissä painottaisin edelleen kotivoittoa.

12 Almeria–Mallorca (1)

La Liga: Almeria kärsi täysin ansaitun 1–3-tappion Osasunan vieraana. Pistesaldoa on verrattain heikoista esityksistä huolimatta kertynyt sen verran, että säilyminen näyttää melko todennäköiseltä.

Mallorca esiintyi kotiottelulleen tyypillisen vahvasti, kun se otti ansaitun 1–0-voiton Cadizista. Odotuksiin nähden vahvasti sujunut kausi tietää sitä, että Baleaarien pääsaarella pelataan La Ligaa myös ensi kaudella, joten katseet alkavat varmasti hiljalleen kääntyä jo ensi kautta kohden.

Mallorca on kiistatta joukkueista laadukkaampi, mutta motivaatioetu puhuu isäntien puolesta. Almerian niukka 40 prosentin kotisuosikkiasema on perusteltu. Kotivoiton kannatus on vakiossa koholla, mutta kotivoittoa selvästi puoltavista lähtökohdista sitä on varaa painottaa riveissä myös hieman ylipelattuna.

13 Barcelona–Real Sociedad (X2)

La Liga: Barcelona pääsi juhlimaan viime kierroksella seurahistoriansa 27. mestaruutta kaadettuaan paikallisottelussa Espanyolin 4–2. Mestarin materiaalissa riittää leveyttä ja kauden viimeisissä otteluissa vastuuta jaetaan todennäköisesti pienemmästä peliajasta nauttineille pelaajille.

Real Sociedad puolustaa paikkaansa neljän parhaan joukossa. Viimeksi pisteet tasattiin Gironaa vastaan 2–2, vaikka maalipaikkojen valossa kotivoitto olisi ollut oikeampi lopputulos. Real Sociedadin eteneminen Mestarien liigan lohkovaiheeseen olisi sille todella arvokas saavutus, joten asennetta ja motivaatiota ei tarvitse kauden loppurutistukseen etsiä.

Barcelonalla ei ole ottelussa enää kilpailullista panosta, mutta selkeä tasoero sekä etenkin kotiyleisön tuki tekevät isännistä noin 55 prosentin ennakkosuosikkeja. Vakiossa kotivoitto on keräämässä odotetun ronskin kannatuksen, joten ohipeli mestaruuden varmistaneesta Barcelonasta kelpaa hyvin pelivalinnaksi.