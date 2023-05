Jalkapallolegenda sai arvoisensa hautapaikan.

Jalkapallofanit pääsevät osoittamaan kunnioitustaan viime joulukuussa kuolleelle Pelelle, sillä brasialaistähden hautapaikka avautui maanantaina yleisölle Santosissa.

Maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi arvioitu Pele lepää kullatussa hautaholvissa, jota vartioi kaksi pelaajalegendaa esittävää patsasta.

– Paikka ylitti odotukseni. Se on todella kaunis, kertoi liikemies Ronaldo Rodrigues, joka oli ensimmäisten joukossa vierailemassa hautapaikalla.

Hän toivoi, että turistit ympäri maailman ottavat hautapaikan matkakohteekseen ja muistavat suurpelaajan uraa ja elämää. Alkuun kävijämäärä on rajoitettu 60:een päivässä, ja vierailu pitää varata etukäteen.

Pele on haudattu 14-kerroksiseen mausoleumiin Memorial Necropole Ecumenicaan, jonka Guinnessin ennätysten kirja on listannut maailman korkeimmaksi hautausmaaksi.

Kullattu hauta on keskellä noin 200 neliömetrin kokoista, tekonurmella päällystettyä aluetta. Muistomerkin sivuille on kuvattu Pelen tuhannes maali ja hänen tavaramerkkinsä, maalin tuulettaminen nyrkki pystyssä.

Pele, oikealta nimeltään Edson Arantes do Nascimento, on ainoa jalkapalloilija, joka on voittanut MM-kultaa kolmesti. Hän johdatti Brasilian maailmanmestariksi vuosina 1958, 1962 ja 1970.

Pele kuoli syöpään 82-vuotiaana 29. joulukuuta.

Aikuisuransa aikana taiturimainen Pele teki lähes 1 300 maalia seurajoukkueidensa Santosin ja New York Cosmoksen sekä Brasilian maajoukkueen riveissä. Lähteistä riippuen maaliluvuksi ilmoitetaan yleensä 1 283, 1 281 tai 1 279 osumaa.

Pelen poika Edinho kertoi hautapaikalla, että hänen perheensä toipuu yhä Pelen menetyksestä.

– Olemme myös hyvin ylpeitä ja iloisia siitä lämmöstä, jota meitä kohtaan on osoitettu, Edinho sanoi.

Pelen hautapaikka on alle kilometrin päässä Vila Belmirosta, stadionista, jolla Pele pelasi valtaosan urastaan.