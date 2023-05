Vakio: ManU tarvitsee yhä kipeästi pisteitä – Aston Villan kotivoitto jäämässä alipelatuksi

Hurjassa kevätvireessä porskuttavan milanolaisjoukkue Interin ja Veikkausliigassa hyvin aloittaneen SJK:n kotivoitot nousevat viikon varmoiksi.

1 HJK–Inter (1X)

Veikkausliiga: HJK kärsi kauden avaustappion KuPSin vieraana 1–2. Myös peliesitys oli selvästi odotuksia heikompi. Tiistain vierasottelua KTP:ta vastaan HJK ehti johtaa jo kahdella maalilla, mutta päättyi lopulta 3–3-lukemiin. HJK on kärsinyt runsaista poissaoloista, mutta niiden taakse selvästi muita joukkueita pelaajamateriaaliltaan laadukkaampi ryhmä ei voi paeta.

Interin pääsi kahden viikon tauon jälkeen tositoimiin, kun se kärsi pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–2-tappion SJK:n vieraana. Kotikentän remontti on evännyt Interin alkukauden kotiottelut ja myös vierasottelun Lahtea vastaan siirryttyä oli pelituntuma varmasti viime kierroksella jossain määrin puutteellinen.

HJK on kiistatta laadukkaampi joukkue ja viikkopelin rasituksesta huolimatta noin 59 prosentin suosikki. Kotivoitto on kerännyt vakiossa selvästi runsaampaa kannatusta ja kohteeseen on syytä varata vähintään vaihtomerkki alipelatulle tasapelille.

2 SJK–Ilves (1)

Veikkausliiga: SJK jatkoi vahvoja otteitaan, kun se kaatoi Interin kotikentällä 2–1. Voitto tuli myös maalipaikkoihin nähden ansaitusti. Seinäjokisten puolustuspeli on toiminut alkukaudesta erinomaisesti ja nyt viime otteluissa myös ensimmäisillä kierroksilla uupuneita hyökkäystehoja on alkanut löytyä mukavasti.

Ilveksen alkukauden otteet eivät ole vakuuttaneet, vaikka pisteitä on kertynyt kohtalaisesti. Viimeksi aikainen johtoasema kääntyi ansaituksi 1–2-tappioksi kotikentällä AC Oulua vastaan ja maksoi avainpelaaja Petteri Pennasen ulosajon.

SJK on joukkueista noin luokkaa laadukkaampi ja kotikentällä noin 55 prosentin suosikki. Kotivoitto on kerännyt vakiossa hieman todennäköisyysarviota runsaamman kannatuksen, mutta lähtökohdat suosivat niin selvästi isäntien menestystä, että vaihtomerkkien käyttäminen ei kohteessa inspiroi.

3 AC Oulu–VPS (1)

Veikkausliiga: AC Oulu nousi viikonloppuna Ilvestä vastaan vieraissa vaikeuksien kautta komeaan 2–1-voittoon. Viikkokierroksella joukkue joutui kuitenkin taipumaan kotikentällä 0–2-tappoon KuPSia vastaan jääden myös maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi.

VPS pääsi juhlimaan kauden avausvoittoaan, kun IFK Mariehamn kaatui kotikentällä kelpo esityksen päätteeksi 2–1. Vepsun alkukautta ovat sävyttäneet loukkaantumiset ja alkukaudesta vammoja kärsinyt Tyler Reid loukkasi jälleen itseään viime kierroksella. Reidin lisäksi sivussa on pelikieltoa kärsivä Robert Savio. Kaksikon puuttuminen on selkeä heikennys Vepsun iskukykyyn.

Oulu rasittui viikolla pelatussa rästipelissä, mutta ansaitsee silti kotikentällä noin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan kohteessa varmaksi.

4 Manchester U–Wolverhampton (1)

Valioliiga: United kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään sunnuntaina West Hamin vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. Kova ottelurasitus sekä osin sen aiheuttamat loukkaantumiset ovat syöneet Unitedin iskukykyä, mutta nyt se on saanut levätä viikon ensimmäistä kertaa lähes koko kevätkaudella.

Wolves piti jälleen pisteet kotikentällään, vaikkei varsinaisesti dominoinutkaan pelitapahtumia voitettuaan Aston Villan 1–0. Sarjapaikka on sitä myöten saletissa ja Juan Lopeteguin johtama valmennustiimi on suoriutunut tehtävästään kelvollisesti.

Unitedilla riittää edelleen pelattavaa top-4 sijoituksen tavoittelussa ja isännät ovat ottelussa vähintään 65 prosentin suosikkeja. Kotivoitto on keräämässä vakiossa todennäköisyysarvioita runsaampaa kannatusta, mutta selkeän motivaatioedun tilanteessa kestää ykkönen riveissä varmana.

5 Aston Villa–Tottenham (1)

Valioliiga: Villa joutui taipumaan 0–1-tappioon Wolvesin vieraana, vaikkei jäänyt maalipaikkojen valossa kotijoukkueesta jälkeen. Kahdesta peräkkäisestä tappiosta on turha vetää suurempia johtopäätöksiä, sillä Villan hurjan kevätkauden aikana se on päässyt itsekin nauttimaan suotuisasta varianssista, vaikka on myös toki esiintynyt aiempaa laadukkaammin.

Spurs kampesi itsensä pitkästä aikaa voittoon, kun kotiottelu Palacea vastaan hoitui niukasti 1–0. Otteissa on nähty suurta ailahtelua läpi kevätkauden, mutta kuuden pisteen takamatkan neljänteen sijaan pitäisi edelleen motivoida täysillä.

Kumpikin on taantunut hieman kauden parhaasta iskustaan. Otteluun lähdetään varsin tasaväkisistä lähtökohdista, mutta kotietu kallistaa vaakakuppia perustasoltaan hieman heikomman kotijoukkueen suuntaan. Vakiossa niukasti alipelattu Aston Villa nostetaan rohkeasti varmaksi.

6 Chelsea–Nottingham (12)

Valioliiga: Pelillisesti tuuliajolla viime ajat ollut Chelsea palasi voittokantaan, kun se kaatoi Bournemouthin vieraissa 3–1. Peli eteni kuitenkin loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä, eikä Chelsean esitys ollut missään nimessä vakuuttava.

Forest otti todella merkittävät kolme pistettä kaadettuaan maanantaina kotikentällä Southamptonin 4–3. Samalla se nousi kolme pistettä putoamisuhassa olevien Leicesterin ja Leedsin edelle ja sarjapaikan säilyttäminen näyttääkin yhtäkkiä merkittävästi todennäköisemmältä kuin ennen viime kierrosta.

Chelsealla ei ole ottelussa panosta, mutta ero perustasossa ja kotietu pitävät isännät kiinni selkeässä 60 prosentin suosikkiasemassa. Ottelun motivaatiotilanne aiheuttaa kuitenkin todennäköisyysarvioihin runsasta hajontaa ja kohteeseen on syytä varata vaihtomerkkejä.

7 Southampton–Fulham (1X)

Valioliiga: Sotonin maanantai-iltana kärsimä 3–4-tappio Forestia vastaan vei kannattajien viimeisetkin toivon rippeet säilymisestä. Kolme viimeistä ottelua olisi kaikki voitettava ja vastustajien menetettävä lähes sama määrä pisteitä.

Fulham ehti kärsiä kolme peräkkäistä tappiota laadukkaita vastustajia vastaan, mutta nappasi maanantaina komean 5–3-kotivoiton Leicesterin kustannuksella. Fulhamin sijoitus kymmenen parhaan joukossa on Marco Silvan luotsaamalle ryhmälle erinomainen tulos.

Soton halunnee vielä laittaa itsensä likoon kotiyleisön edessä, mutta pelin lähtiessä väärille raiteille voi selkäranka katketa nopeastikin. Otteluun lähdetään varsin tasapäisestä asetelmasta ja ennakkosuosikista on vaikea etukäteen puhua. Myös vakion pelijakauma on varsin ympäripyöreä ja kohteeseen on syytä varata vaihtomerkkejä.

8 Crystal P–Bournemouth (1)

Valioliiga: Palacen peliesitys jäi vaisuksi 0–1-tappioon päättyneessä vierasottelussa Tottenhamia vastaan, eikä se olisi otteillaan ansainnutkaan pisteitä. Roy Hodgsonin pelastusoperaatio on onnistunut, vaikka joukkueen suoritustaso ei isossa kuvassa ole kohentunut merkittävästi kuin muutamissa valmentajavaihdoksen jälkeisissä otteluissa.

Huikaisevan kevätkauden pelannut Bournemouth hävisi viimeksi kotona Chelseaa vastaan 1–3, mutta esiintyi jälleen maalipaikkojen valossa kelvollisesti. Bournemouthin kasvu sarjan heikoimmasta ryhmästä alemman keskikastin tasaiseksi suorittajaksi on ollut todella vaikuttava suoritus Gary O’Neilin johtamalta valmennustiimiltä.

Kumpikin saa pelata loppukauden ottelut vapautuneesti ja tiedossa on todennäköisesti keskimääräistä runsasmaalisempi kohtaaminen. Palace ansaitsee hieman korkeamman perustason ja kotiedun turvin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan varmaksi asti.

9 Osasuna–Almeria (12)

La Liga: Osasuna joutui taipumaan cupfinaalissa 1–2-tappioon Real Madridia vastaan, mutta esiintyi ottelussa odotuksiin nähden kelvollisesti. Finaaliin eteneminen oli jo itsessään Osasunalle historiallista ja ottelua edeltävä jännitys onkin saattanut näkyä sarjapeleissä, joissa Osasuna on kärsinyt kaksi peräkkäistä tappiota.

Almeria otti viime kierroksella tärkeän 2–1-kotivoiton sarjajumbo Elchestä, sillä sarjan häntäpäässä on tukullinen joukkueita vain muutaman pisteen sisällä toisistaan. Pelivoimaltaan Almeria kuuluu sarjan heikoimpiin joukkueisiin, eikä säilyminen ole viime kierroksien voitoista huolimatta missään nimessä varmaa.

Osasuna on kotikentällä lähes kerran kahdesta voittava suosikki, vaikka vieraiden pistetarve onkin kriittisempi. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

10 Villarreal–Athletic (X2)

La Liga: Villarreal onnistui tasasaamaan pisteet Valencian vieraana 1–1, vaikka peliesitys jäi selvästi odotettua vaisummaksi. Isossa kuvassa viime viikot ovat sujuneet hyvin ja asemat eurosijoituskamppailussa kelvolliset.

Athleticin saumat eurosijoille ovat heikentyneet sen jäätyä kolmesti peräkkäin voitoitta. Viimeksi baskijoukkue kärsi kotona 0–1-tappio Betistä vastaan, vaikka hallitsi pelitapahtumia selvällä otteella. Myös kokonaisuutena Athletic on pelannut tuloksiaan paremmin.

Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa ja Villarreal on niukka 40 prosentin suosikki vain kotiedun turvin. Vakion pelijakauma on kallistumassa liikaa kotijoukkueen suuntaan ja vieraiden menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa kohteen parhaan edun.

11 Real Madrid–Getafe (1)

La Liga: Real Madrid pääsi juhlimaan viikonloppuna Copa del Reyn mestaruutta, kun Osasuna kaatui finaalissa 2–1. Viikolla Mestarien liigan välierien avausosassa pisteet tasattiin Manchester Cityn kanssa 1–1, joten ratkaisut jäivät täysin ensi viikolla pelattavaan toiseen osaotteluun.

Getafe palasi pitkästä aikaa voittokantaan kaadettuaan kotona Celtan 1–0. Ottelu oli toinen Jose Bordalasin alaisuudessa pelattu ottelu. Luotsi värvättiin vielä kauden loppumetreillä pelastamaan entinen seuransa putoamisuhalta.

Madridin prioriteetit ovat viikolla jatkuvassa Mestarien liigassa, eikä pelaajien runsaskaan kierrätys putoamista vastaan taistelevaa paikallisvastustajaa vastaan olisi yllätys. Tasoero on silti suuri ja isännät ovat noin 63 prosentin todennäköisyydellä voittavia ennakkosuosikkeja.

12 Spezia–Milan (12)

Serie A: Spezian tilanne ensimmäisellä putoajan paikalla muuttui entistä tukalammaksi, kun se hävisi Cremonesen vieraana kelpo esityksestä huolimatta 0–2. Ottelu oli Leonardo Semplicin miehistölle jo neljäs peräkkäinen ilman voittoa, mutta kaikissa näissä otteluissa peliesitykset eivät ole jääneet ainakaan merkittävästi odotuksista.

Milan esiintyi varsin kelvollisesti kaadettuaan kotikentällä Lazion 2–0. Keskiviikkona Mestarien liigan välierissä Interiä vastaan esitys oli kuitenkin varsin heikko ja 0–2-tappioaseman kääntäminen toisessa osaottelussa näyttää ennakkoon varsin epätodennäköiseltä. Laziota vastaan loukkaantunut Rafael Leao ei pystynyt pelaamaan Interiä vastaan, eikä häntä varmasti nähdä kentällä Spezian vieraanakaan.

Kummankin joukkueen panokset ovat tapissa sarjataulukon eri päissä. Tasoero on Milanin eduksi kiistaton, mutta europelikiireet vaikeuttavat valmistautumista. Milan on silti lähes 60 prosentin suosikki, mutta putoamista vastaan kamppailevan kotijoukkueen yllätystäkään ei sovi jättää ulos riveistä.

13 Inter–Sassuolo (1)

Serie A: Inter on löytänyt kauden parhaan vireensä juuri oikealla hetkellä. Otteluruuhkan keskellä napattu 2–0-vierasvoitto Romasta oli jo neljäs peräkkäinen voitto sarjapeleissä. Mestarien liigan välierien avausosa paikallisvastustaja Milania vastaan hoidettiin mykistävän vahvalla esityksellä 2–0 ja asetelmat ensi viikolla pelattavaan toiseen osaan ovat vähintäänkin suotuisat.

Sassuolo on ollut keskikastin turvassa jo pidempään ja otteet ovat ailahdelleet kumpaankin suuntaan. Maanantai-iltana pelattu 1–1-tasapeli paikallisvastustaja Bolognaa vastaan kieli jo hieman välinpitämättömyydestä kauden viimeisiä otteluita kohtaan.

Inter lepuuttaa varmasti osaa optimiavauskokoonpanon pelaajiaan, mutta ringissä riittää laatua ja leveyttä. Motivaatio on top-4 taistelun takia isännillä tapissa ja itseluottamus korkealla, kun taas vieraiden syttyminen otteluun on epävarmaa. Inter ansaitsee lähes 70 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa usein osuva kotivoitto on syytä naulata varmaksi.