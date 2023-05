Vakio: ManUlla riittää yhä pelattavaa – Inter löytänyt kauden lopussa parhaan vireensä

Veikkausliigassa hyvin aloittanut SJK on selkeä suosikki kotiottelussa Ilvestä vastaan.

1 HJK–Inter (1)

Veikkausliiga: HJK kärsi kauden avaustappion KuPSin vieraana 1–2. Myös peliesitys oli selvästi odotuksia heikompi. Inter pääsi kahden viikon tauon jälkeen tositoimiin ja kärsi pelitapahtumiin nähden ansaitun 1–2-tappion SJK:n vieraana. HJK on kiistatta laadukkaampi joukkue ja viikkopelin rasituksesta huolimatta hieman yli 60 prosentin suosikki.

2 SJK–Ilves (1)

Veikkausliiga: SJK jatkoi vahvoja otteitaan ja kaatoi Interin kotikentällä 2–1. Voitto tuli myös maalipaikkoihin nähden ansaitusti. Ilveksen alkukauden otteet eivät ole vakuuttaneet. Viimeksi aikainen johtoasema kääntyi ansaitusti 1–2-tappioksi AC Oulua vastaan ja maksoi avainpelaaja Petteri Pennasen ulosajon. SJK on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä noin 53 prosentin suosikki.

3 AC Oulu–VPS (1X)

Veikkausliiga: AC Oulu nousi Ilvestä vastaan vieraissa vaikeuksien kautta komeaan 2–1-voittoon. VPS pääsi sekin juhlimaan kauden avausvoittoaan, kun IFK Mariehamn kaatui kotikentällä kelpo esityksen päätteeksi 2–1. Oulu rasittuu viikolla rästipelissä, mutta on kotikentällä hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.

4 Manchester U–Wolverhampton (1)

Valioliiga: United kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään sunnuntaina West Hamin vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. Wolves piti jälleen pisteet kotikentällään, vaikkei varsinaisesti dominoinut pelitapahtumia voitettuaan Aston Villan 1–0. Unitedilla riittää yhä pelattavaa Mestarien liigaan oikeuttavan top-4 -sijoituksen tavoittelussa ja isännät ansaitsevat vähintään 65 prosentin suosikkiaseman.

5 Aston Villa–Tottenham (12)

Valioliiga: Villa joutui taipumaan 0–1-tappioon Wolvesin vieraana, vaikkei jäänyt maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta jälkeen. Spurs kampesi itsensä pitkästä aikaa voittoon, kun kotiottelu Palacea vastaan hoitui niukasti 1–0. Kumpikin on taantunut kauden parhaasta iskustaan. Otteluun lähdetään varsin tasaväkisistä lähtökohdista, mutta kotietu kallistaa vaakakuppia perustasoltaan hieman heikomman kotijoukkueen suuntaan.

6 Chelsea–Nottingham (1)

Valioliiga: Pelillisesti tuuliajolla viime ajat ollut Chelsea palasi voittokantaan, kun se kaatoi Bournemouthin vieraissa 3–1. Peli eteni kuitenkin loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Forest on ensimmäisellä putoajan paikalla, eivätkä viimeaikaiset otteet kieli säilymisen puolesta. Chelsealla ei ole panosta, mutta ero perustasossa ja kotietu pitävät isännät selkeänä suosikkina.

7 Southampton–Fulham (1)

Valioliiga: Soton on sarjan jumbosijalla ja jokainen jäljellä oleva ottelu on heille käytännössä pakkovoiton paikka. Fulham on kärsinyt kolme peräkkäistä tappiota laadukkaita vastustajia vastaan, mutta sijoitus kymmenen parhaan joukossa on Marco Silvan ryhmälle erinomainen tulos. Kaiken likoon sarjapaikkansa puolesta laittava kotijoukkue ansaitsee noin 45 prosentin suosikkiaseman.

8 Crystal P–Bournemouth (12)

Valioliiga: Crystal Palacen peliesitys jäi vaisuksi 0–1-tappioon päättyneessä vierasottelussa Tottenhamia vastaan. Huikaisevan kevätkauden pelannut Bournemouth hävisi kotona Chelsealle 1–3, mutta esiintyi maalipaikkojen valossa kelvollisesti. Kumpikin joukkue saa pelata loppukauden ottelut vapautuneesti ja tiedossa on todennäköisesti keskimääräistä runsasmaalisempi kohtaaminen. Crystal Palace on kotiedun turvin niukka suosikki.

9 Osasuna–Almeria (12)

La Liga: Osasuna joutui taipumaan cupfinaalissa 1–2-tappioon Real Madridia vastaan, mutta esiintyi ottelussa odotuksiin nähden hyvin. Almeria otti tärkeän 2–1-kotivoiton sarjajumbo Elchestä, sillä sarjan häntäpäässä on tukullinen joukkueita vain muutaman pisteen sisällä toisistaan. Osasuna on kotikentällä lähes kerran kahdesta voittava suosikki, vaikka vieraiden pistetarve onkin kriittisempi.

10 Villarreal–Athletic (X2)

La Liga: Villarreal onnistui tasaamaan pisteet Valencian vieraana 1–1, vaikka peliesitys jäi odotettua vaisummaksi. Athleticin saumat eurosijoille ovat heikentyneet sen jäätyä kolmesti peräkkäin voitoitta. Viimeksi tuli kotona 0–1-tappio Betistä vastaan, vaikka baskijoukkue hallitsi pelitapahtumia. Joukkueiden välillä ei ole merkittävää tasoeroa ja Villarreal on niukka suosikki vain kotiedun turvin.

11 Real Madrid–Getafe (1)

La Liga: Madrid pääsi juhlimaan cupin mestaruutta, kun Osasuna kaatui 2–1. Getafe palasi pitkästä aikaa voittokantaan kaadettuaan kotona Celtan 1–0. Realin prioriteetit ovat viikolla jatkuvassa Mestarien liigassa, eikä pelaajien runsaskaan kierrätys putoamista vastaan taistelevaa paikallisvastustajaa vastaan olisi yllätys. Tasoero on silti suuri ja isännät ansaitsevat yli 60 prosentin ennakkosuosikkiaseman.

12 Spezia–Milan (12)

Serie A: Spezian tilanne ensimmäisen putoajan paikalla muuttui entistä tukalammaksi, kun se hävisi Cremonesen vieraana kelpo esityksestä huolimatta 0–2. Milan puolestaan esiintyi kelvollisesti kaadettuaan kotikentällä Lazion 2–0. Kummankin joukkueen panokset ovat tapissa sarjataulukon eri päissä. Milan pelaa viikolla ison Mestarien liigan ottelun, mutta on silti lähes kerran kahdesta voittava suosikki.

13 Inter–Sassuolo (1)

Serie A: Inter on löytänyt parhaan vireensä juuri oikealla hetkellä. Otteluruuhkan keskellä napattu 2–0-vierasvoitto Romasta oli jo neljäs peräkkäinen. Sassuolo on ollut keskikastin turvassa jo pidempään ja otteet ovat ailahdelleet kumpaankin suuntaan. Inter rasittuu viikolla Mestarien liigan ottelussa, mutta ero perustasossa on kiistaton ja lähes seitsemän kertaa kymmenestä toteutuva suosikkiasema kotikentällä perusteltu.