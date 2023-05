Näin karua on urheilu­miljonäärin arki vankilassa – toiselta vangilta koruton kuvaus

Vankilassa olevaa jalkapallotähti Dani Alvesia uhkaa kova tuomio.

Jalkapalloilija Dani Alves on istunut alkuvuodesta lähtien tutkintavankeudessa.

Brasilian maajoukkueessa vielä viime joulukuun MM-kisoissa mukana ollutta Alvesia, 40, syytetään 23-vuotiaan naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Epäillyn rikoksen väitetään tapahtuneen 30. ja 31. joulukuuta välisenä yönä barcelonalaisessa yökerhossa.

Alvesia syyttänyt nainen kertoi, että pelaaja kosketteli häntä alusvaatteiden alta.

Alves on istunut tutkintavankeudessa Brians 2 -nimisessä vankilassa Barcelonassa. Siellä hän on joutunut kokemaan kovia, mikäli espanjalaisen Fiesta-tv-ohjelman haastattelemaa toista vankia on uskominen.

– Hän on eksynyt ja poissaoleva vankilassa. Muut vangit huutavat hänen nimeään, mutta hän ei vastaa mitenkään, samassa vankilassa ollut toinen vanki kertoi haastattelussa.

– Siellä on ikäviä tyyppejä, jotka yrittävät hyökätä hänen kimppuunsa ruokalassa. He hakkaavat kuppejaan ja huutavat ”hei, raiskaaja!”, vanki jatkaa.

Dani Alves on istunut tutkintavankeudessa tässä vankilassa Barcelonassa

Toisen vangin mukaan brasilialaisjalkapalloilija näyttää nykyään aiempaa laihemmalta. Vangin arvion mukaan Alves näyttää välillä ”todella surulliselta”.

Vangin kertoman mukaan Alves pysyttelee vankilassa pitkälti omissa oloissaan.

– Hän ei ulkoile. Hän menee vain vankilan urheilutiloihin, jossa hän pelaa jalkapalloa toisen osaston vankeja vastaan. Muuten hän pysyttelee sellissään tai menee tv-huoneeseen.

Vangin mukaan Alves on vankilassa kiistänyt väitetyn raiskauksen, jonka takia hän on vangittuna. Jos Alves todetaan syylliseksi, hän voi saada espanjalaissivustojen mukaan 4–12 vuoden vankeustuomion.

Jalkapalloilijan vaimo Joana Sanz ilmoitti pian Alvesin vangitsemisen jälkeen, että hän haluaa avioeron.

Alves pelasi aiemmin pitkään FC Barcelonassa. Hän on jalkapallourallaan voittanut muiden muassa Mestarien liigan kolme kertaa.