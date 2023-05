Vakio: RB Leipzig viikon peli-idea – Real Madrid jättisuosikki Espanjan cupin finaalissa

Vakiokupongilla on Valioliigan lisäksi Serie A:n ja Bundesliigan otteluja sekä Espanjan Copa de Reyn loppuottelu.

1 Manchester C–Leeds U (1)

Valioliiga: City on marssimassa vakaasti kohti mestaruutta. Viime viikon 4–1-kotivoitto osoitti jälleen kuinka laadukas joukkue Pep Guardiolan luotsaama City on. Viikkokierroksen kotiottelu West Hamia vastaan hoitui rutiininomaisella esityksellä 3–0. Ensi viikolla edessä on Real Madridia vastaan Mestarien liigan välierä, joka vaikuttaa varmasti peluutukseen lauantaina Leedsiä vastaan.

Leeds kärsi ruman 1–4-tappion Bournemouthin vieraana, vaikkei jäänyt pelillisesti loppulukemia vastaavalla tavalla heikommaksi. Tämä tiesi Javi Gracian potkuja ja tilalle nimitettiin putoamiskamppailujen spesiaalimies vuosikymmenten ajalta, Sam Allardyce. ”Big Sam”, jos kuka tietää, mitä muutoksia sinällään laadukas mutta itseluottamuksensa menettänyt joukkue kaipaa kauden loppusuoralle.

City suorittaa tasaisesti, kun taas Leedsin kohdalla kova paine ja heikko itseluottamus ovat aiheuttaneet paljon ratkaisevia virheitä. Uuden valmennuksen testi ei ensimmäisessä ottelussa kovempi voisi enää olla, mutta Cityn otteluruuhka on toki etu vieraille. Isännät ansaitsevat rasituksestaan huolimatta hieman yli 80 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa oikein pelattu suursuosikki säilyy varmana.

2 Tottenham–Crystal P (1X)

Valioliiga: Tottenham on ollut jo pidemmän aikaa tuuliajolla niin pelillisesti kuin tuloksellisesti. Viimeisin 3–4-tappio Liverpoolin vieraana alleviivasi entisestään ailahtelevia peliesityksiä, vaikka joukkueen motivaation pitäisi olla eurosijoista taistellessa moitteeton.

Palace puolestaan palasi viikonloppuna voittokantaan, kun se kaatoi kotikentällä West Hamin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 4–3. Roy Hodgson saapui Palacen peräsimeen reilu kuukausi takaperin vain yksi tavoite työpöydällään ja nyt kymmenen pisteen kaula ensimmäiseen putoajaan tarkoittaa jo käytännössä sarjapaikan varmistamista.

Ero perustasossa pitää Tottenhamin noin 55 prosentin suosikkina. Vaikka isäntien otteet ovat ailahdelleet rajusti pelien sisälläkin, on Tottenhamin pelaajamateriaali Palaceen nähden niin paljon laadukkaampi, että on vaikea nähdä voiton karkaavan kotiyleisön vaatiessa omiltaan tasonnostoa.

3 Wolverhampton–Aston Villa (X2)

Valioliiga: Wolves romahti Brightonin vieraana tylyyn 0–6-tappioon. Kauden loppusuoran häämöttäminen saattaa alkaa näkymään jo Wolvesin otteissa, sillä murskatappiota edeltänyt 2–0-kotivoitto Palacesta oli yksi joukkueen parhaista peleistä pitkään aikaan.

Aston Villakin kärsi pitkästä aikaa tappion, kun se hävisi Manchester Unitedin vieraana maalipaikkoihin nähden perustellusti 0–1. Villan pitkä tappioton putki oli toki jatkunut jo poikkeuksellisen kauan ja osin hyvän onnenkin siivittämänä.

Villa on joukkueista laadukkaampi ja eurosijoitusten havittelun myötä ainakin paperilla motivoituneempi. Ero perustasossa nostaa Villan vieraissakin niukaksi 40 prosentin suosikiksi. Vakiossa vierasvoitto on keräämässä liikaa peliä taakseen ja kohteen parhaat edut löytyvät alipelatun kotijoukkueen menestyksestä.

4 Bournemouth–Chelsea (1X)

Valioliiga: Bournemouth nappasi 4–1-kotivoiton Leedsin kustannuksella, vaikka ottelu etenikin selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Bournemouthin tasonnostoa sekä ansaittua nousua sarjataulukossa keskikastin turvaan voi pitää yhtenä kauden kovimmista suorituksista.

Chelsean tilanne on synkkä. Viime aikojen peliesityksistä on paistanut läpi turhautuminen, ja joukkueen katseet tuntuvat olevan vahvasti jo tulevassa kaudessa sekä sen mukanaan tuomissa muutoksissa.

Joukkueet ovat sarjataulukossa peräkkäisillä sijoilla. Chelsea on perustasoltaan kiistatta useamman luokan laadukkaampi, mutta joukkue on ollut jo niin pitkään tuuliajolla, että otteiden ennustaminen on erittäin haastavaa. Paperilla Chelsea lähtee otteluun selkeänä ennakkosuosikkina, mutta ei Bournemouthin ennakkoluulottomien esitysten jatkuminen kotikentällä tulisi yllätyksenä. Runsas rastitus on kohteessa enemmän kuin paikallaan.

5 Liverpool–Brentford (1)

Valioliiga: Liverpool nappasi jo viidennen peräkkäisen voiton, kun viikkokierroksen ottelu Fulhamia vastaan hoitui kotikentällä 1–0. Otteissa on riittänyt hyvistä tuloksista huolimatta hajontaa ja paikasta neljän joukkoon joudutaan taistelemaan tosissaan.

Brentford onnistui kääntämään kotiottelunsa Forestia vastaan loppuhetkillä maalin tappioasemasta 2–1-voitoksi. Täysi pistesaalis piti Brentfordin iskuetäisyydellä viimeisiä eurosijoituksiakin ajatellen, joihin kunnianhimoinen organisaatio varmasti tähtääkin.

Liverpool on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta Brentford pystyy aiheuttamaan isännille ongelmia kuten kauden aikaisemmasta kohtaamisesta muistetaan. Kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa niukasti ylipelattu kotivoitto on syytä pitää riveissä varmana, sillä vaihtomerkkejä tarvitaan enemmän muissa kohteissa.

6 Roma–Inter (12)

Serie A: Roma on jäänyt viime viikkoina voitoitta ja myös poissaolot ovat syöneet parasta iskukykyä. Viikkokierroksella pisteet tasattiin Monzan vieraana maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–1. Lauantaina sivussa jatkavat avainpelaajista ainakin Paulo Dybala sekä puolustuksen johtaja Chris Smalling.

Inter nousi viikonloppuna kotikentällä Laziota vastaan tappioasemasta ansaittuun 3–1-voittoon ja viikolla Verona murskattiin vieraskentällä peräti 6–0. Runsaasti epäonnisia pistemenetyksiä kauden aikana kärsinyt Inter on löytämässä parhaan vireensä juuri oikealla hetkellä, sillä ensi viikolla edessä on historiallinen Mestarien liigan välierä paikallisvastustaja AC Milania vastaan.

Keskiviikkona pelattava viikkokierros rasittaa kumpaakin joukkuetta. Otteluun lähdetään varsin ympäripyöreistä asetelmista. Interin korkeampi perustaso nostaa sen marginaaliseksi suosikiksi Roomassakin, mutta ensi viikolla edessä oleva UCL-ottelu voi pakottaa Interin runsaampaan rotaatioon. Vakiossa melko tarkasti oikein pelatussa kohteessa pelivalinta kohdistuu laadukkaamman Interin menestyksen varaan.

7 Real Madrid–Osasuna (1)

Copa del Rey: Real Madridin kausi olisi voinut sujua kotimaan kentillä paremminkin, mutta cupin finaali sekä ensi viikolla edessä oleva Mestarien liigan välierä ovat kauden kohokohtia. Suurin kysymys lieneekin, löytääkö Real parhaan vireensä tärkeisiin otteluihin, sillä kotimaan sarjapeleissä se on esiintynyt varsin huolimattomasti, kuten viikolla kärsityssä 0–2-tappiossa Real Sociedadia vastaan.

Osasunan eteneminen cupfinaaliin on ollut vaiheikas matka ja on jo itsessään iso saavutus vasta viime kausilla paikkaansa La Ligassa vakiinnuttaneelle pamplonalaisseuralle. Viikolla kärsitystä 0–1-tappiosta Barcelonan vieraana ei ole syytä laskea suurempaa rasitushaittaa, kun kokoonpanoa kierrätettiin avainpelaajien osalta.

Ottelu pelataan puolueettomalla kentällä Sevillassa, mutta nimellinen kotijoukkue Real Madrid ansaitsee selkeän 70 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa suursuosikki Real on kerännyt odotetusti hieman todennäköisyysarviota ronskimman kannatuksen, mutta pienissä järjestelmissä on iso suosikki syytä pitää riveissä varmana.

8 Werder Bremen–Bayer München (2)

Bundesliiga: Werder Bremen joutui taipumaan viimeksi 1–2-tappioon Schalken vieraana, vaikka maalipaikat jakautuivat ottelussa tasaisesti. Turvamarginaalia putoamisviivaan on kuitenkin kerätty sen verran, ettei putoamisen pitäisi enää viimeisten kierrosten aikana uhata.

Bayern otti jälleen sarjan piikkipaikan haltuunsa viime kierroksella Herthasta napatulla 2–0-kotivoitolla. Monenlaista turbulenssia kauden aikana läpi käyneen Bayernin otteet ovat ailahdelleet, mutta viime kierroksen esitys oli pitkästä aikaa ottelu, jossa vastustajalle ei jätetty mitään saumaa pisteisiin.

Ero perustasossa on kiistaton ja Bayern on vieraskentälläkin selkeä 72 prosentin suursuosikki. Vakiossa oikein pelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

9 Hertha BSC–VfB Stuttgart (X2)

Bundesliiga: Herthan tilanne jumbosijalla synkkeni Bayernia vastaan kärsityn 0–2-vierastappion myötä entisestään. Pelillinen suoritustaso on ollut heikolla tasolla läpi kauden ja säilyminen näyttää ennen neljänneksi viimeistä kierrosta varsin epätodennäköiseltä.

Stuttgart puolestaan on pelannut viime viikot ilman tappioita ja 2–1-kotivoitto Mönchengladbachista nosti sen jo ohuesti putoamisviivan yläpuolelle. Suoritustasonsa puolesta Stuttgartin ei pitäisi olla lähelläkään putoamisuhkaa, sillä sen pistesaldo on odottamaan nähden 13 pistettä miinuksella.

Isäntien on haettava täyttä pistesaalista riskilläkin. Stuttgart on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi, eikä sille tasapelikään tässä kohtaa ole katastrofi. Laadukkaampi Stuttgart ansaitsee niukan 42 prosentin suosikkiaseman vieraissakin. Vakiossa tarkasti oikein pelatussa kohteessa luotetaan usein osuvaan X2 -yhdistelmään.

10 FC Augsburg–Union Berlin (X2)

Bundesliiga: Augsburg kaipaa edelleen pisteitä sinetöidäkseen sarjapaikkansa. Viime kierroksen esitys oli hyvä, kun pisteet tasattiin Frankfurtin vieraana pelitapahtumiin nähden perustellusti 1–1.

Union Berlin on vahvoissa asemissa top-4 taistelussa, vaikka viime kotiottelussa se joutuikin tyytymään 0–0-tasapeliin Leverkusenia vastaan. Viimeisten kierrosten otteluohjelma on top-4 haaveiden osalta suotuisa, vaikka moni vastustaja Augsburgin tapaan taisteleekin sijoituksissa sarjataulukon toisessa päässä.

Kummallakin on ottelussa suuret panokset. Vieraat ovat perustasoltaan selvästi edellä ja nousevat laadukkaampana joukkueena noin 45 prosentin suosikkiasemaan vieraskentälläkin. Vakiossa hivenen ylipelattua vierasvoittoa varmistellaan vaihtomerkillä.

11 Mönchengladb.–VfL Bochum (X2)

Bundesliiga: Gladbach kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään Stuttgartin vieraana maalipaikkoihin nähden reilusti 1–2. Vire on ollut jo pidemmän aikaa heikko ja avainpelaajien, kuten Marcus Thuramin, loukkaantumiset ovat syöneet paljon pois suoritustasosta.

Voitot ovat karttaneet Bochumiakin viime aikoina, mutta 1–1-tasapeli Dortmundia vastaan toi tärkeän pisteen putoamiskamppailun ytimeen joutuneelle pikkuseuralle. Työteliäs joukkue on varmasti valmis laittamaan kaiken likoon sarjapaikkansa puolesta viimeisillä kierroksilla.

Tasoero ja kotietu pitävät kotijoukkueen noin 45 prosentin suosikkina, mutta selkeä motivaatioetu puoltaa vieraiden menestystä. Vakiossa reilut kymmenisen pinnaa ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

12 Hoffenheim-E. Frankfurt (1)

Bundesliiga: Viime aikaiset tappiot ovat pitäneet Hoffenheimin putoamisuhan alla. Viimeksi hävittiin Leipzigin vieraana maalipaikkoihin nähden perustellusti 0–1, eikä nykyisellä suoritustasolla putoamisen välttäminen ole lainkaan varmaa.

Frankfurt on rämpinyt pitkään ilman täyttä pistesaalista ja myös peliesitykset heikkojen tulosten takana ovat olleet odotettua vaatimattomampia. Vaisu kevätkausi on syössyt sen jo turhan kauas eurosijoituksista, eivätkä viime aikoina ailahdelleet otteet kieli välittämästä tasonnostosta, jota eurosijoille paluu vaatisi.

Tasoero on pienempi mitä sarjataulukko kertoa. Ainakin paperilla motivoituneempi kotijoukkue ansaitsee niukan 40 prosentin suosikkiaseman, mikäli vieraiden avainpelaaja Kolo Muani joutuu jättämään pelin väliin ennakkotietojen mukaisesti. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan näistä lähtökohdista varmaksi asti.

13 SC Freiburg–RB Leipzig (2)

Bundesliiga: Freiburg nappasi kolmannen peräkkäisen voiton sarjapeleissä, kuin Köln kaatui vieraskentällä 1–0. Viimeisen kahden kauden aikana huimasti tasoaan nostanut Freiburg taistelee jälleen vahvasti eurosijoituksista.

RB Leipzig jatkoi vahvoja esityksiään, kun se piti pisteet kotikentällä 1–0-voitolla Hoffenheimista. Paikka neljän joukkoon näyttää todennäköiseltä, eikä sitä voisi pitää Leipzigin osalta missään nimessä ansaitsemattomana, sillä monien tunnuslukujen mukaan sen on sarjan parhaiten suoriutunut joukkue heti Bayern Münchenin jälkeen.

Freiburg on sarjataulukossa pisteen turvin edellä, mutta joukkueiden välinen perustaso ei olisi voinut juuri paremmin tulla esiin, kuin viikolla pelatussa Saksan cupin ottelussa, jonka Leipzig voitti vieraskentällä 5–1. Vastaavanlaisiin murskalukemiin tuskin päädytään uudelleen, mutta vieraiden kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on enemmän kuin perusteltu. Vakiossa tuntuvasti alipelattu on kierroksen kantavia peli-ideoita.