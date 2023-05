Vakio: City porskuttaa kohti mestaruutta – Real Madrid jättisuosikki cupin finaalissa

Vakiokupongilla on Valioliigan lisäksi Serie A:n ja Bundesliigan otteluja sekä Espanjan Copa de Reyn loppuottelu.

1 Manchester C–Leeds U (1)

Valioliiga: City otti askeleen lähemmäs mestaruutta, kun sekä Arsenal että Fulham kaatuivat kumpikin pelitapahtumiin nähden ansaitusti. Leeds kärsi ruman 1–4-tappion Bournemouthin vieraana, vaikkei jäänyt pelillisesti loppulukemia vastaavalla tavalla jälkeen. City suorittaa tasaisesti, kun taas Leedsin kohdalla kova paine ja heikko itseluottamus ovat aiheuttaneet paljon ratkaisevia virheitä. Cityn ottelutahti on armoton, mutta se on silti kiistaton 80 prosentin suursuosikki.

2 Tottenham–Crystal P (1X)

Valioliiga: Tottenham on ollut jo pidemmän aikaa tuuliajolla niin pelillisesti kuin tuloksellisesti. Viimeisin 3–4-tappio Liverpoolin vieraana alleviivasi entisestään joukkueen ailahtelevia esityksiä. Palace puolestaan palasi voittokantaan, kun se kaatoi kotikentällä West Hamin 4–3. Ero perustasossa pitää Tottenhamin hieman useammin kuin kerran kahdesta voittavana suosikkina.

3 Wolverhampton–Aston Villa (X2)

Valioliiga: Wolves romahti Brightonin vieraana tylyyn 0–6-tappioon. Aston Villakin kärsi pitkästä aikaa tappion, kun se hävisi Manchester Unitedin vieraana maalipaikkoihin nähden perustellusti 0–1. Villa on joukkueista laadukkaampi ja eurosijoitusten havittelun myötä ainakin paperilla motivoituneempi. Villa on vieraissakin niukka 40 prosentin suosikki.

4 Bournemouth–Chelsea (1X)

Valioliiga: Bournemouth nappasi 4–1-kotivoiton Leedsin kustannuksella, vaikka ottelu etenikin selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Chelsean tilanne on synkkä. Viimeksi kotona Brentfordia vastaan kärsityssä 0–2-tappiossa peliesityksestä paistoi läpi turhautuminen. Bournemouthin pirteät otteet ovat jo lähes sinetöineet sarjapaikan, mutta selkeä ero perustasossa pitää Chelsean lähes kerran kahdesta voittavana suosikkina.

5 Liverpool–Brentford (1)

Valioliiga: Liverpoolin 4–3-voitto kotikentällä Tottenhamista oli neljäs peräkkäinen. Brentford onnistui kääntämään kotiottelunsa Forestia vastaan loppuhetkillä maalin tappioasemasta 2–1-voitoksi. Liverpool on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta Brentford pystyy aiheuttamaan isännille ongelmia, kuten kauden aikaisemmasta kohtaamisesta muistetaan. Kotivoitto toteutuu silti noin 65 prosentin todennäköisyydellä.

6 Roma–Inter (12)

Serie A: Roma tasasi pisteet AC Milania vastaan pelitapahtumiin nähden perustellusti 1–1. Inter nousi kotikentällä Laziota vastaan tappioasemasta ansaittuun 3–1-voittoon. Keskiviikkona pelattava viikkokierros rasittaa kumpaakin joukkuetta. Otteluun lähdetään varsin ympäripyöreistä asetelmista. Interin korkeampi perustaso nostaa sen marginaaliseksi suosikiksi Roomassakin, mutta ensi viikolla edessä oleva UCL-ottelu voi pakottaa Interin rotaatioon.

7 Real Madrid–Osasuna (1)

Copa del Rey: Real Madridin kausi olisi voinut sujua kotimaan kentillä paremminkin, mutta cupin finaali sekä ensi viikolla jatkuva Mestarien liiga ovat toistaiseksi kauden kohokohtia. Osasunan eteneminen cupfinaaliin on ollut vaiheikas matka ja iso saavutus vasta viime kausilla paikkaansa sarjassa vakiinnuttaneelle Pamplonalaisseuralle. Ottelu pelataan puolueettomalla kentällä Sevillassa, mutta nimellinen kotijoukkue Real Madrid ansaitsee selkeän 65 prosentin suosikkiaseman.

8 Werder Bremen–Bayer München (2)

Bundesliiga: Werder Bremen joutui taipumaan viimeksi 1–2-tappioon Schalken vieraana, vaikka maalipaikat jakautuivat ottelussa tasaisesti. Bayern otti jälleen sarjan piikkipaikan haltuunsa Herthan kustannuksella napatulla 2–0-kotivoitolla. Ero perustasossa on kiistaton ja Bayern ansaitsee vieraskentälläkin selkeän 70 prosentin suursuosikkiaseman.

9 Hertha BSC–VfB Stuttgart (X2)

Bundesliiga: Herthan tilanne jumbosijalla synkkeni Bayernia vastaan kärsityn 0–2-vierastappion myötä entisestään. Stuttgart puolestaan on pelannut viime viikot ilman tappioita ja 2–1-kotivoitto Mönchengladbachista nosti sen jo ohuesti putoamisviivan yläpuolelle. Isäntien on haettava täyttä pistesaalista riskilläkin, mutta Stuttgart on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi ja niukka suosikki vieraissakin.

10 FC Augsburg–Union Berlin (2)

Bundesliiga: Augsburg kaipaa edelleen pisteitä sinetöidäkseen sarjapaikan. Viimeisin esitys oli hyvä, kun pisteet tasattiin Frankfurtin vieraana 1–1. Union Berlin on vahvoissa asemissa top-4 -taistelussa, vaikka viime kotiottelussa se joutui tyytymään 0–0-tasapeliin Leverkusenia vastaan. Kummallakin riittää edelleen pelattavaa ja vieraat nousevat laadukkaampana joukkueena noin 45 prosentin suosikkiasemaan.

11 Mönchengladbach–VfL Bochum (12)

Bundesliiga: Gladbach kärsi toisen peräkkäisen tappion, kun se hävisi Stuttgartin vieraana maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–2. Voitot ovat karttaneet Bochumiakin viime aikoina, mutta viimeisin 1–1-tasapeli Dortmundia vastaan toi tärkeän pisteen putoamiskamppailuun. Tasoero ja kotietu pitävät isännät noin kerran kahdesta voittavana suosikkina, mutta selkeä motivaatioetu puoltaa vieraiden menestystä.

12 Hoffenheim–E. Frankfurt (1)

Bundesliiga: Viimeaikaiset tappiot ovat pitäneet Hoffenheimin putoamisuhan alla. Viimeksi se hävisi Leipzigin vieraana maalipaikkoihin nähden anaitusti 0–1. Frankfurtin edellinen voitto oli helmikuulta, eivätkä mahdollisuudet eurosijoituksille ole enää kummoiset. Tasoero on pienempi mitä sarjataulukko kertoo, ja ainakin paperilla motivoituneempi kotijoukkue on niukka suosikki.

13 SC Freiburg–RB Leipzig (2)

Bundesliiga: Freiburg nappasi kolmannen peräkkäisen voiton, kun Köln kaatui vieraskentällä 1–0. RB Leipzig jatkoi vahvoja esityksiään, kun se piti pisteet kotikentällä 1–0-voitolla Hoffenheimista. Kumpikin joukkue pelaa paikasta neljän joukkoon. RB Leipzig on joukkueista laadukkaampi ja kärsinyt kauden aikana epäonnesta. Ero perustasossa riittää nostamaan vierasjoukkueen niukaksi suosikiksi.