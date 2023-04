Muoti-ikoni David Beckham varjeli pitkään salaisuutta – kertoo nyt saamastaan diagnoosista

David Beckham avaa Netflixin dokumentissa elämäänsä OCD:n kanssa.

Maailman tunnetuimpiin futaajiin kuuluva David Beckham kertoo Netflixin dokumentissa pakko-oireisesta häiriöstään (OCD), joka hänellä on diagnosoitu.

Myöhemmin ilmestyvää dokumenttia ovat jo siteeranneet useat mediat, mm. Daily Mail ja Daily Mirror. Esille nousee esimerkiksi se, että Beckham on äärimmäinen siisteyden mies.

– Kun muut ovat nukkumassa, kuljen ympäriinsä putsaten kynttilöitä, säätämässä valaistuksen oikeaksi ja varmistamassa, että kaikkialla on siistiä. On väsyttävää putsata joka ikinen kynttilä, leikata steariineja pois. Putsaan myös laseja, Beckham kertoi.

Kaiken pitää olla täysin järjestyksessä.

– Vihaan tulla aamuisin alakertaan, jos siellä on ympäriinsä kuppeja, lautasia ja kulhoja.

Tarkka järjestyksenpito näkyy Beckhamien keittiössäkin. Rouva Victoria Beckham on kertonut aiemmin perheen jääkaapeista.

– Meillä on kolme jääkaappia: yhdessä on ruokaa, toisessa salaattia ja juomat ovat kolmannessa. Juomakaapissa kaiken täytyy olla symmetriassa. Jos siellä on kolme tölkkiä, hän (David) heittää yhden pois, koska tölkkejä pitää olla parillinen määrä.

Mr. Beckham itsekin mainitsi asiasta dokumentissa.

– Panen Pepsi-tölkkejä jääkaappiin, ja jos niitä on yksi liikaa, panen sen johonkin kaappiin. Minulla on tämä ongelma...

David Beckham vieraili jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa joulukuussa 2022.

David Beckham vietti pitkällä ja loisteliaalla ammattilaisurallaan työnsä takia paljon aikaa hotelleissa. Hän kertoi, millaista OCD:n kanssa oli majoittua.

– Ennen kuin voin rentoutua, minun pitää kerätä huoneesta kaikki lehtiset, esitteet ja kirjat, ja panna ne laatikkoon. Kaiken täytyy olla täydellistä.

Beckhamin perheellä on koti ainakin Lontoossa ja Miamissa. Hello-lehti esitteli viime vuonna perheen Lontoon-kotia, jonka arvoksi se kertoi 31 miljoonaa puntaa (noin 35 miljoonaa euroa).

Beckham, pian 48, edusti huippu-urallaan mm. Manchester Unitedia, Real Madridia, Los Angeles Galaxyä, Milania ja PSG:tä. Uran alkuvaiheessa ManUssa hänen joukkuekaverinsa tiesivät hänen diagnoosistaan, ja hänelle naljailtiin aiheesta. Myöhemmin hän pyrki pitämään OCD:n salassa.

Beckham on voittanut liigamestaruuden niin Englannissa, Espanjassa, Yhdysvalloissa kuin Ranskassakin. Hän pelasi Englannin maajoukkueessa 115 ottelua ja teki 17 maalia.

Hän tuli uransa aikana tutuksi myös muoti-ikonina. Huoliteltu ja laskelmoitu tyyli on seurannut häntä myös uran jälkeiseen aikaan.

Ex-tähtipelaaja ei ole irtautunut jalkapallosta, vaikka omat pelivuodet ovat takana. Beckham kuuluu nykyään MLS-seura Inter Miamin omistajiin.