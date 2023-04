Vakio: Brighton palaa voittokantaan – Norwichin itseluottamus romahtanut

Kupongilla on kolme kohdetta myös kotimaan Veikkausliigasta.

1 Brighton–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Brightonin otteet ovat olleet vakuuttavia läpi kevään. Viikonlopun FA-cupin välierässä Man Unitedia vastaan jatkopaikka karkasi vasta rangaistuspotkujen jälkeen 0–1-tappion myötä. Viikkokierroksella Brighton kärsi 1–3-tappion Forestin vieraana, vaikkei jäänyt maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta heikommaksi.

Wolves kärsi viikonloppuna täysin ansaitun 1–2-tappion Leicesterin vieraana. Viikkokierroksella esitys oli kuitenkin parempi ja kotikentällä napattu 2–0-kotivoitto Crystal Palacesta tuli maalipaikkoihin nähden ansaitusti.

Joukkueiden välinen tasoero menee Brightonin eduksi selkeällä marginaalilla, mutta päivää lyhyempi palautumisaika on pieni miinus isännille. Suosikkiasema kipuaa rasituksesta huolimatta 60 prosentin tuntumaan ja vakiossa vaihtomerkeille löytyy tarpeellisempaakin käyttöä kuin todennäköisen kotivoiton varmistaminen.

2 Brentford–Nottingham (1)

Valioliiga: Brentford nappasi viikkokierroksella pitkästä aikaa täyden pistesaaliin, kun se kaatoi paikallisvastustaja Chelsean 2–0. Voitto tuli ehkä hieman onnekkaasti , mutta ennakko-odotuksiin nähden altavastaaja Brentford esiintyi ottelussa oikein laadukkaasti.

Forest pääsi sekin juhlimaan voittoa tauon jälkeen, kun viikolla pelattu kotiottelu Brightonia vastaan kääntyi lopulta 3–1-voitoksi. Loppulukemat eivät kuvaa kovinkaan tarkasti pelitapahtumien kulkua. Vaikka voitto tuli Forestille onnekkaasti, pystyi se aiheuttamaan laadukkaammalle Brightonille runsaasti ongelmia, kuten viimeksi Liverpoolin vieraana.

Brentfordin motivaation niukkuus ei ole vielä paistanut otteista ja lähes 60 prosentin suosikkiasema on kotikentällä perusteltu. Kohde on vakiossa melko tarkasti oikein pelattu ja pelivalinnaksi nousee todennäköinen kotivoitto.

3 West Bromwich–Norwich (1)

Championship: WBA on kärsinyt kaksi karvasta tappiota peräkkäin. Viikonloppuna se joutui taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä Sunderlandia vastaan, vaikka loi selvästi vieraita enemmän laadukkaita maalipaikkoja. Viikolla tuli 0–2-tappio vieraissa Sheffield Unitedille, joka sinetöi voitolla oman nousunsa.

Norwich ei ole tuntunut uskovan itsekään omiin mahdollisuuksiinsa edetä kuuden sakkiin. Viimeksi kärsittiin tyly 0–3-tappio kotikentällä Swanseaa vastaan, eikä loppulukemat liioittele nähtyä tasoeroa.

WBA kärsii viikkopelin rasituksesta, mutta on selvästi Norwichia laadukkaampi joukkue. Nähtäväksi jää, mikä on vieraiden tahtotila ja motivaatio, mutta isäntien peliesityksissä ei ole ollut moitittavaa kahdesta peräkkäisestä tappiosta huolimatta. Isännät ansaitsevat hieman alle 50 prosentin suosikkiaseman ja vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään varmaksi.

4 Bristol C–Burnley (12)

Championship: Bristol esiintyi kotiyleisönsä edessä vahvasti, kun Rotherham kaatui 3–1. Nyt edessä on kauden viimein kotiottelu, joka saattaa antaa energiaa kilpailullisen motivaation puuttuessa.

Burnley varmisti viikolla nousun lisäksi myös Championshipin mestaruuden, voitettuaan Blackburnin vieraskentällä 1–0. Nousun varmistuttua Burnley on pudotellut pisteitä siellä täällä, mikä on ymmärrettävää, vaikka täydellistä pelin tason putoamista ei noissakaan otteluissa ole nähty.

Kilpailullisesti panokseton ottelu, jossa laadukkaampi Burnley voittaa hieman harvemmin kuin kerran kahdesta. Vakion pelijakaumassa ei ole merkittävää vääristymää suuntaan taikka toiseen ja kohteeseen on syytä varata useampi merkki.

5 Sheffield U–Preston (2)

Championship: Sheffield joutui taipumaan viikonloppuna Manchester Cityä vastaan 0–3-tappioon cupissa, mutta kaikki keskittyminen oli varmasti jo Valioliiga-nousun varmistamisessa. Keskiviikkona nousujuhlat pääsivätkin starttaamaan, kun kotiottelu WBA:ta vastaan voitettiin.

Preston on jäänyt voitoitta kolmesti peräkkäin ja asemat top-6 -taistelussa ovat heikentyneet tuntuvasti. Mahdollisuudet ovat edelleen olemassa, mutta se vaatii todennäköisesti voittoa kummastakin kauden viimeisestä ottelusta.

Täysin motivoitunut Sheffield voitaisi ottelun lähes kuusi kertaa kymmenestä, mutta nousun varmistuttua hyvissä ajoin on pisteitä jahtaavalle Prestonille annettava motivaatiosta selkeästi etua otteluun. Kotivoitto toteutuu isäntien kierrättäessä kokoonpanoa hieman harvemmin kuin kerran kahdesta ja vakiossa ylipelattu kotivoitto on syytä pudottaa pois riveistä.

6 Sunderland–Watford (1)

Championship: Sunderland ryösti 2–1-vierasvoiton WBA:lta ja nousi sarjataulukossa ainakin hetkellisesti kuudenneksi. Sarjanousijan eteneminen pudotuspeleihin olisi todella kova suoritus ja seuran intohimoisten kannattajien unelmien täyttymys vaikeiden edelliskausien jälkeen.

Watford on kärsinyt peräkkäiset tappiot niin Hullia kuin Cardiffiakin vastaan, eikä kärkikuusikkoon nykyisellä suoritustasolla ole asiaa. Pelaajamateriaalin laadusta tämän kauden menestys ei ole jäänyt kiinni, mutta ehkä kolmen eri managerin palkkaaminen kauden aikana kertoo ongelmista syvemmällä organisaatiossa.

Hurmiossa läpi keväät pelannut Sunderland pitää kaikki pisteet kotikentällä hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä, eikä kotivoittoa rohkene jättää ulos riveistä hiukan ylipelattunakaan.

7 Coventry C–Birmingham (1)

Championship: Coventry paranteli asemiaan kärkikuusikossa otettuaan rutiininomaisen 2–1-voiton Readingistä. Kovaa nousua niin sarjataulukossa kuin pelivoimaan perustuvassa rankingissa tehneen Coventryn suoritusta on pakko arvostaa, sillä syyskausi sujui selvästi mollivoittoisemmissa merkeissä.

Birmingham on kuivilla keskikastin tuntumassa, eikä 0–1-kotitappio Blackpoolia vastaan tullut yllätyksenä. Tavoitteet olivat viime kaudellakin selvästi alempaa keskikastia korkeammalla, joten Birminghamissa ollaan varmasti jossain määrin pettyneitä kauteen.

Coventry on kiistatta laadukkaampi joukkue ja nauttii koti- sekä motivaatioedusta, eikä hieman yli 60 prosentin suosikkiasema ole liioiteltu. Vakiossa kotivoitto nauttii odotetusti noin 70 pinnan kannatusta, mutta pienissä järjestelmissä Coventryn voittoa on turha lähteä varmistelemaan vaihtomerkeillä.

8 Reading FC–Wigan (X2)

Championship: Readingin tilanne muuttui entistä tukalammaksi, kun se kärsi 1–2-tappion Coventryn vieraana. Readingille langetettu kuuden pisteen vähennystuomio saattaa osoittautua todella kohtalokkaaksi, mikäli Royals ei onnistu sinetöimään sarjapaikkaansa kahdella viimeisellä kierroksella.

Wiganin jo haudatuilta näyttäneet säilymismahdollisuudet ovat heränneet kahden peräkkäisen voiton myötä henkiin. Viimeksi kaatui kotona Millwall 2–1 ja peliesitys oli myös maalipaikkojen valossa erittäin väkevä.

Edessä on kierroksen hienoin ja raadollisin ottelu, jossa kolme pistettä voi tarkoittaa sarjapaikan säilymistä tai menetystä. Wigan on hienoisesti pelivoimassa isäntiä edellä, mutta kotiedun myötä Reading on 40 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on hieman ylipelattu, joten edullisin pelivalinta on hypätä vierasjoukkue Wiganin kelkkaan.

9 Stoke–QPR (12)

Championship: Stoken kevätkauden vahvat otteet ovat jääneet historiaan jo useampi kierros takaperin ja joukkue on viime viikkoina näyttänyt vain pyrkivän hoitamaan ilman motivaatiota loppukauden läpi minimisuorituksella.

QPR:n säilymismahdollisuudet paranivat merkittävästi, kun se haki yllättävän 2–1-vierasvoiton Burnleystä. Voitto nosti QPR:n neljän pisteen karkumatkalle ensimmäiseen putoajaan nähden ja suotuisat tulokset muiden kilpakumppanien otteluista voivat varmistaa QPR:n sarjapaikan.

Stoke on siinä määrin laadukkaampi joukkue, että se ansaitsee kotikentällä ilman kilpailullista motivaatiotakin lähes kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Kotivoitto on vakiossa selvästi alipelattu, mutta kaipaa rinnalleen vaihtomerkin motivaatiotilanteen takia.

10 Hull–Swansea (2)

Championship: Hullin kautta voi pitää keskikastin sijoituksineen onnistuneena, vaikka kovat panostukset kesän siirtoikkunassa saattoivat asettaa odotukset korkeammallekin. Moni hankituista pelaajista on kuitenkin onnistunut kelvollisesti ja voi herättää kiinnostusta jopa Valioliigassa, kuten 13 maalia iskenyt Oscar Estupinan.

Swansean voittoputki venyi Norwichin vieraana napatun 3–0-voiton myötä jo neljään otteluu. Samalla pysyivät elossa mahdolliset, mutta edelleen erittäin epätodennäköiset haaveet top-6 -sijoituksesta.

Hull on joukkueista heikompi ja vaikka se haluaa varmasti antaa kauden viimeisessä kotipelissään yleisölle parhaan kuvan itsestään, on ottelun laskennallinen motivaatioetu vierailla. Swansea lähtee laadukkaampana joukkueena otteluun hieman yli 40 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa niukasti alipelattu Swansea merkitään varmaksi.

11 VPS–FC Honka (1X)

Veikkausliiga: VPS jäi pisteittä peräkkäisissä otteluissa HJK:ta vastaan ja tasoero osoittautui odotetun selkeäksi. Loukkaantumiset ja erinäiset poissaolot ovat rasittaneet Vepsua jonkin verran ensimmäisillä kierroksilla, mutta lauantain kotiotteluun tilanne kohenee ainakin pelikuntoisen Tyler Reidin verran.

Honka pelasi loistavan ottelun kaadettuaan KuPSin vieraissa 1–0 ja sai alkuvaikeuksien jälkeen tärkeitä onnistumisia uusille vastuunkantajille hyökkäyspelissä. Maanantain vierasottelussa Hakaa vastaan Honka jäi 1–1-tasapeliin, eikä esitys ollut erityisen vakuuttava.

Ero perustasossa puhuu Hongan puolesta, mutta 48 prosenttia suurempaa vierassuosikkia heistä ei saa selvästi keskimääräistä pienemmän maaliodottaman otteluun. Vakiossa lähes 60 pinnan kannatuksen kerännyt vierasvoitto on pakko jättää ulos riveistä.

12 AC Oulu–SJK (X2)

Veikkausliiga: AC Oulun vahvat esitykset saivat jatkoa, kun se pelasi täysin ansaitun 1–1-vierastasapelin HJK:ta vastaan. Kotiavaus Raatissa kerää varmasti yleisöä vahvassa vireessä olevan AC Oulun tueksi, mutta kotinurmen kunto on syytä huomioida ottelun todennäköisyyksiä arvioitaessa.

SJK oli viime kierroksella selvästi lähempänä voittoa, mutta joutui lopulta tyytymään maalittomaan tasapeliin kotikentällä FC Lahtea vastaan. Ennakkoon spekuloidut haasteet maalinteossa ja ykköshyökkääjän löytymisestä ovat hiljalleen konkretisoitumassa SJK:n kohdalla sen jäätyä kahdessa viime ottelussa maaleitta.

Kaksi kelvollisesti aloittanutta ryhmää vastakkain. Oulu ansaitsee tasaisessa ottelussa kotiedun turvin niukan 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoiton kannatus on menossa selvästi yli arvion, joten edullisimmat merkit löytyvät SJK:n laidalta.

13 Ilves–KTP (X2)

Veikkausliiga: Ilves esiintyi rajusti alle odotusten KuPSia vastaan kärsityssä 0–1-vierastappiossa. Peliesitykset eivät kahdessa aikaisemmissakaan otteluissa ole yltäneet odotusten mukaiselle tasolle, joten työnsarkaa Toni Kalliolla valmennustiimeineen riittää.

KTP juhli kotikentällä 2–1-voittoa IFK Mariehamnin kustannuksella ja myös peliesitys oli kelvollinen. Sarjanousijan kauden aloitus on vastannut melko tarkasti odotuksia, vaikkei KTP ole pystynyt jatkamaan harjoituskaudella nähtyä hyökkäävämpää pelityyliä.

Kumpikaan joukkue ei ole vielä esittänyt alkukaudesta ihmeitä. Erityisesti Ilveksellä riittää todistettavaa tasonsa suhteen, mutta perustaso ja kotietu takaavat edelleen hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa rajusti ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.