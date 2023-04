Vakio: Liverpool, Manchester City ja Burnley viikon varmimmat

Todennäköisyysarvioihin nähden liikaa kannatusta saaneista Aston Villasta ja Hullista on hyvä sauma ottaa ohipeli.

1 Liverpool–Nottingham (1)

Valioliiga: Liverpoolin otteluohjelma on ollut viime viikot haastava, eivätkä peliesitykset kärkipään joukkueita vastaan ole vakuuttaneet. Maanantaina Liverpool teki kuitenkin selvää jälkeä Leedsistä voitettuaan vierasottelun peräti 6–1.

Forest on viimein pudonnut sarjataulukossakin ensimmäisen putoajan paikalle. Suoritustasoltaan Forest on ollut sarjan heikoin joukkue läpi kevätkauden. Sunnuntain 0-2-tappio Manchester Unitedia vastaan olisi voinut hyvin päättyä vieläkin rumempiin lukemiin.

Selkeä ero perustasossa sekä kotietu nostavat Liverpoolin lähes 80 prosentin suosikiksi ja on vaikea nähdä vieraiden pystyvän taistelemaan täydestä pistesaaliista. Vakiossa oikein pelattu suursuosikki Liverpool kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Brentford–Aston Villa (1X)

Valioliiga: Brentford kärsi kolmannen peräkkäisen tappion, kun se hävisi Wolvesin vieraana kelpo peliesityksestä huolimatta 0–2. Thomas Frank on onnistunut jälleen tehtävässään Brentfordin peräsimessä ja top-10 -sijoitusta voi pitää Brentfordin pelaajamateriaalilla erinomaisena suorituksena.

Aston Villan lentokeli yltyi entisestään, kun se jyräsi kotikentällä Newcastlen yli täysin ansaitusti 3–0. Voitto oli jo viides peräkkäinen. Newcastlea vastaan peliesitys oli selvästi odotuksia laadukkaampi, mutta voittoputkeen on mahtunut toki myös onnea.

Ero perustasossa sekä vireessä menee Aston Villan eduksi, mutta kotietu pitää Brentfordin niukkana 38 prosentin suosikkina. Vakion pelaajat ovat tehneet joukkueiden viimeaikaisista otteista omat päätelmänsä ja merkanneet Villan selkeäksi suosikiksi. Edullisin pelivalinta on jättää ylipelattu vierasvoitto ulos riveistä.

3 Crystal Palace–Everton (12)

Valioliiga: Palace uhkuu Roy Hodgsonin alaisuudessa itseluottamusta, vaikka Sotonin kustannuksella napatun 2–0-vierasvoiton lukemat imartelivatkin hieman peliesityksen laatua. Kolme peräkkäistä voittoa ja niissä nähty suoritustaso ovat kuitenkin olleet aivan eri Palace kuin mitä alkuvuoden pitkän suvantovaiheen aikana saatiin todistaa.

Everton romahti kotikentällä yllättävän selkeään 1–3-tappioon Fulhamia vastaan. Uuden valmennustiimin tuoma noste ei ole kantanut enää viime viikkoina ja edessä on vielä vaativa työmaa sarjapaikan säilyttämiseksi.

Joukkueiden lähtökohdat otteluun ovat päinvastaiset. Isännät pelaavat kovalla itseluottamuksella, kun taas Everton on joutumassa jälleen selkä seinää vasten. Palace on kotiedustaan huolimatta varsin maltillinen 45 prosentin ennakkosuosikki. Kotivoitto on kerännyt ymmärrettävästi todennäköisyysarviota runsaampaa kannatusta, mutta kokonaan ohi hyvävireisestä kotijoukkueesta ei uskalleta vetää.

4 Leicester–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Dean Smithin loppukauden urakka Leicesterin peräsimessä ei olisi voinut juuri epäkiitollisemmalla ottelulla alkaa, kun joukkue kärsi 1–3-tappion Cityn vieraana. Peli oli jo varhain ohi Cityn rynniessä aikaiseen kolmen maalin johtoon. Leicesterin vire on alakuloinen, mutta pelaajamateriaalin laadusta säilymisen ei pitäisi jäädä kiinni.

Wolves jatkoi voittojen tiellä, kun se nappasi 2–0-kotivoiton Brentfordista. Sarjapaikan sinetöiminen vaatii vielä pisteitä, mutta putoamisuhkaan valahtaminen nykyisestä positiosta on epätodennäköistä.

Isäntien tilanne on tukala, eikä joukkueiden välillä ole merkittävää tasoeroa. Kotietu pitää isäntäjoukkueen kuitenkin kiinni niukkana 42 prosentin suosikki. Vakiossa niukasti alipelatuksi jäänyt kotivoitto kelpuutetaan varmaksi.

5 Manchester C–Sheffield U (1)

FA-cup: City on löytänyt vireensä juuri oikeaan aikaan, kun peli kulkee moitteettomasti eri kilpailuissa. Viikolla paikka Mestarien liigan välierissä varmistui, kun Bayer München kukistui yhteismaalein 4–1. FA-cup ei yllä Cityn prioriteeteissa muiden kilpailujen tasolle ja sekä viikkopelin rasitus että ensi viikolla pelattava Arsenal-ottelu pakottavat Cityn tuntuvaan rotaatioon.

Sheffieldin suora nousu on vielä sinettiä vaille valmis, vaikka viikkokierroksen 1–0-kotivoitto kasvatti eron toisena olevaan Lutonin seitsemään pisteeseen. Sheffieldillä on toki vielä peli kilpakumppaneita vähemmän pelattuna, joten nousun suhteen voi olla luottavaisin mielin. Lauantain ottelussa saatetaan toki nähdä Sheffieldiltäkin kierrätystä optimikokoonpanoon kauden ratkaisuhetkien ollessa käsillä sarjapeleissä.

Valtava tasoero tekee Citystä yli 80 prosentin ennakkosuosikin puolueettomalla Wembleyllä sekä odotettujen lepuutusten kanssa. Vakiossa oikein pelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkistöön.

6 Norwich C–Swansea (1)

Championship: Norwich kärsi viikonloppuna nöyryyttävän 1–5-tappion Boron vieraana. Ruma tappio alleviivaa entisestään Norwichin epäonnistumista tällä kaudella kärkijoukkueita vastaan. Viikkokierroksella Norwich joutui tyytymään 1–1-tasapeliin QPR:n vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia selvästi.

Swansean loppukiri alkoi muutamaa kierrosta myöhässä top-6 -sijoituksia ajatellen. Viikkokierroksen 4–2-kotivoitto Prestonista oli jo kolmas peräkkäinen täyden pistesaaliin matsi ja myös peliesitys oikeutti selkeään voittoon.

Norwichilla on edelleen realistiset saumat yltää kuuden joukkoon, vaikka viime esitykset eivät ole vakuuttaneet lainkaan. Isännät ansaitsevat noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman ja niukasti alipelatuksi jäänyt kotivoitto merkitään varmaksi asti.

7 Preston–Blackburn (12)

Championship: Preston pelasi viikonloppuna Millwallin vieraana kelpo ottelun 0–2-tappiosta huolimatta. Viikkokierroksella Swanseaa vastaan kärsityn 2–4-vierastappion myötä mahdollisuudet kuuden parhaan sakkiin vaikeutuivat merkittävästi, mutta pelattavaa North Endillä riittää edelleen.

Blackburn on luisumassa odotetusti ulos top-6 -sijoituksilta, sillä pisteitä on kertynyt edelleen liikaa suoritustasoon nähden. Alla on kaksi peräkkäistä 1–1-tasapeliä, joista viimeisimmässä kotikentällä Coventrya vastaan Blackburn jäi pelitapahtumien valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi.

Preston on kotiedun turvin niukka 40 prosentin suosikki tasavahvojen kilpakumppanien kohtaamisessa. Vakiossa oikein pelattuun kohteeseen on syytä varata useampi merkki.

8 Bristol C–Rotherham (1X)

Championship: Kelpo kauden pelannut Bristol on varmistanut sarjapaikkansa ja kautta voi pitää kokonaisuutena varsin onnistuneena. Alla on kaksi peräkkäistä tappiota, jotka kielivät motivaation puutteesta, mutta pelillisesti Bristolin otteet ovat olleet linjassa odotusten kanssa.

Rotherham kärsi viikonloppuna kotikentällä 0–2-tappion Lutonia vastaan jääden myös maalipaikkojen valossa selvästi alakynteen. Viikolla Bristol onnistui puristamaan 2–2-tasapelin Burnleyä vastaan, vaikka maalipaikkojen valossa joukkue jäi jälleen selvästi heikommaksi osapuoleksi.

Bristol on joukkueista kiistatta laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä, vaikka Rotherhamin osakkeita ottelussa nostaa selkeä etu motivaatiossa. Vakiossa niukasti ylipelatun kotivoiton rinnalle on syytä nostaa vähintään vaihtomerkki.

9 Coventry C–Reading FC (1)

Championship: Coventry palasi voittokantaan tyylillä, kun se kaatoi viikonloppuna QPR:n vieraissa 3–0. Viikkokierroksella se joutui kuitenkin tyytymään 1–1-tasapeliin Blackburnin vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla.

Reading onnistui puristamaan 1–1-tasapelin kotikentällä Burnleyta vastaan, vaikka niukka tappiokaan ei olisi ollut maalipaikkoihin nähden vääryys. Samaa voi sanoa viikolla pelatusta 1–1-tasapelistä kotona Lutonia vastaan. Lutonia vastaan maalin tehnyt ja hetkeä myöhemmin ulosajon kärsinyt Andy Carroll on sivussa pelikieltoisena.

Kummallakin joukkueella riittää edelleen pelattavaa. Selkeästi laadukkaampi Coventry pitää pisteet kotikentällään lähes 60 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on kerännyt vakiossa odotetusti todennäköisyysarviota ronskimman kannatuksen, mutta pienissä järjestelmissä selkeä ennakkosuosikki Coventry on syytä pitää varmana.

10 Cardiff C–Stoke (1)

Championship: Cardiff on edelleen putoamisuhan alla, vaikka onnistuikin ryöstämään pisteet Watfordilta vieraissa 3–1. Tätä edeltänyt 1–4-tappio Sheffieldin vieraana oli pelillisesti todella vaatimaton esitys, eikä Cardiff voi tuudittautua nykyisen piste-eron riittävän sarjapaikan säilyttämiseen.

Stoken kilpailullisen motivaation hiipuminen on alkanut näkymään ja esitysten laatu on viime viikkojen aikana laskenut rajusti. Viikolla kotiottelu Wigania vastaan hävittiin 0–1, eikä tappiota voinut pitää pelitapahtumiin nähden epäoikeudenmukaisena.

Stoke on perustasoltaan joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta motivaatio loppukauden pelejä kohtaan on täysi kysymysmerkki. Cardiffin lepoaika jää päivää lyhyemmäksi, mutta selkeä motivaatio- ja kotietu pitävät sen niukkana suosikkina. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto merkitään varmaksi.

11 Wigan–Millwall (12)

Championship: Kolme peräkkäistä tappiota ennen viikkokierrosta ja sen päälle langetettu kolmen pisteen menetys talousrikkomuksesta ovat syösseet Wiganin jumbosijalle. Viikkokierros toi sentään 1–0-vierasvoiton Stokesta, ja sarjapaikan säilyttäminen on edelleen mahdollista. Toki se vaatii lähes varmasti lauantain kotiottelun voittamista.

Millwall käy puolestaan kovaa kamppailua paikasta kuuden sakkiin. Viikolla se hävisi kotiottelun Birminghamia vastana 0–1, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa lähes dominoivasti. Pistemenetyksiin ei loppusuoralla ole varaa, sillä paikasta pudotuspeleihin kisaa edelleen poikkeuksellisen monta joukkuetta.

Tasoero nostaa Millwallin vieraissakin noin 42 prosentin suosikiksi, vaikka isäntien taistelutahtoa tuskin tarvitsee kotikentällä kyseenalaistaa. Vakiossa Millwall on yksi kierroksen ylipelatuimpia merkkejä, mutta kummankin joukkueen panokset ovat niin tapissa, että runsas rastitus on kohteessa tarpeen.

12 Burnley–QPR (1)

Championship: Nousun varmistuminen saattoi jo näkyä Burnleyn otteissa viikonloppuna pelatussa 0–0-tasapelissä Readingin vieraana sekä 2-2-tasapelissä viikolla Rotherhamia vastaan. Burnley vei kummassakin ottelussa maalipaikat nimiinsä, mutta pisteiden eteen ei rehkitä enää aivan totuttuun tapaan ilman panosta.

QPR sinnittelee putoamisviivan yläpuolella lähinnä siksi, että kilpakumppanit ovat kärsineet pistemenetystuomioista. Viikolla otteet jatkuivat vaisuina, kun pisteet tasattiin kotikentällä Norwichia vastaan 1–1. Maalipaikkojen valossa QPR:n tappio olisi ollut pistejakoa perustellumpi.

Kotiyleisön tuki antaa isännille energia, vaikka kilpailullinen motivaatio uupuukin. Suuri ero perustasossa ja päivää pidempi palautumisaika nostavat kotivoiton todennäköisyyden 70 prosentin tuntumaan. Vakiossa vain niukasti ylipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

13 Hull–Watford (X2)

Championship: Hull sinetöi sarjapaikkansa, kun se tasasi viikonloppuna pisteet Blackburnin vieraana pelitapahtumiin nähden perustellusti 1–1. Viikkokierroksen 1–3-tappio Boron vieraana oli odotettu ja maalipaikkojen valossa ansaittu.

Watford voitti kotikentällä Bristolin 2–0, vaikkei maalipaikkojen valossa esiintynyt vieraita etevämmin. Viikkokierroksella kotiottelu heikompaa Cardiffia vastaan puolestaan hävittiin aikaisesta johtoasemasta huolimatta 1–3, ja mahdollisuudet kuuden sakkiin ovat enää teoreettiset.

Ero perustasossa puhuu Watfordin puolesta, vaikka viimeaikaiset esitykset ovat olleet heikkoja. Hullilla ei enää ole kilpailullista panosta, mutta vieraidenkin motivaatio on täysi kysymysmerkki. Watford lähtee otteluun perustason turvin niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakiokansa ei usko vierailijoiden mahdollisuuksiin lainkaan, joten ylipelattu kotivoitto jätetään ulos riveistä.