Cristiano Ronaldosta leviää huima väite – myi Porschensa pilkkahinnalla, jotta sai naisten puhelinnumeroita

Manchester Unitedin entinen työntekijä on esittänyt kovia väitteitä Cristiano Ronaldosta.

Fysioterapeutti Rod Thonley on puhunut Under The Cosh -podcastissa tilanteesta, jolloin portugalilainen oli hänen hierottavanaan syyskaudella vuonna 2008. Podcastia on lainannut muun muassa brittitabloidi Daily Mail.

– Televisiossa pyöri X Factor (laulukilpailu). Hän kysyi, että kuka tuo nainen on, Thonley kertoi.

Hän ilmoitti vastanneensa Ronaldolle, että hän on Dannii Minogue, laulaja Kylie Minoguen sisko.

– Ronaldo sanoi, että okei, voitko hoitaa minulle hänen puhelinnumeronsa. Olin siinä, että minähän olen vain pelkkä Manchester Unitedin fysioterapeutti.

Dannii Minogue.

Thonley väittää hankkineensa lusitaanin kaipaaman puhelinnumeron 4–5:ssä päivässä. Fysioterapeutin mukaan Danii Minogue ja Ronaldo tapailivat toisiaan, mutta pitemmäksi yhteiseksi taipaleeksi heidän tarinansa ei edennyt.

Thonleyn mukaan Ronaldo oli hänen käsiteltävänään myös eräänä lauantai-iltana keväällä 2009, jolloin televisiossa pyöri jälleen X Factor. Ohjelmassa oli mukana suositun Pussycat Dollsin laulaja Kimberly Wyatt.

– Ronaldo kysyi, että voinko hankkia hänen puhelinnumeronsa. Sanoin, että mitä saan siitä, koska olen hoitanut naisten numeroita sieltä ja täältä hyötymättä siitä itse lainkaan.

Kimberly Wyatt.

Fysioterapeutti väittää Ronaldon kysyneen, että pitääkö mies hänen Porschestaan.

– Ronaldo sanoi, että kun hän lähtee Real Madridiin (Ronaldo siirtyi sinne kausiksi 2009–2018), hän myy sen minulle puoleen hintaan. Sitten minulta kesti vain 10 minuuttia hankkia Wyattin numero, jonka Ronaldolle annoinkin.

Thonley julisti ostaneensa Ronaldolta 60 000 punnan auton 30 000 punnalla.

–Ja seuraavana päivänä myin sen 50 000 punnalla.

Ronaldo on ollut viime päivinä otsikoissa muuten kuin pelillisten urotekojensa ansiosta.

Al-Nassrin pelaaja on jäänyt kahdessa ottelussa peräkkäin ilman maalia. Lisäksi hänen edustamansa saudiseura kärsi viimeksi kirvelevän tappion Al-Hilalille. Sen myötä Al-Nassrin mestaruusmahdollisuudet heikkenivät.

Ronaldon käytös herätti paheksuntaa ottelun jälkeen.

Kun Al-Hilalin kannattajat hoilasivat kamppailun jälkeen Lionel Messin nimeä, Ronaldo tarttui sukuelimiinsä kahdesti kävellessään pois kentältä.