Vakio: Manchester City jyrää cupin finaaliin – Roy Hodgsonin luotsaana Palace jatkaa voittoputkessa

Liverpool on ailahtelevuudestaan huolimatta jättisuosikki kotipelissä putoajan paikalle valahtanutta Nottinghamia vastaan.

1 Liverpool–Nottingham (1)

Valioliiga: Liverpoolin otteluohjelma on ollut viime viikot haastava, eivätkä peliesitykset kärkipään joukkueita vastaan ole vakuuttaneet. Forest on viimein pudonnut sarjataulukossakin ensimmäiselle putoajan paikalle. Suoritustasoltaan joukkue on ollut sarjan heikoin joukkue läpi kevätkauden. Selkeä ero perustasossa sekä kotietu nostavat Liverpoolin lähes 80 prosentin suosikiksi.

2 Brentford–Aston Villa (12)

Valioliiga: Brentford kärsi kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään Wolvesin vieraana kelpoesityksestä huolimatta 0–2. Aston Villan lentokeli yltyi entisestään, kun se jyräsi kotikentällä Newcastlen yli täysin ansaitusti 3–0. Ero perustasossa ja vireessä menee Aston Villan eduksi, mutta kotietu pitää Brentfordin niukkana 38 prosentin suosikkina.

3 Crystal Palace–Everton (1)

Valioliiga: Roy Hodgsonin Palace uhkuu itseluottamusta, vaikka Sotonista napatun 2–0-vierasvoiton lukemat imartelevatkin peliesityksen laatua. Everton romahti kotikentällä yllättävän selkeään 1–3-tappioon Fulhamia vastaan. Joukkueiden lähtökohdat otteluun ovat päinvastaiset. Palace on kotiedusta huolimatta vain maltillinen 45 prosentin ennakkosuosikki.

4 Leicester–Wolverhampton (12)

Valioliiga: Dean Smithin loppukauden urakka Leicesterin peräsimessä ei olisi voinut juuri epäkiitollisemmalla ottelulla alkaa, kun se kärsi 1–3-tappion Cityn vieraana. Wolves jatkoi voittojen tiellä napattuaan 2–0-kotivoiton Brentfordista. Isäntien tilanne on tukala, mutta kotietu pitää sen niukkana 40 prosentin suosikkina.

5 Manchester C–Sheffield U (1)

FA-cup: City on löytänyt vireensä juuri oikeaan aikaan, ja peli kulkee moitteettomasti eri kilpailuissa. Viikolla pelattava Mestarien liigan pudotuspelien toinen osa Bayernia vastaan rasittaa, mutta materiaalissa riittää leveyttä. Sheffield pelaa sekin viikolla sarjapeleissä ja nousun varmistaminen priorisoidaan varmasti cupin pelin edelle. Valtava tasoero tekee Citystä yli 80 prosentin ennakkosuosikin Wembleylläkin.

6 Norwich C–Swansea (X2)

Championship: Norwich kärsi nöyryyttävän 1–5-tappion Boron vieraana. Ruma tappio alleviivaa entisestään Norwichin epäonnistumista tällä kaudella kärkijoukkueita vastaan. Swansean viime viikkojen vahva vire sai jatkoa, kun se voitti kotona Huddersfieldin ansaitusti 1–0. Norwich lähtee kotiotteluun hieman alle 50 pinnan suosikkina, mutta viime aikojen esitykset eivät ole vakuuttaneet lainkaan.

7 Preston–Blackburn (12)

Championship: Preston pelasi Millwallin vieraana kelpo ottelun 0–2-tappiosta huolimatta. Blackburn on luisumassa odotetusti ulos top-6 -sijoituksilta, sillä pisteitä on kertynyt edelleen liikaa suoritustasoon nähden. Viimeksi 1–1-tasapeli Hullia vastaan oli linjassa pelitapahtumien kanssa. Preston ansaitsee kotiedun turvin niukan 40 prosentin suosikkiaseman tasavahvojen kilpakumppanien kohtaamisessa.

8 Bristol C–Rotherham (1)

Championship: Bristol kärsi 0–2-tappion Watfordin vieraana, vaikka vastaavalla pelinkuvalla niukka voitto olisi ollut todennäköisempi lopputulos. Rotherham kärsi kotikentällä 0–2-tappion Lutonia vastaan jääden myös maalipaikkojen valossa selvästi alakynteen. Bristol on kiistatta laadukkaampi ja voittaa kotiottelunsa kerran kahdesta.

9 Coventry C–Reading FC (1)

Championship: Coventry palasi voittokantaan tyylillä, kun se kaatoi vieraissa QPR:n 3–0. Reading onnistui puristamaan 1–1-tasapelin kotikentällä Burnleyä vastaan, eikä niukka voittokaan olisi ollut vääryys. Kummallakin joukkueella riittää edelleen pelattavaa. Selkeästi laadukkaampi Coventry pitää pisteet kotikentällään lähes 60 prosentin todennäköisyydellä.

10 Cardiff C–Stoke (1)

Championship: Cardiff on edelleen putoamisuhassa. Viimeisin 1–4-häviö Sheffieldin vieraana oli toinen selkeä peräkkäinen tappio. Stoken kilpailullisen motivaation hiipuminen on alkanut näkymään ja esitysten laatu on viime viikkojen aikana laskenut rajusti. Viimeksi tuli ansaittu 1–2-tappio kotona WBA:ta vastaan. Cardiffin lepoaika jää päivää lyhyemmäksi, mutta selkeä motivaatio- ja kotietu pitävät sen niukkana suosikkina.

11 Wigan–Millwall (12)

Championship: Kolme peräkkäistä tappiota ja kolmen pisteen menetys talousrikkomuksena ovat syösseet Wiganin jumbosijalle. Viimeisin 0–1-tappio Blackpoolin vieraana oli erityisen karvas, sillä peliesitys oli kelvollinen. Millwall paranteli asemiaan kuuden sakissa kaadettuaan Prestonin kotona 2–0. Tasoero nostaa Millwallin vieraissakin noin 40 prosentin suosikiksi, vaikka isäntien taistelutahtoa tuskin tarvitsee kotikentällä kyseenalaistaa.

12 Burnley–QPR (1)

Championship: Nousun varmistuminen saattoi jo näkyä Burnleyn otteissa 0–0-tasapelissä Readingin vieraana. QPR:n otteet jatkuivat vaisuina, kun se kärsi kotikentällä tylyn 0–3-tappion Coventrya vastaan. Kotiyleisön tuki antaa isännille energia, vaikka kilpailullinen motivaatio uupuukin. Suuri ero perustasossa ja päivää pidempi palautumisaika nostavat kotivoiton todennäköisyyden 70 prosentin tuntumaan.

13 Hull–Watford (12)

Championship: Hull onnistui jälleen välttämään tappion, kun se tasasi pisteet Blackburnin vieraana pelitapahtumiin nähden perustellusti 1–1. Watford voitti kotikentällä Bristolin 2–0, vaikkei esiintynytkään vieraita etevämmin. Ero perustasossa puhuu Watfordin puolesta. Kelpo vireessä operoiva Hull ei luovuta pisteitä kotikentällä helposti, vaikka lähteekin matsiin kotiedusta huolimatta niukkana altavastaajana.